Kāpēc regulāra automazgātavas izmantošana ir lētākais veids, kā saglabāt auto tālākpārdošanas vērtību?
Automašīnas iegāde ir viens no lielākajiem pirkumiem ikviena cilvēka dzīvē. Mēs rūpīgi sekojam līdzi eļļas maiņas intervāliem, laikus mainām zobsiksnas un ieguldām simtiem eiro ritošās daļas remontos, lai auto kalpotu godam.
Taču, kad pienāk laiks spēkratu pārdot, daudzus sagaida nepatīkams pārsteigums – pircējs agresīvi kaulējas par cenu, norādot uz blāvu laku, rūsas pleķiem un mikroskrāpējumiem. Patiesība ir pavisam vienkārša: laba un regulāri apmeklēta automazgātava ir ne tikai estētikas jautājums, bet gan gudra, finansiāla investīcija, kas palīdz uzturēt maksimālu auto tālākpārdošanas vērtību.
Kāpēc pārdomāta auto mazgāšana ir lētākā un efektīvākā “apdrošināšana” Tavam makam? Aplūkosim galvenos iemeslus.
Pirmais iespaids pārdod – vizuālā izskata psiholoģija
Kad potenciālais pircējs atbrauc apskatīt auto, pirmais lēmums tiek pieņemts pirmo trīs sekunžu laikā. Cilvēki pērk ar acīm. Ja auto virsbūve mirdz saulē, laka ir gluda un plastmasas detaļas nav izbalējušas, pircēja zemapziņā rodas signāls: “Šis auto ir mīlēts un kopts.”
Vizuāli kopts auto automātiski rada uzticību arī tā tehniskajam stāvoklim. Turpretī, ja krāsa ir matēta un virsbūvi klāj ieēdušies netīrumi, pircējs uzreiz sāks meklēt citus defektus un pieprasīs ievērojamu atlaidi, pat ja zem pārsega viss ir ideālā kārtībā.
Neredzamie ienaidnieki: Sāls, koku sveķi un putnu ekskrementi
Mūsu klimata apstākļi un ceļu uzturēšanas specifika ir īsts pārbaudījums jebkuram transportlīdzeklim. Ziemā ceļi tiek kaisīti ar sāli un ķīmiskiem maisījumiem, kas, ilgstoši paliekot uz virsbūves vai riteņu arkās, neizbēgami sāk korozijas procesu. Vasarā lielāko postu nodara koku sveķi un putnu ekskrementi. Tie satur spēcīgas skābes, kas saules karstumā var burtiski “izdedzināt” auto laku dažu dienu laikā, atstājot neatgriezeniskus pleķus. Kad tiek regulāri apmeklēta automazgātava un šie netīrumi noskaloti, ķīmiskie bojājumi tiek novērsti jau saknē.
Rūsa ir spriedums tālākpārdošanas cenai
Nekas tā neatbaida pircējus kā rūsas burbuļi uz spārniem, durvju apakšām vai bagāžnieka vāka. Tiklīdz pircējs pamana rūsu, auto vērtība automātiski nokrītas par vairākiem simtiem vai pat tūkstošiem eiro. Rūsa visbiežāk sākas tieši vietās, kur ilgstoši uzkrājas netīrumi un mitrums. Regulāra un rūpīga mazgāšana, īpašu uzmanību pievēršot grūti sasniedzamām vietām un apakšējai daļai, izskalo ārā sāli un smiltis, izjaucot rūsai labvēlīgo vidi.
Profilakse izmaksā krietni mazāk nekā remonts
Vienkārša matemātika: cik maksā viena vizīte automazgātavas pašapkalpošanās stacijā? Pāris eiro. Cik maksā viena sarūsējuša spārna pārkrāsošana vai visas virsbūves dziļā pulēšana pirms pārdošanas? Simtiem eiro. Vēl vairāk – bojāta laka un rūsa var samazināt Tava auto tirgus vērtību par 10-20%. Ieguldot dažus eiro nedēļā profilaktiskā mazgāšanā un vaskošanā, Tu ietaupi milzīgas summas ilgtermiņā. Katra vizīte automazgātavā ir kā iemaksa auto nākotnes vērtības fondā.
Puto.lv – uzticamais partneris auto vērtības saglabāšanā
Lai auto mazgāšana tiešām aizsargātu, nevis bojātu virsbūvi, kā to mēdz darīt nolietotas iekārtas vai netīri sūkļi, ir jāizvēlas pareizie rīki un uzticama automazgātava. Puto.lv ir moderns un strauji augošs automazgātavu tīkls Latvijā, kas piedāvā visus nepieciešamos priekšnoteikumus, lai auto ilgtermiņā izskatītos kā jauns.
Lūk, kāpēc Puto.lv izvēlas autovadītāji, kuri domā par sava auto vērtību:
- Laku saudzējošas tehnoloģijas: Puto.lv pašapkalpošanās stacijas piedāvā 100% bezkontakta mazgāšanu. Izmantojot inovatīvo mikropulveri, aktīvās putas un augstspiediena ūdeni, netīrumi tiek maigi izšķīdināti un noskaloti, neradot mikro skrāpējumus, kas mēdz rasties no fiziskas beršanas;
- Vaskošana ilgstošai aizsardzībai: Puto.lv programmu klāstā ir pieejams augstas kvalitātes karstais vasks. Tas izveido uz lakas aizsargkārtu, kas atgrūž ūdeni, netīrumus un pasargā krāsu no saules UV staru izbalēšanas, saglabājot auto rūpnīcas spīdumu;
- Osmozes ūdens perfektam finišam: Lai pēc mazgāšanas nerastos balti kalcija nosēdumi, kas laika gaitā var bojāt laku, Puto.lv automazgātavās noslēdzošajai skalošanai izmanto īpaši attīrītu, demineralizētu osmozes ūdeni;
- PUTO Ekspress – maksimālam komfortam: Ja Tev nav laika vai vēlēšanās pašam darboties ap auto, Puto.lv piedāvā arī moderno PUTO Ekspress tīklu. Tās ir pilnībā automātiskas portālu automazgātavas, kas darbojas bez Tavas iesaistes. PUTO Ekspress izmanto jaunākās paaudzes sensorus un ļauj izvēlēties gan pilnībā bezkontakta programmas, gan tādas, kas izmanto īpaši mīkstas, laku saudzējošas birstes dziļākai tīrīšanai;
- Vienmēr pa ceļam un 24/7: Regulāra apkope ir viegla, ja stacija ir ērta. Puto.lv darbojas visu diennakti un piedāvā mūsdienīgus norēķinus ar monētām, bankas kartēm vai caur Mobilly lietotni.
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