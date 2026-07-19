Adrenalīns, kūpošas riepas un jaudīgi auto - Priekulē jau sesto gadu norisināsies "Poorbaltics Challenge"
Motori rūks, riepas kauks un adrenalīna netrūks – jau sestdien, 25. jūlijā, Priekules lidlaukā norisināsies auto entuziastu sacensības "Poorbaltics Challenge". Pasākums, kas notiks sesto reizi, pulcēs gan dalībniekus, gan interesentus, kuri visas dienas garumā varēs baudīt kā spraigas sacensības, tā arī ekskluzīvāko automobiļu parādi.
Pasākuma galvenais notikums būs sacensības, kurās dalībnieki trasē demonstrēs savas braukšanas prasmes, pārvarot dažādus autoslaloma elementus. Precizitāte, ātrums un meistarība noteiks labākos, bet dienas noslēgumā skatītājus priecēs iespaidīgs "burnout", jeb riepu svilināšanas šovs.
Visas dienas garumā norisināsies arī "Poorbaltics Exotica", kur būs iespēja apskatīt ekskluzīvus, unikālus un īpašus automobiļus, satikt to īpašniekus un iepazīt auto entuziastu kopienu. Pasākuma teritorijā darbosies dažādas aktivitātes un atrakcijas bērniem.
Tajā pašā dienā Priekules pilsētas centrā norisināsies Ikara svētki "No Ikara spārniem līdz kantrī ritmiem". Svētku programmā paredzēts krāšņs gājiens, koncerti, svētku tirgus, radošās darbnīcas, tūrisma aktivitātes, izbraucieni ar Priekules bānīti, bērnu izklaides un vakara koncerti.