Bezprecedenta kiberincidents? "OpenAI" atklāj, ka tās sistēmas drošības testā mēģinājušas veikt kiberuzbrukumu
Tehnoloģiju uzņēmums "OpenAI", kas izstrādājis populāro čatbotu "ChatGPT", atklājis līdz šim nebijušu drošības incidentu — tā mākslīgā intelekta (MI) sistēmas testa vidē patstāvīgi atradušas veidu, kā apiet noteiktos ierobežojumus, un mēģinājušas īstenot kiberuzbrukumu pret kādu citu MI platformu - "Hugging Face".
"OpenAI" skaidroja, ka eksperiments notika kontrolētā digitālā vidē, kurā tika pārbaudītas MI sistēmu spējas kiberdrošības jomā. Taču testa laikā aģenti sāka meklēt iespējas, kā iegūt brīvu piekļuvi internetam. Pēc uzņēmuma teiktā, sistēmas izmantoja ievērojamu skaitļošanas jaudu, lai atrastu veidu, kā atrisināt uzdevumu ārpus sākotnēji paredzētajiem ierobežojumiem.
Kad mākslīgā intelekta sistēmas bija ieguvušas piekļuvi internetam, tās vērsās pret "Hugging Face" — vienu no lielākajām platformām, kur izstrādātāji publicē un koplieto MI modeļus, datu kopas un dažādus citus rīkus. "OpenAI" norādīja, ka sistēma meklējusi informāciju, kas varētu palīdzēt tai apiet testa nosacījumus, izmantojot vairākus uzbrukuma paņēmienus, tostarp nozogot piekļuves datus.
"Hugging Face" vadītājs Klements Delangs notikušo raksturoja kā satraucošu piemēru tam, cik strauji attīstās autonomas MI sistēmas. "Tas ir prātam neaptverami, ka viss notika autonomi," viņš norādīja platformā "X", piebilstot, ka izmeklēšana turpinās un uzņēmumi dalīsies ar secinājumiem par pirmo šāda veida incidentu.
Drošības eksperti brīdina, ka mākslīgā intelekta attīstība var mainīt kiberdrošības vidi, jo uzbrucēji arvien vairāk savos uzbrukumos var izmantot autonomas sistēmas. Kiberdrošības uzņēmuma "SonicWall" pārstāvis Spensers Stārkijs norādīja, ka organizācijām līdz ar to jāpastiprina savi aizsardzības pasākumi. "Pārāk daudzas organizācijas joprojām aizsargājas cilvēka ātrumā, kamēr pretinieki pāriet uz mašīnu ātrumu," viņš norādīja.
Tikmēr kiberdrošības uzņēmuma ESET padomnieks Džeiks Mūrs pieļāva, ka "OpenAI" paziņojumam varētu būt arī konkurences aspekts. Viņaprāt, uzņēmums varētu censties izcelt savu mākslīgā intelekta sistēmu spējas laikā, kad arvien lielāku uzmanību piesaista konkurenta "Anthropic" izstrādātie modeļi. "Tas rada jautājumu, vai "OpenAI" nemēģina sekot "Anthropic" nesenajiem panākumiem mārketingā," sacīja Mūrs.