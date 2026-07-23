Maksājiet vienreiz, lietojiet mūžīgi: Office 2024 Pro jau no 16,66 €
Jautājums, ko ir vērts uzdot: cik lielā mērā jūs patiešām izmantojat savu Microsoft 365 abonementu? Vairums cilvēku atver Word, Excel, PowerPoint un Outlook – un tas arī viss. 1 TB OneDrive krātuve paliek neaiztikta, Teams netiek lietots, bet SharePoint, Planner un ducis citu mākoņa rīku ir pievienoti tikai tāpēc, lai attaisnotu cenu 168 € gadā.
Microsoft 1. jūlijā atkal paaugstināja cenas, tāpēc par funkcijām, kas stāv neizmantotas, jūs maksājat vairāk nekā jebkad. Tā vietā varat samaksāt vienreiz – un lietot Office mūžīgi.
Office 2024 Pro izvēlas citu ceļu: tas piedāvā pilnu, jaunākās paaudzes Word, Excel, PowerPoint un Outlook – ne vairāk un ne mazāk. Tikai četras lietotnes, kas patiešām veicina jūsu produktivitāti, instalētas lokāli, ātras un pastāvīgā īpašumā. Viens vienīgs maksājums 19,99 € apmērā Keysoff vasaras izpārdošanā, un viss ir nokārtots.Taču piedāvājums ar to vēl nebeidzas. Ja izvēlaties Office 2024 Pro komplektu 3 datoriem, cena par vienu ierīci nokrītas līdz tikai 16,66 €. Nevis 168 € šogad, plus 168 € nākamgad, plus vēl jebkas, ko Microsoft nolems iekasēt vēlāk.Ikdienas darbam lietotņu iespējas ir pilnīgi līdzvērtīgas. 14 jaunas Excel funkcijas, Cameo programmā PowerPoint, gudrāka plānošana Outlook – viss ir iekļauts. Trūkst vien rēķina, kas pienāk ik pēc divpadsmit mēnešiem.
Ja jūsu darba pamatā ir darbvirsmas lietotnes, pārtrauciet subsidēt ekosistēmu, kurā patiesībā nedzīvojat. Turiet īpašumā to, ko lietojat – maksājiet vienreiz un lietojiet mūžīgi.
100% īstas Office licences par īpašu vasaras cenu!
- Office 2024 Pro Plus – 19.99€
- Office 2024 Pro – 3 PCs – 49.99€ (16.66€ Per PC)
- Office 2021 Pro Plus – 28.88€
- Office 2021 Pro - 2 Keys – 54.75€ (27.38€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 3 Keys – 77.25€ (25.75€ Per Key)
- Office 2021 Pro - 5 PCs – 125.00€ (25.00€ Per PC)
- Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- Office 2024 Home - PC/Mac – 119.99€
- Office 2024 Home and Business - PC/Mac – 209.99€
Jauniniet uz oriģinālu Windows ar vairāk nekā 90 % atlaidi!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Power Pack komplekts: īsts Microsoft duets – lēts un oriģināls. (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package - 32.45€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 32.25€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 38.60€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 38.19€
- Visio Professional 2024 – 55.99€
- Project Professional 2024 – 55.99€
Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
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