Bankrotējušā veikala "Sky” vietā Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā varētu atvērties jauns veikals
Konkurences padome (KP) vērtēs SIA "Firma Madara 89" ieceri atvērt veikalu "top!" bijušajās "Sky" veikala telpās Kārļa Ulmaņa gatvē, Rīgā, informēja KP.
KP šogad 15. jūlijā saņēmusi "Firma Madara 89" apvienošanās ziņojumu par vienpersoniskas izšķirošās ietekmes iegūšanu pār aktīviem adresē Kārļa Ulmaņa gatve 122, Rīgā. Nekustamajā īpašumā līdz 2026. gada martam ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību veica "Sky" pārvaldītāja SIA "Skai Baltija".
"Firma Madara 89" plāno šajā nekustamajā īpašumā atvērt veikalu, kas darbosies ar zīmolu "top!".
Apvienošanās rezultātā var tikt ietekmēts ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus Latvijas teritorijā, kā arī ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus līdz 13 minūšu brauciena attālumā ap ēku, atzīmē KP.
"Firma Madara 89" darbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt tiek pārdotas ikdienas patēriņa preces. Uzņēmuma veikali izmanto zīmolus "top!", "mini top!" un "Labais".
Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem KP jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no apvienošanās ziņojuma saņemšanas dienas.
KP aicina tirgus dalībniekus un citas ieinteresētās puses sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci līdz 6. augustam.
Informācija zemesgrāmatā liecina, ka SIA "Firma Madara 89 īpašumi" jūnijā par 4,5 miljoniem eiro iegādājās īpašumu Valgales ielā 4, Rīgā. Iepriekš šajā īpašumā atradās SIA "MG Fabrika" gaļas cehs "Melnā govs", kura īpašnieks ir Aivars Rubenis, kuram pieder "Skai Baltija". Vienlaikus īpašums atrodas blakus bijušajām veikala "Sky" telpām Ulmaņa gatvē.
Kopējā zemes platība ir 7875 kvadrātmetri, uz kura atrodas viena dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas.
Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa šogad 26. martā pasludināja mazumtirgotāju un lielveikalu "Sky" pārvaldītāju SIA "Skai Baltija" par maksātnespējīgu.
Uzņēmuma vadība skaidroja, ka "Skai Baltija" vairs nespēj konkurēt "cenu karā" ar lielajām ārvalstu kapitāla veikalu ķēdēm. Pēdējos gados ģeopolitiskā situācija ir būtiski palielinājusi darbības izmaksas. Lai nodrošinātu caurspīdīgu un pārskatāmu saistību kārtošanu, uzņēmuma vadība pieņēma lēmumu par pieteikumu maksātnespējas procedūrai.
"Skai Baltija" 2024. gadā strādāja ar 23,741 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 17,3% mazāk nekā gadu iepriekš, kā arī uzņēmums cieta zaudējumus 2,625 miljonu eiro apmērā.
Tāpat vēstīts, ka "Firma Madara 89" apgrozījums pagājušajā gadā bija 233,087 miljoni eiro, kas ir par 7,5% vairāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmuma peļņa saruka par 0,1% un bija 13,688 miljoni eiro.
"Firma Madara 89" reģistrēta 1993. gadā, un tās pamatkapitāls ir 41 832 eiro. Uzņēmuma īpašnieks pastarpināti ir Egils Butka.
"Firma Madara 89 īpašumi" 2025. gadā strādāja ar 7,462 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 19,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 47,8% un bija 3,663 miljoni eiro. Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā, un tā pamatkapitāls ir 602 800 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir "Madara 89 grupa", kura pieder Butkam.