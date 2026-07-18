Kamēr Tallinā degvielas cenas krītas, Rīgā tās kāpj - “Circle K” cena pieaugusi gandrīz par 4%
Aizvadītajā nedēļā Rīgā un Viļņā degvielas cenas palielinājās, bet Tallinā tās samazinājās.
Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Rīgā, seko Viļņa un Tallina. Savukārt dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā palielinājās par 3,9% un piektdien bija 1,844 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena kāpa par 6,4% - līdz 1,824 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95.markas benzīns maksāja 1,729 eiro par litru, kas ir par 1,2% vairāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 3,6% un piektdien bija 1,889 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena nedēļas laikā samazinājās par 5,4% - līdz 1,579 eiro par litru, bet dīzeļdegviela maksāja 1,479 eiro par litru, kas ir par 6% mazāk nekā pirms nedēļas.
Autogāzes cena Rīgā nedēļas laikā palielinājās par 6,4% un piektdien bija 0,995 eiro par litru. Savukārt Tallinā autogāzes cena, salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas nogali, samazinājās par 0,2% un bija 0,976 eiro par litru, bet Viļņā autogāzes cena nemainījās un piektdien bija 0,759 eiro par litru.