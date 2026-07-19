"Apple" atkal kļuvis par pasaulē vērtīgāko uzņēmumu, apsteidzot "Nvidia"
Tehnoloģiju uzņēmums "Apple" atguvis pasaulē vērtīgākā uzņēmuma troni, apsteidzot procesoru ražotāju "Nvidia".
Pēdējos mēnešos "Nvidia" turējās pasaulē vērtīgāko uzņēmumu priekšgalā, pateicoties mākslīgā intelekta uzplaukumam. Taču pēc nesenajām akciju tirgus svārstībām "Apple" pārņēmis vadības grožus. Tā tirgus vērtība šobrīd sasniedz aptuveni 4,88 triljonus ASV dolāru, bet "Nvidia" – 4,86 triljonus dolāru. "Nvidia" akciju vērtība pēdējo dienu laikā samazinājās par aptuveni 3,5%.
Lai gan "Nvidia" joprojām ir viens no galvenajiem ieguvējiem no mākslīgā intelekta buma, "Apple" investoru uzticību stiprina uzņēmuma stabilie finanšu rezultāti, plašā pakalpojumu ekosistēma un cerības uz jauniem mākslīgā intelekta risinājumiem uzņēmuma ierīcēs.
"Nvidia" joprojām saglabā dominējošu lomu mākslīgā intelekta procesoru tirgū, taču jaunākās izmaiņas biržā liecina, ka investori arvien biežāk meklē izaugsmes iespējas arī citos tehnoloģiju nozares uzņēmumos.