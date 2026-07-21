Pēc postošajām lietavām Talsu novads gatavojas lūgt valdības atbalstu
Spēcīgajās lietavās cietusī Talsu novada pašvaldība tuvākās nedēļas laikā apzinās nodarītos zaudējumus un pēc tam vērsīsies valdībā, lūdzot finansiālu atbalstu. Par to informēja Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.
Stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā patlaban nerada draudus iedzīvotāju dzīvībām, taču rada neērtības ikdienā, jo nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektroapgādes, atzina Bērziņš.
Cilvēkiem, kuri dzīvo Dursupes apkārtnē, ir jārēķinās ar neērtībām, braucot pa apkārtceļiem, lai nokļūtu savā galamērķī un atgrieztos mājās. Tas patlaban ir vislielākais zaudējums, atzina Bērziņš. Dursupē ūdens straume ir daļēji izpostījusi arī bērnu rotaļu laukumu.
Pašvaldības vadītājs informēja, ka pirmdienas intensīvais lietus ir nodarījis postījumus daudzos valsts un pašvaldības autoceļu posmos. "Latvijas valsts ceļi" ir slēguši tos autoceļu posmos, kur transporta kustība nav iespējama lietus izskalojumu dēļ, kā arī izvietotas brīdinājuma zīmes.
Bērziņš aicina iedzīvotājus ievērot norobežojošās brīdinājuma zīmes, lai neapdraudētu ne savu, ne līdzcilvēku dzīvības vietās, kas izskalojumu dēļ ir bīstamas. "Turklāt turpmākās 48 stundas tiek prognozēts lietus, kas situāciju var vēl spēji pasliktināt," piebilda Bērziņš.
Applūdis Talsu Dzimtsarakstu nodaļas ēkas apakšstāvs un sanitārais mezgls, kā arī Talsu kultūras centra laukums. Tās esot teritorijas, kur jau iepriekš identificēti applūšanas riski.
Pastendes pagasta administratīvajai ēkai, kur ir arī kultūras nams un citas iestādes, no lietusgāzēm ir cietis pagrabstāvs, tādēļ uz laiku ir atslēgta elektrība gan šai ēkai, gan daudzdzīvokļu mājām, lai varētu veikt remontdarbus.
Šodien sasauktajā Civilās aizsardzības komisijas sēdē panākta vienošanās, ka viss postījumu apmērs tiks apzināts nedēļas laikā, kā arī tiks lūgts valdības atbalsts postījumu novēršanai. Patlaban domes priekšsēdētājs atturējās nosaukt summu, kas būs nepieciešama, lai visu atjaunotu, taču viņš prognozēja, ka tā varētu būt liela. Pašvaldības budžetā gan esot līdzekļi neparedzētiem gadījumiem.