ES vēršas pret "ātro modi" - aizliegs iznīcināt nepārdotu apģērbu
No svētdienas, 19. jūlija, Eiropas Savienībā lielajiem uzņēmumiem ir aizliegts iznīcināt nepārdotu apģērbu un apavus. Jaunās prasības ieviestas, lai mazinātu tekstila atkritumu daudzumu un veicinātu ilgtspējīgāku resursu izmantošanu.
Eiropas Savienības regula paredz, ka attiecīgajiem uzņēmumiem preces ir jāpārdod tālāk vai jāziedo, nevis jāiznīcina. Iznīcināšana dažkārt tiek uzskatīta par lētāku risinājumu nekā preču uzglabāšana, atjaunošana vai atkārtota piedāvāšana pārdošanai.
Izņēmumi attieksies uz gadījumiem, kad preces ir bīstamas, bojātas vai piesārņotas, vai arī tās nevar atkārtoti izmantot vai atjaunot. Preces, kas piedāvātas kā ziedojumi vairākām ES bāzētām sociālajām organizācijām, bet noteiktā termiņā nav pieņemtas, arī drīkstēs iznīcināt.
No 2030. gada šie noteikumi tiks piemēroti arī vidējiem uzņēmumiem.
Vācijas Mazumtirdzniecības federācija norādīja, ka aizliegums varētu būt izdevīgs patērētājiem, palielinot preču piedāvājumu izpārdošanās veikalos un lietoto preču tirdzniecības kanālos, taču mazumtirgotājiem būs jārisina dažādas problēmas. Ne visas nepārdotās preces var viegli pārdot tālāk vai ziedot. Iemesli tam var būt bojāts iepakojums, augstas loģistikas izmaksas, pieprasījuma trūkums vai zema preču vērtība, norādīja federācijas pārstāvis.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem katru gadu Eiropā tiek iznīcināti 4% līdz 9% nepārdotu tekstilizstrādājumu, kuri nekad nav tikuši valkāti.