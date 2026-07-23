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Domāji, ka mākslīgais intelekts prot tikai atbildēt uz jautājumiem? Lūk, 10 lietas, ko tas var paveikt tavā vietā
Vēl pirms pāris gadiem mākslīgais intelekts lielākajai daļai cilvēku šķita kaut kas tāls un sarežģīts. Šodien tas ir kļuvis par ikdienas palīgu, kas dažu sekunžu laikā var palīdzēt atrisināt problēmas, kurām agrāk bija jāvelta daudz laika - sākot no e-pasta uzrakstīšanas līdz ceļojuma izplānošanai.
Daudzi joprojām maldīgi uzskata, ka mākslīgais intelekts domāts tikai programmētājiem vai tehnoloģiju entuziastiem, taču patiesībā to var izmantot ikviens un atvieglot savu ikdienas dzīvi. Galvenais ir iemācīties formulēt skaidrus jautājumus jeb uzvednes (angliski – prompt). Jo precīzāk paskaidrosi čatbotam, ko vēlies panākt, jo noderīgāku atbildi saņemsi.
Lūk, 10 praktiski piemēri, kā mākslīgā intelekta čatbots var ietaupīt laiku un atvieglot tavu ikdienu.