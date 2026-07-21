VDD jau pērn brīdināja Latvijas amatpersonas par "OTP Bank" darbību Krievijā
Jau pērn Valsts drošības dienests (VDD) brīdināja Latvijas augstākās amatpersonas par drošības riskiem, kas saistīti ar Ungārijas bankas "OTP Bank" darbības turpināšanu Krievijā pēc iebrukuma Ukrainā.
VDD apstiprināja, ka, saņemot informāciju par Ungārijas bankas "OTP Bank" interesi iegādāties "Luminor Bank", dienests izvērtēja iespējamos riskus. Pēc izvērtējuma 2025. gada martā par tiem tika informētas Latvijas augstākās amatpersonas, tostarp norādot uz bankas darbības turpināšanu Krievijā. Aprīlī tāda pati informācija nosūtīta arī Latvijas Bankai. Plašākus komentārus VDD nesniedz, jo vēstule ir klasificēta.
Lēmumu par to, vai atļaut "OTP Bank" iegādāties "Luminor Bank", pieņems Eiropas Centrālā banka un Igaunijas finanšu tirgus uzraugs, konsultējoties arī ar citu Baltijas valstu regulatoriem.
Latvijas Bankā norādīja, ka ir informēta par iecerēto darījumu un sadarbojas ar Igaunijas finanšu tirgus uzraugu, kas kopā ar ECB izvērtēs iespējamo bankas īpašnieku maiņu. Centrālajā bankā uzsvēra, ka darījums vēl nav noticis un pašlaik tiek tikai vērtēts. Tikmēr "Luminor Bank" ikdienas darbā nekas nemainās.