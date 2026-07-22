“Tas ir absurds!” Birokrātisku stulbību dēļ veikalniekiem ikdiena paiet aplīmējot plauktus ar lapiņām
Birokrātija tirdzniecībā ir milzīga, atzīst veikalnieki. Tas veicina gan cenu pieaugumu, gan zem Damokla zobena paliek mazo lauku veikalu pastāvēšana. Tādēļ valdībā ir apstiprināts rīcības plāns tirdzniecības nozares atbalstam.
Ekonomikas ministrija uzsver, ka plāna mērķis ir mazināt administratīvo slogu un veicināt labvēlīgāku uzņēmējdarbības vidi, vienlaikus meklējot risinājumus atbalsta sniegšanai mazajiem tirgotājiem reģionos. Viens no plāna galvenajiem mērķiem ir pamata pārtikas produktu groza cenu samazināšana.
“Kas Jauns Avīze” skaidro, kas šajā plānā ietverts, kā to vērtē tirgotāji un vai tā rezultātā sagaidāms cenu samazinājums.
Paredzēts izvērtējums un diskusijas
Plānā ietvertas četras sadaļas:
- Normatīvā regulējuma prasību pārskatīšana, izvērtējot nozares identificētos problēmjautājumus, tostarp kases aparātu lietošanas nosacījumus un gada pārskatu obligātās revīzijas (pārbaudes) slieksni;
- reklāmas izvietošanas publiskās vietās regulējuma reforma, lai vienkāršotu un paātrinātu saskaņošanas procesu, samazinot administratīvo slogu un izmaksas gan uzņēmējiem, gan pašvaldībām;
- ielu tirdzniecības regulējuma reforma, aktualizējot novecojušo regulējumu atbilstoši mūsdienu uzņēmējdarbības praksei;
- izpēte par iespējamām politikas iniciatīvām mazajiem tirgotājiem reģionos.
Tomēr šajā plānā nav ietvertas vairākas tirgotāju prasības, kas varētu uzlabot it īpaši mazo un lauku veikalu situāciju, piemēram, atļaut bezrecepšu medikamentu tirdzniecību vai pasta funkciju nodošanu attālajiem pagastu veikaliem, kā arī konkretizēts, kādu atbalstu varētu sniegt pašvaldības.
Tādas frāzes kā “veikt izvērtējumu” un “organizēt diskusiju ar nozares pārstāvjiem līdz šī gada beigām” vai “izpētes virzienu” uzskaitījums un tamlīdzīgi nav konkrētu darbu saraksts.
LTA: solis pareizajā virzienā
Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) prezidents Henriks Danusēvičs birokrātijas mazināšanas rīcības plānu tirdzniecībā vērtē kā pirmo soli pareizajā virzienā, uzsverot, ka tas ir tikai sākums. Asociācija Ekonomikas ministrijai iesniegusi 21 priekšlikumu birokrātijas mazināšanai, taču plānā iekļauta tikai daļa no tiem. Pagaidām LTA neuzstāj, lai visi priekšlikumi tiktu uzreiz iekļauti šajā plānā, jo jau pašreiz ir redzams, ka pat pret vairākām “vienkāršākajām” idejām ir pretestība.
Pēc Henrika Danusēviča domām, viena no lielākajām birokrātiskajām problēmām ir prasība veikalos manuāli norādīt preču izcelsmes valsti uz plauktu cenu zīmēm, lai gan šī informācija jau ir norādīta uz pašas preces iepakojuma. Katru reizi, mainot preču izvietojumu, tirgotājiem šīs norādes jāpārlīmē no jauna. Viņš šo prasību raksturo kā absurdi birokrātisku un norāda, ka par to pat iesniegta sūdzība Eiropas Komisijā. Tirgotāji piedāvājuši kompromisu – prasību saglabāt tikai lielākajiem mazumtirgotājiem, kuru gada apgrozījums pārsniedz 500 miljonus eiro, bet pārējiem to padarīt brīvprātīgu.
Par šo absurdumu Henriks Danusēvičs nesen pārliecinājās kādā Sunākstes veikalā. Viņš “Kas Jauns Avīzei” stāsta: “Viņi cenu zīmes līmē uz produkta, un tad vēl iznāk, ka uz plaukta jālīmē lapiņas ar valstu nosaukumiem. Rezultātā plaukti aplīmēti ar šīm lapiņām. Un kad plauktā maina preci, atkal šīs lapiņas jāplēš nost un viss jāpārlīmē.”
Tāpat tirgotāji bija gatavi parakstīt memorandu par Latvijas preču izcelšanu veikalos, taču, pēc viņa teiktā, priekšroka dota birokrātisku procedūru uzturēšanai, nevis praktiskiem risinājumiem.
