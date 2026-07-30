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Mans ”Facebook” ir uzlauzts! Kā atgūt piekļuvi sociālo tīklu kontam un nepieļaut liktenīgas kļūdas? Skaidro CERT.LV
Sociālo tīklu konti daudziem kļuvuši par digitālo vizītkarti, kurā glabājas sarakstes, fotogrāfijas, kontakti un reizēm arī piekļuve citiem tiešsaistes pakalpojumiem. Tāpēc konta uzlaušana var nozīmēt ne tikai zaudētu piekļuvi profilam, bet arī nozagtu identitāti, izkrāptu naudu vai zaudētu piekļuvi e-pastam.
Portāls Jauns.lv vērsās pie kiberdrošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV, lai noskaidrotu, kādas metodes krāpnieki izmanto visbiežāk sociālo tīklu kontu uzlaušanā, kā atpazīt kompromitētu kontu un ko darīt, lai atgūtu tam piekļuvi.