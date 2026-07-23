Ceļotājiem arvien biežāk nākas atcelt ceļojumus un saskarties ar aizkavētiem lidojumiem. Kāpēc tā?
Ceļotāji arvien biežāk saskaras ar neplānotiem sarežģījumiem – šī gada pirmajā pusē strauji pieaudzis atlīdzību pieteikumu skaits par atceltiem ceļojumiem un aizkavētiem lidojumiem. Savukārt visbiežāk ārvalstīs nākas saskarties ar veselības vai bagāžas problēmām, par kurām šogad atlīdzībās izmaksāti vairāk nekā 300 tūkstoši eiro.
Šā gada pirmajos sešos mēnešos apdrošinātājs AAS BALTA saņēmis aptuveni 130 pieteikumu par ceļojuma atcelšanu – teju par 20 % vairāk nekā pērn šajā periodā. Atcelšanas iemesls visbiežāk ir negaidītas veselības problēmas – paša ceļotāja vai viņa tuvinieka akūta saslimšana vai trauma.
Būtiski pieaudzis arī atlīdzību pieteikumu skaits par aizkavētiem lidojumiem – šā gada pirmajā pusē BALTA reģistrējusi 100 šādus gadījumus, kas ir par 60 % vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.
“Šogad viens no būtiskākajiem faktoriem ir konflikts Tuvajos Austrumos, kas ietekmēja gaisa satiksmi un atsevišķu avioreisu izpildi. Tāpat lidojumu kavēšanos var izraisīt tehniskas problēmas, nelabvēlīgi laikapstākļi vai situācijas, kad aviokompānija nepaspēj savlaicīgi sagatavot lidmašīnu nākamajam reisam,” stāsta BALTA ceļojumu apdrošināšanas vadītāja Maija Rabinoviča.
Ceļojumos visbiežāk kuņģa kaites un kritienos gūtas traumas
Medicīnas izdevumu kompensācija par akūtām saslimšanām vai gūtām traumām ceļojumā joprojām ir viens no biežākajiem pieteikumiem, iedzīvotājiem atrodoties ārvalstīs. Ceļotājiem nākas saskarties ar kuņģa-zarnu trakta problēmām, piemēram, saindēšanos un vēdersāpēm, kā arī kritienos gūtām kāju, ceļu un potīšu traumām. Tāpat bieži tiek reģistrētas slēpošanas un snovborda traumas, kā arī elpceļu saslimšanas.
Kopumā šī gada pirmajos sešos mēnešos AAS BALTA saņēmusi vairāk nekā 600 pieteikumu par veselības kaitēm ārzemēs. Dārgākā sadzīves trauma – teju 16 tūkstošu eiro apmērā – šogad reģistrēta Taizemē, kur atpūtniecei netālu no krasta jūrā uzgāzās vilnis, kā rezultātā viņa guva kājas traumu. Veselības problēmu ārstēšana ceļojumā gan var izmaksāt arī daudzkārt vairāk – pērn vienā no gadījumiem kopējās izmaksas pārsniedza 70 tūkstošus eiro.
“Medicīnisko pakalpojumu izmaksas dažādās valstīs būtiski atšķiras – kaites, kuru ārstēšana Latvijā izmaksātu vien dažus desmitus eiro, ārvalstīs var prasīt pat vairākus tūkstošus eiro. Tāpēc pirms došanās ceļojumā ir būtiski parūpēties par atbilstošu medicīnisko izdevumu segumu,” norāda M. Rabinoviča.
Katrs piektais pieteikums – par bagāžas problēmām
Joprojām regulāri tiek saņemti arī pieteikumi par bojātu vai aizkavētu bagāžu, kas galamērķī nenonāk laikā. Šī gada pirmajos sešos mēnešos tādi reģistrēti vairāk nekā 200, kas veido gandrīz piekto daļu no visiem BALTA ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību pieteikumiem.
Visvairāk par sabojātu bagāžu ceļotāji ziņo, ka tas noticis mājupceļā uz Latviju – vairāk nekā 100 pieteikumu. Vismaz 40 šādu gadījumi fiksēti arī ceļojumus uz Turciju, Ēģipti un Spāniju. Savukārt bagāžas aizkavēšanās lielākoties saistīta ar ceļošanu uz valstīm, kur jādodas ar pārsēšanos, piemēram, ASV, Spāniju vai tai piederošām salām.
"Savienotajos reisos bagāžas aizkavēšanās risks ir augstāks. Tāpēc aicinām ceļotājus jau reģistrācijas laikā pārliecināties, ka bagāža ir noformēta līdz galamērķim, pievienot tai birku ar kontaktinformāciju un, ja iespējams, izmantot bagāžas izsekošanas ierīci, piemēram, AirTag. Tāpat rokas bagāžā ieteicams ievietot pirmās nepieciešamības lietas, kas var noderēt, ja nodotā bagāža galamērķī ierodas vēlāk," iesaka M. Rabinoviča.