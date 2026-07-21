Sabiedriskajai apspriešanai nodots plāns Latvijas mežu attīstībai līdz 2050. gadam
Zemkopības ministrija nodevusi sabiedriskajai apspriešanai pamatnostādņu projektu, kurā noteikts, kā līdz 2050. gadam plānots attīstīt Latvijas meža nozari. Vienlaikus iedzīvotāji un organizācijas var iepazīties arī ar plāna iespējamo ietekmi uz vidi.
Zemkopības ministrs Uldis Augulis norāda: "Mežs Latvijai ir daudz vairāk nekā koksnes resurss. Tas ir mūsu dabas kapitāls, kas stiprina valsts ekonomiku, enerģētisko drošību, klimata noturību un bioloģisko daudzveidību. Tāpēc meža nozare ir jāskata kā vienota vērtības ķēde – no kvalitatīvas meža atjaunošanas un ilgtspējīgas apsaimniekošanas līdz augstas pievienotās vērtības koksnes produktu ražošanai. Mūsu mērķis ir saglabāt meža dabas kapitālu, vienlaikus veidojot konkurētspējīgu, ilgtspējīgu un inovatīvu meža nozari, kas veicina Latvijas labklājību.”
Plānā paredzēts meklēt līdzsvaru starp mežu izmantošanu saimnieciskajai darbībai un dabas aizsardzību. Iecerēts, ka līdz 30% mežu galvenokārt kalpos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, tostarp līdz 10% atradīsies stingrā aizsardzībā. Pārējos mežos plānots veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu un meža nozares attīstību.
Dokuments paredz arī mežu labāku pielāgošanu klimata pārmaiņām, lielāku ieguldījumu zinātnē, inovācijās un digitalizācijā, kā arī aktīvāku meža īpašnieku iesaisti ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā.
Līdz 2050. gadam plānots būtiski palielināt meža nozares radīto vērtību – koksnes produktu vērtību iecerēts palielināt vismaz 12 reizes, pievienoto vērtību uz vienu darba vietu dubultot, bet jauno mežaudžu ražību palielināt par 25%.
Jāatzīmē, ka meža un saistītās nozares 2024. gadā Latvijā veidoja 7,1% no valsts kopējās bruto pievienotās vērtības, kā arī 17% no kopējās eksporta vērtības.