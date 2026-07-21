Paraksta sadarbības memorandu
Šveices tehnoloģiju jaunuzņēmums nordfen AG izvēlējies Latviju, lai kopā ar biedrību "Drone Force - Europe" attīstītu dronu simulācijas tehnoloģijas un ...
FOTO: Šveices jaunuzņēmums izvēlas Latviju dronu simulācijas tehnoloģiju attīstībai
Šveices tehnoloģiju jaunuzņēmums nordfen AG izvēlējies Latviju, lai kopā ar biedrību "Drone Force - Europe" attīstītu dronu simulācijas tehnoloģijas un pilnveidotu dronu operatoru apmācību. Šodien Rīgā partneri parakstīja sadarbības memorandu (MoU), apliecinot nodomu izstrādāt mūsdienīgus apmācību risinājumus, kurus nākotnē iecerēts izmantot ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā.
Dronu tehnoloģiju nozīme civilajā ekonomikā
Bezpilota tehnoloģijas kļūst par arvien nozīmīgāku civilās ekonomikas sastāvdaļu. Tās plaši izmanto infrastruktūras uzturēšanā un uzraudzībā, enerģētikā, lauksaimniecībā, glābšanas darbos, vides monitoringā un citās nozarēs, tādēļ pieaug pieprasījums pēc kvalitatīvas dronu operatoru sagatavošanas. Simulācijas tehnoloģijas ļauj praktiskās iemaņas apgūt drošāk, efektīvāk un daudzveidīgāk vēl pirms lidojumiem reālā vidē.
Latviju par sadarbības vietu uzņēmums izvēlējies, novērtējot šeit uzkrāto kompetenci bezpilota tehnoloģiju jomā, praktisko apmācību infrastruktūru un iespējas kopā ar Latvijas partneriem attīstīt jaunus risinājumus.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) atbalsta nordfen darbības uzsākšanu Latvijā un uzņēmuma Latvijas struktūras izveidi.
“LIAA ir patiess prieks atbalstīt nordfen ienākšanu Rīgā. Tas, ka Šveicē dibināts jaunuzņēmums, kas radies ETH Zurich inovāciju ekosistēmā, izvēlas investēt Latvijā, apliecina mūsu valsts augsto kompetenci dronu tehnoloģiju jomā. Esmu pārliecināta, ka šis sadarbības memorands kļūs par sākumu jaunam posmam Latvijas un Šveices inovāciju sadarbībā un palīdzēs stiprināt Latvijas kā augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju attīstības centra reputāciju,” saka LIAA direktores vietniece investīciju piesaistes jautājumos Laura Štrovalde.
Partnerība apvieno tehnoloģijas un praktisko pieredzi
Sadarbības ietvaros biedrība "Drone Force - Europe" nodrošinās praktisko apmācību infrastruktūru, instruktoru pieredzi un mācību saturu, savukārt nordfen attīstīs simulācijas tehnoloģiju, kas izmanto ģeotelpiskos un Zemes novērošanas datus, lai radītu reālistisku virtuālo apmācību vidi. Tas ļaus papildināt praktiskās mācības ar simulācijām, kurās iespējams droši apgūt un pilnveidot prasmes dažādos lidojumu scenārijos.
“Partnerība ar Nordfen ļaus izveidot simulatoru, kas precīzi atspoguļo Latvijas vidi un ir pielāgojams konkrētu misiju izpildei – sākot no izlūkošanas un pārapgādes līdz lidojumiem elektroniskās karadarbības apstākļos. Simulators būs piemērots gan militārajām, gan Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apmācībām, vienlaikus nodrošinot, ka visa apmācību informācija tiek droši uzglabāta Latvijā,” uzsver biedrības “Drone Force – Europe” valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks.
Apvienojot "Drone Force - Europe" praktisko pieredzi ar nordfen izstrādāto simulācijas programmatūru, partneri iecerējuši radīt risinājumus, kas palīdzēs pilnveidot dronu operatoru sagatavošanu un veicinās zināšanu pārnesi starp Latvijas un starptautiskajiem partneriem. Plānots, ka izstrādātā pieeja būs izmantojama gan izglītības procesā, gan dažādu profesionālo dienestu un organizāciju apmācībās.
“Drone Force – Europe ir tas, ko neviena programmatūras kompānija nevar izveidot viena pati – īsti studenti, augsti kvalificēti instruktori un mācību programmas, kas sevi ik dienu pierāda praksē. Mēs piedāvājam tehnoloģiju, kas ļauj šo pieredzi ieviest plašākā mērogā – no pilotēšanas prasmju apguves līdz dronu inženierijai. Rīga ir vieta, kur veidojas Eiropas dronu ekosistēma,” norāda nordfen līdzdibinātājs un izpilddirektors Džeks Kendals (Jack Kendall).
Par nordfen
nordfen AG ir Šveices tehnoloģiju jaunuzņēmums, kas radies ETH Zurich inovāciju ekosistēmā. Uzņēmums izstrādā simulācijas programmatūru bezpilota lidaparātu un attālināti vadāmu sistēmu apmācībām, izmantojot ģeotelpiskos un Zemes novērošanas datus, lai radītu reālistisku virtuālo apmācību vidi.
Par biedrību “Drone Force – Europe”
Biedrība "Drone Force - Europe" ir dronu izglītības un apmācību centrs Rīgā, kas nodrošina praktisko apmācību infrastruktūru, instruktoru kompetenci un mācību programmas dronu pilotu sagatavošanai.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.