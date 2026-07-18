Trīs miljonu vērtais ATD kameru iepirkums iestrēgst - visi kandidāti noraidīti
ATD konkurss par pasažieru skaitīšanas kameru iegādi noslēdzies bez rezultāta, jo visi pretendenti tika izslēgti vai noraidīti. Vienlaikus viens no uzņēmumiem lēmumu apstrīdējis, iesniedzot sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB).
Iepirkuma noslēguma ziņojumā teikts, ka iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo visi kandidāti, kas iesniedza pieteikumus iepirkumā, ir izslēgti vai noraidīti. Pieteikumus konkursā iesniedza "Baltic Security Solution", SIA "Hansab", SIA "Latvijas mobilais telefons", SIA "Lucidus" un personu apvienība "TAA", kas sastāv no SIA "Trigona", SIA "Absolut Auto Mitau" un SIA "Absolut Auto Riga".
Topēr SIA "Baltic Security Solution" par notikušo iesniedzis sūdzību un tās izskatīšanas termiņš vēl nav noteikts. Iepirkuma noslēguma ziņojumā minēts, ka "Baltic Security Solution" tika izslēgts no dalības iepirkumā, jo, veicot izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, tika konstatēti tādi tiesību aktu pārkāpumi, kas ir pamats kandidāta izslēgšanai no iepirkuma.
Vienlaikus, izvērtējot iesniegto informāciju, netika gūta pietiekama pārliecība, ka kandidāta veiktie pasākumi pilnībā novērš pārkāpuma cēloņus un nodrošina līdzīgu gadījumu nepieļaušanu nākotnē.
Konteksts:
ATD šā gada sākumā izsludināja konkursu pasažieru skaitīšanas kameru iegādei par 3,15 miljoniem eiro, lai uzskaitītu pasažierus, kuri iekāpj un izkāpj no vilcieniem un reģionālās nozīmes autobusiem, liecina informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
Iepirkums paredz kameru piegādi, uzstādīšanu, tehnisko apkalpošanu, datu nodošanas risinājuma izstrādi un ieviešanu, garantijas un pēcgarantijas servisu, izmantojot iekārtas un mākslīgā intelekta risinājumus pasažieru plūsmas analīzei un kontroles pasākumu efektīvākai nodrošināšanai, teikts iepirkuma tehniskajā specifikācijā.
Paredzēts uzstādīt pasažieru skaitītāju risinājumu 816 M3 tipa autobusos ar divām durvīm un 195 M2 tipa autobusos ar vienām durvīm, savukārt vilcienos kameras paredzēts uzstādīt 73 vagonos. Vienlaikus, lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību, piegādātājam būs jānodrošina rezerve vismaz 5% apmērā no kopējā kameru skaita. Līgumu plānots slēgt uz pieciem gadiem.
ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.