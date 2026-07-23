VIDEO: kā to panākt?! Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā šī dzīvnieka mēsli pārtop biogāzē
Biogāzes ražošanas industrija pasaulē ir piesātināta, par izejvielu izmantojot dažādu veidu atkritumus, piemēram, kūtsmēslus. Tomēr nevienam nebija izdevies izveidot biogāzes ražotni, kurā izmantotu vistu mēslus un kas būtu funkcionējoša ilgtermiņā, droša un arī ekonomiski izdevīga. Arhitektūras biroja “SEP” komandai izdevies tādu izveidot Iecavā – “Egg Energy”. Turpat līdzās atrodas lielākais olu ražotājs Latvijā “Balticovo”, kas nodrošina galveno izejvielu – tīrus vistu mēslus.
“SEP” biogāzes projektu vadītājs Ralfs Pilsētnieks stāsta, ka, meklējot pareizāko veidu, kā nodrošināt pastāvīgu ražošanas ciklu, saskārušies ar vairākām problēmām, kuru novēršana prasījusi vairākus gadus ilgu izpēti un darbu. “Biogāzes ražošanas process no vistu mēsliem ir izaicinošs, jo izdalās amonjaks un sērs, kas fermentācijas procesu padara nestabilu. Tāpat pirmajos gados nezinājām, kā pareizi sajaukt vistu mēslus ar ūdeni, lai sāktos rūgšanas process. Vēlāk mēsli, sajaukti ar ūdeni, sprūda caurulēs. Nezinājām, ka vistu mēslos ir tik daudz smilšu graudu, jo putni ēd smiltis, lai uzlabotu gremošanu. Taču pēc rūpīga darba mums izdevās atrast pareizo tehnoloģisko risinājumu, kas strādā ne tikai uz papīra, bet arī dzīvē.”
Biogāzes ražotnes tuvumā dažu kilometru rādiusā atrodas vistu fermas, no kurām katru dienu tiek piegādāti vistu mēsli. Tos ieber pieņemšanas tvertnēs, sajauc ar ūdeni un tad iesūknē lielajās tvertnēs, kur notiek fermentācijas process. “Tur masa tiek sildīta, un aptuveni 30 dienu laikā no šī maisījuma izdalās 90 % biogāzes potenciāla. Principā tas ir rūgšanas vai trūdēšanas process. Kad biogāze ir attīrīta no piemaisījumiem, piemēram, sēra un amonjaka, tā pa cauruļvadu nonāk netālajā biometāna ražotnē. Savukārt vistu mēsli pēc trūdēšanas tiek nogādāti uz pārstrādes cehu, kur pēc žāvēšanas, atdalīšanas un granulēšanas pārtop par zaļo mēslojumu,” skaidro Ralfs Pilsētnieks un turpina: “Sākotnēji šī biogāzes ražotne strādāja kā koģenerācijas stacija, ražojot tikai elektrību, bet jau divus gadus mums ir tehnoloģijas un ražotne, kas biogāzi attīra līdz biometānam jeb dabasgāzes ekvivalentam, ko jau var ievadīt kopējā tīklā. “BOVO GAS” ir pirmā stacija Latvijā, kam tas izdevies, un tā joprojām ir pēc jaudas lielākā ne tikai mūsu valstī, bet arī Baltijā.”
Citu zaļās enerģijas veidu iegūšana, kā saules un vēja izmantošana, lielā mērā ir atkarīga no labvēlīgiem laikapstākļiem, kas nozīmē, ka enerģijas ražošana ir nepastāvīga un mainīga, bet biogāzes ražošanas lielākā priekšrocība ir stabilitāte. Tas arī ļauj veikt precīzus aprēķinus par plānotajiem saražotās enerģijas apjomiem.
Lai arī pagaidām Latvijā no kopējā saražotās enerģijas apjoma biogāze ir tikai daži procenti, Ralfs Pilsētnieks uzskata, ka potenciāls ir daudz, daudz lielāks.
“Atkritumi mums būs vienmēr. Šādu lielu ražošanas uzņēmumu kā “Balticovo”, kas nodrošina vistu mēslus kā galveno izejvielu, mums nav pārāk daudz, bet Latvijā ir daudz lauksaimnieku. Atbalstot viņus un izglītojot, redzu potenciālu. Jāsaprot, ka viens ir enerģijas iegūšana un atkarības mazināšana no importa dabas resursiem, bet ne mazāk svarīga ir atkritumu utilizācija, kas ir pievienotā vērtība. Saliekot to kopā – enerģijas ražošanu un atkritumu izmantošanu –, tas ir ļoti labs veids, kā no mīnusa iegūt plusu”.
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