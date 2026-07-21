Finanšu grupa "Indexo" piesaista ārvalstu investorus un plāno akciju kotēšanu Stokholmā
Latvijas finanšu pakalpojumu grupa IPAS "Indexo" ir pieņēmusi lēmumu iesniegt pieteikumu akciju kotēšanai "Nasdaq First North Growth Market" biržā Stokholmā, tādējādi kļūstot par pirmo Baltijas banku, kas tieksies pēc kotācijas Zviedrijā, informēja uzņēmumā.
Plānots, ka kotēšana Stokholmā tiks īstenota 2026. gada ceturtajā ceturksnī. Šī soļa mērķis ir iegūt piekļuvi ievērojami lielākajam Ziemeļvalstu kapitāla tirgum un nodrošināt aktīvu akciju tirdzniecību. Uzņēmumā uzsver, ka "Indexo" saglabās akciju kotāciju "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā, un Zviedrijas tirgus būs papildu kotācija, kas neietekmēs esošo akcionāru līdzdalību.
Kā pirmo soli pirms kotācijas uzņēmums veiks slēgto akciju emisiju 2,65 miljonu eiro apmērā par cenu desmit eiro par akciju. Apņemšanos parakstīties uz šīm akcijām jau ir apstiprinājusi investoru grupa, kurā ietilpst Aleksandrs af Jokniks (Alexander af Jochnick) un Šīmass Douss (Seumas Dawes), kā arī citi Zviedrijas un starptautiskie investori un jaunieceltie "Indexo" padomes locekļi.
"Indexo" valdes priekšsēdētājs un grupas līdzdibinātājs Henriks Karmo norāda, ka grupa šī gada pirmajā ceturksnī ir sasniegusi rentabilitāti un turpina strauji augt. "Tas, kā līdz šim ir trūcis, ir piekļuve Ziemeļvalstu investoriem un aktīva akciju tirdzniecība. Iesniedzot pieteikumu kotēšanai "Nasdaq Stockholm" un piesaistot šāda mēroga investorus, mums ir visi priekšnosacījumi, lai ar vienu šāvienu nošautu divus zaķus," skaidro Karmo.
Savukārt "Nasdaq Stockholm" prezidents Adams Kostjals pauda gandarījumu par pirmās Baltijas bankas pievienošanos Stokholmas biržai, uzsverot, ka "Indexo" lēmums apliecina Ziemeļvalstu un Baltijas kapitāla tirgus spēku.
"Indexo" finanšu pakalpojumu grupa pārvalda pensiju 2. un 3. līmeņa plānus, un šobrīd tai savus uzkrājumus vairāk nekā 1,7 miljardu eiro apmērā uzticējuši vairāk nekā 161 000 klientu. Savukārt "Indexo Banka" apkalpo vairāk nekā 64 000 klientu, sasniedzot 143 miljonu eiro lielu noguldījumu un 108 miljonu eiro kredītportfeļa apjomu.