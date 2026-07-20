"Amoralle" uzņēmuma apgrozījums pērn krities par 6,2%
SIA "Glamoralle", kas ražo un tirgo veļu un apģērbus ar zīmolu "Amoralle", aizvadītajā gadā strādāja ar 670 435 eiro apgrozījumu, kas ir par 6,2% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi samazinājās 4,3 reizes un bija 131 086 eiro.
Gada pārskata vadības ziņojumā teikts, ka 2025. gadā uzņēmuma darbību būtiski ietekmēja gan ārējie, gan iekšējie faktori. Nozīmīgu ietekmi atstāja globālās patēriņa tendences, kas mainīja patērētāju dzīvesveidu un iepirkšanās paradumus. Ekonomiskās nenoteiktības un inflācijas pieauguma apstākļos palielinājās patērētāju cenu jutīgums, tādējādi strauji kritās pieprasījums ekskluzīvā segmenta apģērbiem.
Pagājušā gada beigās "Glamoralle" sāka strauju darbības samazināšanu, jo ieņēmumi vairs nespēja segt arvien pieaugošās izmaksas. Pagājušajā gadā "Glamoralle" samazināja tirdzniecību un veica vairākas izpārdošanas kampaņas, lai samazinātu izmaksu slogu un spētu norēķināties ar budžetu, darbiniekiem un kreditoriem.
Vadības ziņojumā teikts, ka kopumā 2025. gads kompānijai nesa finansiālus zaudējumus un ir grūti vērtējama uzņēmējdarbības attīstība nākotnē. Tiek plānota uzņēmuma restrukturizācija, lai atjaunotu naudas plūsmu. Vadība plāno pārorientēt "Glamoralle" darbību, lai mazinātu izveidojušos zaudējumus un spētu norēķināties ar kreditoriem.
"Glamoralle" 2024. gadā strādāja ar 714 585 eiro apgrozījumu, kas ir par 6,5% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas zaudējumi palielinājās divas reizes un bija 560 637 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2014. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Glamoralle" vienīgā īpašniece ir Inese Vakse.