Porsche Cayenne Turbo Electric - jaudīgākais Porsche vēsturē?
Pirms vairāk nekā divdesmit gadiem Porsche izdarīja ko tādu, ko daudzi tajā brīdī uzskatīja par neprātu – zīmols, kura vārds vienmēr asociējies ar zemiem un jaudīgiem sporta automobiļiem, radīja savu pirmo apvidnieku. Tagad droši varam teikt – tas bija viens no veiksmīgākajiem lēmumiem uzņēmuma vēsturē.
Raceway Baltic trasē mums bija iespēja tuvāk iepazīties ar jaunākajiem Porsche modeļiem, taču galvenā uzmanība bija pievērsta Porsche Cayenne Turbo Electric. Ar vairāk nekā 1150 zirgspēku jaudu tas šobrīd iezīmē pavisam jaunu Porsche veiktspējas līmeni un parāda, cik tālu nonākušas e-automobiļu tehnoloģijas.
Kā norāda “Porsche Latvija” vadītājs Ivars Norvelis, zīmola mērķis vienmēr bijis radīt automobiļus, kas apvieno sportiskas emocijas ar ikdienas lietojamību. Porsche īpašniekam nav jāizvēlas starp praktiskumu un aizraujošu braukšanu – iespējams iegūt abus.
Tieši to apliecina arī jaunais Cayenne Electric. Neskatoties uz iespaidīgo izmēru un komfortu, tā dinamika trasē pārsteidza pat pieredzējušus autobraucējus. Testa braucienu dalībnieki neslēpa sajūsmu par automobiļa paātrinājumu, precīzo vadāmību un spēju likt aizmirst, ka esi pie “džipa” stūres.
Arī no uzlādes viedokļa šis ir ļoti ātrs auto. Tā akumulators spēj uzņemt līdz pat 400 kW jaudu, un, pateicoties tam, uzlāde no 10 līdz 80 % (pie atbilstošas jaudas uzlādes stacijas) aizņems vien 16 minūtes. Arī braukšanas laikā – bremzējot vai ripojot – šī auto rekuperācijas sistēma spēj lādēt akumulatoru bloku ar jaudu līdz pat 600 kW.
Vēl viens interesants fakts – šis ir pirmais Porsche, kas atbalsta bezvadu uzlādi. Tā gan nebūs tik ātra (maksimālā jauda 11 kW), taču, ja šāda iekārta būs uzstādīta jūsu garāžā vai stāvlaukumā, ar vadiem turpmāk vairs nebūs jākrāmējas.