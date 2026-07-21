Norisināsies pirmās Olimpiskās spēles Baltijas jaunuzņēmumu dibinātājiem
Jaunuzņēmumu Olimpiskajās spēlēs ir aicināti piedalīties gan jaunuzņēmumu dibinātāji, gan interesenti, kuri vēlas iepazīties ar jaunuzņēmumu ekosistēmu. Sacensības norisināsies vairākās sporta disciplīnās, kur iepriekšēja pieredze nav noteicošais faktors.
Jaunuzņēmumu un tehnoloģiju konference “TechChill” šovasar pirmo reizi organizē cita formāta pasākumu, aicinot kopīgi sportot brīvā dabā un, kas zin, iespējams, izveidot arī jaunas sadarbības un biznesus.
Ideja organizēt Olimpiskās spēles vasarā “TechChill” komandai radās sarunās ar jaunuzņēmumu vides pārstāvjiem, kas līdzīgus pasākumus rīko paši ģimenes, draugu lokā vai arī uzņēmumā. Ja iesaistās iepriekš nepazīstami cilvēki, tad kopīgās aktivitātēs nav nepieciešams pārvarēt pirmo tīklošanās soli, kas daudziem šķiet visgrūtākais - kā uzsākt sarunu? Te visus dalībniekus vienos interese par aktīvu dzīvesveidu un arī jaunuzņēmumu vidi.
“Vasara ir laiks, kad ir jābauda saule un siltums. Tāpēc nolēmām, ka šis būtu īstais brīdis radīt pasākumu, kas “TechChill” zīmola ietvaros palīdzētu ļoti aizņemtajiem jaunuzņēmumu dibinātājiem vismaz uz brīdi pamest biroja telpas un aktīvi atpūsties brīvā dabā. Ņemot vērā, ka šis pasākums notiek pirmo reizi, lielākā aktivitāte noteikti būs no vietējiem jaunuzņēmumu dibinātājiem, bet gaidīsim un priecāsimies uzņemt arī dalībniekus no Igaunijas un Lietuvas,” saka “TechChill” vadītāja Annija Mežgaile.
Jaunuzņēmumu Olimpiskās spēles notiks 23. jūlijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 19.00 Rīgā, ESENA Pārdaugavas dārzā. Organizatori sola, ka nebūs nekā no tik ierastā konferenču formāta - ne prezentāciju, ne paneļdiskusiju. Tā vietā dalībniekiem tiks nodrošinātas sportiskas aktivitātes un draudzīga sacensību garša. Turklāt sacensību disciplīnas būs tādas, kurā katram dalībniekam būs iespēja cīnīties par uzvaru bez īpašas trenēšanās.