Pateici kaut ko skaļi un ieraudzīji reklāmu: vai viedtālrunis patiešām mūs noklausās?
Kā mūsu tālrunis spēj piedāvāt, piemēram, "Facebook" attēlus vai vietnes, kas saistītas ar to, par ko mēs tikko pirms neilga laika runājām? Šis ir viens no jautājumiem, ko pēdējos mēnešos un pat gados sev arvien biežāk uzdod daudzi cilvēki.
Pirmajā brīdī patiešām rodas iespaids, ka mūsu viedtālruņiem "ir ausis", tomēr pastāv diezgan skaidra robeža starp mūsu "noklausīšanos’ un tādu datu apkopošanu, kuriem piekļuvi mēs paši esam atļāvuši, raksta "Euronews". Eksperti skaidro, kā tieši tas darbojas.
"NewsIT" vadītājs Lorenciu Matake (Laurentiu Matake) norādīja, ka mūsu mobilie tālruņi mūs neklausās. Ja tie mūs patiešām klausītos, akumulators izlādētos acumirklī, jo tam būtu nepieciešami ievērojami ierīces resursi, kā arī datu pārraide, lai šo procesu nodrošinātu.
"Tā vietā tālruņi apkopo informāciju par to, ko mēs meklējam "Google" un "YouTube", ko pērkam internetā, mūsu atrašanās vietas, apmeklētās vietnes — un izveido sava veida mūsu profilu. Tāpat kā mums ir profils "Facebook", arī internetā pastāv pircēja profils," norādīja viņš.
"Jūs kaut ko meklējāt mobilajā tālrunī vai "Facebook", un drīz vien jums automātiski parādīsies reklāmas, kas saistītas tieši ar to, ko jūs esat meklējis vai iegādājies. Meklējāt atvaļinājumu Milānā? Pēc 10 minūtēm jums parādīsies daudz piedāvājumu par naktsmītnēm, lidojumiem un tamlīdzīgi.
Vienlaikus jūs periodiski varat atiestatīt savu reklāmas identifikatoru. Jo, reģistrējoties platformās, mēs piekrītam noteiktiem nosacījumiem un noteikumiem. Tāpēc ir vērts pārbaudīt atļaujas, ko piešķirat dažādām lietotnēm. Ne visām lietotnēm ir nepieciešama piekļuve atrašanās vietai, meklēšanas vēsturei, kontaktu sarakstam vai mikrofonam."
"Taču mūs absolūti neviens neieraksta. Un mēs varam atteikties no izsekošanas. Piemēram, "Facebook" gadījumā jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot šo lietotni, taču tā ir jūsu izvēle — vai piešķirt tai piekļuvi šīm atļaujām. Pastāv īpaša sadaļa, kas attiecas uz lietotņu atļaujām. Atveriet lietotni un pārbaudiet, kādas atļaujas tai ir piešķirtas. Šeit mūsu draugs ChatGPT mūs gan biedē, gan arī palīdz," uzsvēra Matake.