Otra būtiska problēma ir obligātās revīzijas uzņēmumiem, kuru vērtība pārsniedz vienu miljonu eiro. Bet pašlaik Latvijā praktiski nav nevienas veikala ēkas, kura maksātu mazāk par miljonu. Līdz ar to šādas revīzijas jāveic lielākajai daļai veikalu, kas vienam veikalam izmaksā aptuveni 30 eiro dienā un rada ievērojamu administratīvo slogu. Viņaprāt, šādas prasības ir pamatotas tikai uzņēmumiem, kuru akcijas tiek kotētas biržā un kuru darbībā pastāv plašāka sabiedrības interese. Savukārt pārējo uzņēmumu uzraudzībai pietiek ar Valsts ieņēmumu dienesta digitālajiem kontroles rīkiem un zvērinātu revidentu atzinumiem.
Viņš arī uzsver, ka valstij vajadzētu vairāk uzticēt tirgotājiem dažādu publisko pakalpojumu sniegšanu, īpaši attālākos Latvijas reģionos. Piemēram, veikali varētu nodrošināt pasta pakalpojumus, tādējādi gūstot papildu ieņēmumus un palīdzot saglabāt tirdzniecības vietas mazās apdzīvotās vietās. Ir apdzīvotas vietas, kur veikals atrodas ciemā, kur ir tikai 350 iedzīvotāju. Līdz ar to bez papildu atbalsta tur veikals būtu jāslēdz ciet. Diemžēl pirms vairākiem gadiem pilotprojekts sadarbībā ar “Latvijas pastu” nav izdevies, jo pasts nav bijis gatavs pielāgot savas uzskaites sistēmas vai rast citus sadarbības risinājumus.
Vēl viens priekšlikums ir atļaut pašvaldībām finansiāli atbalstīt mazos lauku veikalus, piemēram, samazinot nekustamā īpašuma nodokli vai īres maksu. Pēc LTA prezidenta teiktā, vietās, kur dzīvo mazāk nekā tūkstotis iedzīvotāju, veikaliem ir ļoti grūti strādāt ar peļņu, taču tie ir būtiski, lai cilvēkiem būtu pieejamas pirmās nepieciešamības preces, īpaši ārkārtas situācijās.
Tirgotāju pārstāvis arī aizstāv ideju atļaut pārtikas veikalos tirgot vienkāršākos bezrecepšu medikamentus – pretsāpju līdzekļus, pretcaurejas preparātus, plāksterus, dezinfekcijas līdzekļus un citas pirmās nepieciešamības preces. Šāda prakse ir izplatīta daudzās Eiropas valstīs, taču Latvijā priekšlikums sastapies ar farmācijas nozares pretestību un pašreiz nav iekļauts rīcības plānā. Pēc viņa domām, šāda nostāja vairāk aizsargā nozares intereses nekā iedzīvotāju vajadzības.
Ar plānu vien nepietiek
Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas (LPTA) izpilddirektors Jānis Dubults “Kas Jauns Avīzei” pastāstīja, ka viens no būtiskākajiem administratīvajiem šķēršļiem mazumtirdzniecības nozarē ir kases sistēmu sertifikācijas process: “Pašlaik tas ir salīdzinoši dārgs, laikietilpīgs un sarežģīts, tādēļ kavē jaunu tehnoloģisko risinājumu un inovāciju ieviešanu veikalos. Būtu nepieciešams samazināt sertifikācijas izmaksas, vienkāršot prasības un būtiski paātrināt procesu. Šis jautājums rīcības plānā būtu jāizvirza kā viena no prioritātēm. Tāpat nozarei būtisks ir elastīgākas nodarbinātības jautājums. Tirgotājiem, īpaši sezonālas vai nevienmērīgas noslodzes periodos, ir nepieciešama iespēja efektīvāk piesaistīt darbiniekus nepilnam darba laikam. To pašlaik apgrūtina regulējums attiecībā uz minimālajām obligātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Šā jautājuma sakārtošana ļautu darba devējiem elastīgāk plānot darbaspēka resursus, vienlaikus radot papildu nodarbinātības iespējas studentiem, senioriem, vecākiem ar maziem bērniem un citām sabiedrības grupām, kurām pilna laika darbs ne vienmēr ir piemērots.”
LPTA uzskata, ka svarīgs ir arī pārtikas aprites regulējums. Nepieciešams veikt grozījumus, kas ļautu noteiktos un drošos apstākļos izplatīt pārtikas produktus arī pēc minimālā derīguma termiņa “ieteicams līdz” beigām. Šādas izmaiņas palīdzētu samazināt pārtikas izšķērdēšanu, veicinātu produktu ziedošanu un dotu iespēju patērētājiem iegādāties drošus produktus par zemāku cenu.
