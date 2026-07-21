Naftas cena pārsniegusi 90 dolārus par barelu - vai drīzumā gaidāms degvielas cenas kāpums?
Naftas cenas pasaulē otrdien turpināja kāpt. Piemēram, "Brent" markas jēlnaftas cena pirmo reizi vairāk nekā mēneša laikā pārsniedza 90 ASV dolārus par barelu.
"Brent" jēlnaftas cena otrdien pieauga līdz aptuveni 91,3 ASV dolāriem par barelu, sasniedzot augstāko līmeni kopš jūnija sākuma. Arī ASV WTI markas naftas cena pieauga līdz aptuveni 85 dolāriem par barelu.
Cenu kāpumu veicina pieaugošā spriedze Tuvajos Austrumos. Pēc jaunākajiem ASV triecieniem Irānā un Teherānas atbildes tirgus bažījas, ka varētu tikt traucētas naftas piegādes caur Hormuza šaurumu, pa kuru tiek transportēta aptuveni piektā daļa pasaules naftas. Papildu satraukumu radījuši Jemenas hutiešu draudi bloķēt kuģošanu Sarkanajā jūrā un uzbrukumi tankkuģiem reģionā.
Analītiķi norāda, ka pagaidām naftas piegādes nav būtiski ietekmētas, tomēr, ja konflikts ieilgs vai paplašināsies, cenas var turpināt pieaugt. Savukārt augstāka naftas cena parasti ar nelielu nobīdi atspoguļojas arī degvielas cenās.
Naftas cenu kāpums degvielas cenās neatspoguļojas uzreiz. Tomēr, ja "Brent" naftas cena ilgstoši saglabāsies cenā virs 90 dolāriem par barelu, arī Latvijā benzīna un dīzeļdegvielas cenas, visticamāk, pakāpeniski pieaugs.