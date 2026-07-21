Pēc pieaugošajiem kiberdraudiem Latvija ieguldīs vairākus miljonus eiro digitālajā aizsardzībā
Lai stiprinātu Latvijas spēju aizsargāties pret kiberdraudiem, valdība otrdien atbalstīja 5,6 miljonu eiro investīcijas digitālajā aizsardzībā. Finansējums tiks nodrošināts ar Eiropas Savienības atbalstu.
Valdība atbalstījusi projektu, kas paredz četru gadu laikā stiprināt Latvijas kiberdrošību, izmantojot Eiropas Savienības programmas "Digitālā Eiropa" līdzfinansējumu. Projektā iesaistīsies Aizsardzības ministrija, Finanšu ministrija, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), "Cert.lv" un citas institūcijas.
No 2026. līdz 2030. gadam plānots uzlabot valsts, uzņēmumu un sabiedrības aizsardzību pret kiberuzbrukumiem. Projektā paredzēta arī jaunu kiberdrošības risinājumu izstrāde, starptautiskās sadarbības veicināšana un sabiedrības izglītošana par drošību digitālajā vidē.
RTU projekta laikā sagatavos jaunus kiberdrošības speciālistus, nodrošinās apmācības un izstrādās mācību rīku, kas palīdzēs organizācijām ievērot kiberdrošības prasības. Savukārt Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sniegs atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, bet "Cert.lv" nodrošinās tehnisko ekspertīzi, stiprinās sadarbību ar ārvalstu partneriem un iesaistīsies sabiedrības informēšanā.
Kopējais projektam paredzētais finansējums ir 5 611 476 eiro. Pusi jeb 2 805 738 eiro līdzfinansēs Eiropas Savienība.