Ir vairāki nozarei nozīmīgi jautājumi, kuri rīcības plānā vēl būtu jāiekļauj vai jārisina detalizētāk. Pirmkārt, jāvienkāršo prasības preču cenu zīmēm un cenu norādīšanai, novēršot pārmērīgi detalizētas vai praksē grūti izpildāmas prasības. Otrkārt, nepieciešami skaidri reklāmas noteikumi, lai uzņēmēji varētu saprotami informēt patērētājus par precēm, cenām un akcijām, nepakļaujot sevi nesamērīgam administratīvajam vai sankciju riskam. Tāpat būtu jāpārskata atsevišķi tirdzniecības ierobežojumi, izvērtējot to samērīgumu un faktisko ieguvumu sabiedrībai. Īpaša uzmanība pievēršama arī attiecību līdzsvaram starp tirgotājiem un ražotājiem vai piegādātājiem. LPTA ieskatā pašreizējais regulējums vairākos aspektos rada nevienlīdzīgu situāciju, kurā tirgotājiem tiek noteikti papildu ierobežojumi un pienākumi, kamēr ražotāju un piegādātāju atbildība nav noteikta līdzvērtīgā apjomā.
“Kopumā daļa no minētajiem jautājumiem rīcības plānā ir identificēta, tomēr būtiski ir neaprobežoties tikai ar problēmu uzskaitījumu. Plānā nepieciešami konkrēti pasākumi, atbildīgās institūcijas, izpildes termiņi un izmērāmi rezultāti, lai administratīvā sloga mazināšana mazumtirdzniecības nozarē būtu praktiski jūtama, nevis paliktu tikai deklaratīvā līmenī,” saka LPTA izpilddirektors.
Jāatbalsta mazie lauku veikali
Pārtikas tirgotāju ieskatā svarīga ir mazo lauku veikalu darbība, ko būtiski ietekmē nelielais pircēju skaits, iedzīvotāju skaita samazināšanās reģionos, augstas piegādes un loģistikas izmaksas, darbaspēka trūkums, energoresursu cenas un dažādu normatīvo prasību izpilde.
Salīdzinājumā ar lielākiem veikaliem vienas un tās pašas prasības mazam uzņēmumam bieži rada lielākas izmaksas. Tādēļ administratīvā sloga samazināšana, prasību vienkāršošana un elastīgāka nodarbinātības regulējuma ieviešana var sniegt veikaliem praktisku atbalstu. Taču ar administratīvā sloga mazināšanu vien nepietiks, lai atrisinātu visas problēmas. Šie veikali daudzviet pilda ne tikai komerciālu, bet arī nozīmīgu sociālu funkciju. Tie nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi pirmās nepieciešamības precēm vietās, kur tuvākais lielveikals var atrasties vairāku desmitu kilometru attālumā. Īpaši būtiski tas ir senioriem, cilvēkiem bez privātā transporta un iedzīvotājiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Tāpēc būtu jāvērtē arī mērķēti atbalsta risinājumi, piemēram, vienkāršotākas prasības, atbalsts energoefektivitātes uzlabošanai, piegāžu izmaksu mazināšanai vai citu pakalpojumu nodrošināšanai vienuviet. Būtiski ir arī neradīt jaunus ierobežojumus un pienākumus, kuru izpildes izmaksas mazajiem uzņēmumiem būtu nesamērīgas ar to apgrozījumu.
Prasību ir par daudz
Mazumtirdzniecībā birokrātija un administratīvais slogs ir milzīgs un veidojas no daudzu prasību kopuma, nevis viena atsevišķa procesa, “Kas Jauns Avīzei” saka Latvijas Neatkarīgo tirgotāju kooperācijas (veikalu tīkls “Aibe”) attīstības direktors Juris Lamberts: “Patlaban lielākās grūtības rada dažādu atskaišu un datu sniegšanas pienākumu dublēšanās, sarežģītas preču aprites un marķēšanas prasības, regulāras normatīvo aktu izmaiņas, kā arī dažādu uzraugošo institūciju prasību izpilde. Mazajiem veikaliem šie procesi ir sarežģītāki, jo prasa ievērojamus personāla un finanšu resursus.
Rīcības plānā ir identificēta nepieciešamība pārskatīt administratīvās prasības un meklēt iespējas tās vienkāršot. Tas ir pozitīvs solis, tomēr būtiskākais būs tas, cik lielā mērā plānā paredzētās ieceres pārtaps konkrētos normatīvo aktu grozījumos un praktiskos risinājumos. Tikai tad uzņēmēji sajutīs reālu administratīvā sloga samazinājumu.”
Administratīvā sloga mazināšana var palīdzēt uzlabot mazo lauku veikalu konkurētspēju, īpaši, ja tiek samazināts laiks un izmaksas, kas nepieciešamas dažādu prasību izpildei. Tomēr jāatzīst, ka lielākā daļa lauku veikalu finansiālo grūtību ir strukturālas – iedzīvotāju skaita samazināšanās reģionos, kas attiecīgi rezultējas nelielā pircēju skaitā, augstas loģistikas izmaksas un ierobežots apgrozījums. Līdz ar to ilgtermiņa risinājumiem nepieciešama plašāka pieeja, kas ietver arī reģionālās attīstības, nodokļu un uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, uzskata Juris Lamberts.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Karina Palkova par birokrātijas problēmām: “Valstij ir pienākums izvēlēties vienkāršāko procedūru"" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.