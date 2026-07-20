Elektrības cena Latvijā atkal pieaug - nedēļas laikā kāpums par 12%
Elektroenerģijas vidējā cena Latvijā pagājušajā nedēļā palielinājās par 12% un sasniedza 96,35 eiro par megavatstundu (MWh), liecina AS "Latvenergo" apkopotā informācija.
Lietuvā elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā pieauga par 17% un sasniedza 100,35 eiro par MWh, bet Igaunijā kāpums bija 14%, tomēr vidējā cena saglabājās būtiski zemāka – 51,19 eiro par MWh.
"Latvenergo" skaidro, ka elektroenerģijas cenas Baltijā un Ziemeļvalstu tirgū galvenokārt pieauga ievērojami mazākas vēja elektrostaciju izstrādes dēļ. "Nord Pool" reģionā tā sasniedza zemāko līmeni vairāku nedēļu laikā. Tikmēr Baltijā cenu kāpumu daļēji mazināja par 45% lielāka saules elektrostaciju saražotā elektroenerģija.
"Nord Pool" sistēmas vidējā cena pagājušajā nedēļā pieauga par 1% – līdz 57,36 eiro par MWh. Savukārt cenu atšķirības Baltijas valstīs ietekmēja arī ierobežota starpsavienojumu jauda, tostarp Igaunijas un Latvijas elektrolīnijas remontdarbi un pārvades jaudas rezervēšana balansēšanas pakalpojumiem.
Vēja elektrostaciju saražotās elektroenerģijas apjoms Baltijā nedēļas laikā saruka par 45%, bet visā "Nord Pool" reģionā – par 19%. Vienlaikus Latvijā elektroenerģijas ražošana pieauga par 22%, sasniedzot 104 GWh, savukārt kopumā Baltijas valstīs tika saražoti 84% no reģionā patērētās elektroenerģijas.