Jau tuvā nākotnē tas jums atspēlēsies... aplokšņu algu saņēmējus gaida nepatīkami pārsteigumi
Par dažiem simtiem vairāk algas dienā un aploksnē… Kādam tas var likties vilinoši, bet problēmas rodas vēlāk. Patiesībā “aplokšņu alga” nav tikai stāsts par nenomaksātiem nodokļiem.
Ja saņemta alga aploksnē, tas atspēlējas vēlāk – brīdī, kad cilvēks saslimst, zaudē darbu, sasniedz pensijas vecumu, gatavojas doties bērna kopšanas atvaļinājumā vai vēlas saņemt kredītu, piemēram, mājokļa iegādei.
Mazāki pabalsti
Kad cilvēks piekrīt strādāt bez darba līguma vai saņemt algu aploksnē, visbiežāk viņš domā par šodienu – lielāku summu savā bankas kontā vai skaidrā naudā. Taču ilgtermiņā šāds lēmums var izmaksāt ļoti dārgi. Ja darba devējs par darbinieku nemaksā sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai maksā tās tikai no daļas algas, sekas var izpausties gan pēc dažiem mēnešiem, gan pēc vairākiem desmitiem gadu.
Problēmas rodas, kad cilvēks saslimst. Slimības pabalstu aprēķina no oficiāli deklarētajiem ienākumiem, par kuriem veiktas sociālās iemaksas. Ja alga oficiāli ir minimāla vai cilvēks vispār nav reģistrēts kā darbinieks, slimības pabalsts būs ļoti mazs vai atsevišķos gadījumos uz to vispār nebūs tiesību.
Tas nozīmē, ka saslimšana var radīt nopietnas finansiālas grūtības. Līdzīga situācija rodas grūtniecības un bērna kopšanas laikā. Maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu apmērs ir tieši saistīts ar oficiālajiem ienākumiem. Ja sociālās iemaksas nav veiktas vai tās ir nepietiekamas, ģimene saņems ievērojami mazāku valsts atbalstu. Nereti tikai pēc bērna piedzimšanas cilvēki saprot, cik lielu ietekmi uz pabalstu apmēru atstājusi “aplokšņu alga”.
Grūtības var rasties arī tad, ja nepieciešams pierādīt savus ienākumus valsts vai pašvaldību iestādēm. Dažādu pabalstu, stipendiju, uzturlīdzekļu, tiesvedību vai citu jautājumu risināšanā nozīme ir oficiālajiem ienākumiem, nevis tam, cik cilvēks patiesībā saņēmis skaidrā naudā.
Bezdarba un invaliditātes gadījumi
Ne mazāk svarīgas sekas ir bezdarba gadījumā. Zaudējot darbu, cilvēks var pretendēt uz bezdarbnieka pabalstu tikai tad, ja ir izpildīti sociālās apdrošināšanas nosacījumi. Arī šā pabalsta apmērs ir atkarīgs no deklarētās algas. Ja oficiāli saņemta tikai minimālā alga, arī pabalsts būs neliels, lai gan patiesībā cilvēks ilgstoši saņēmis ievērojami lielāku atalgojumu.
Sekas var skart arī invaliditātes gadījumā. Ja cilvēks zaudē darbspējas slimības vai nelaimes gadījuma dēļ, invaliditātes pensijas vai citu sociālās apdrošināšanas izmaksu apmērs ir saistīts ar iepriekš veiktajām sociālajām iemaksām. Jo mazākas iemaksas, jo mazāks finansiālais atbalsts brīdī, kad tas ir visvairāk nepieciešams.
Pensija un darba stāžs
Viens no būtiskākajiem zaudējumiem kļūst redzams tikai pensijas vecumā. Vecuma pensijas apmēru ietekmē visa darba mūža laikā veiktās sociālās iemaksas. Ja gadiem ilgi darba devējs maksājis nodokļus tikai no minimālās algas vai nav maksājis nemaz, pensija būs ievērojami mazāka. Šo situāciju vēlāk vairs gandrīz nav iespējams labot, jo neuzkrātās sociālās iemaksas nevar vienkārši atjaunot.
Ne mazāk svarīgs ir jautājums par darba stāžu. Ja darba devējs darbinieku nav reģistrējis vai nav iesniedzis nepieciešamās ziņas, vēlāk var rasties problēmas pierādīt nodarbinātības periodus. Lai gan sociālās apdrošināšanas stāža uzskaite Latvijā ir digitalizēta, nelegālas nodarbinātības gadījumā šādu ierakstu vienkārši nav.
Darbinieks nereti kļūdaini uzskata, ka visa atbildība gulstas uz darba devēju. Patiesībā arī pats darbinieks uzņemas risku, apzināti piekrītot saņemt “aplokšņu algu”. Turklāt, ja starp darbinieku un darba devēju rodas strīds par neizmaksātu atalgojumu, neoficiālo algas daļu pierādīt ir ļoti grūti. Darba devējs var apgalvot, ka izmaksājis tikai darba līgumā norādīto summu, un darbiniekam bieži vien nav pierādījumu pretējam.
Negadījums darbavietā
Īpaši sarežģīta situācija rodas pēc nelaimes gadījuma darbā. Ja darba attiecības nav noformētas vai darbinieks faktiski strādājis nelegāli, var rasties sarežģījumi pierādīt darba attiecību esamību un saņemt paredzētās sociālās garantijas. Nereti cilvēkam nākas ilgstoši tiesāties, lai pierādītu, ka viņš konkrētajā uzņēmumā vispār ir strādājis.
Kredīta atteikums
Nodokļu nemaksāšana var ietekmēt arī iespējas saņemt bankas aizdevumu. Kredītiestādes, izvērtējot klienta maksātspēju, balstās uz oficiālajiem ienākumiem.
Ja cilvēks patiesībā pelna, piemēram, 2000 eiro mēnesī, bet dokumentos uzrādīta tikai minimālā alga, banka to neņem vērā. Rezultātā var tikt atteikts mājokļa kredīts, auto līzings vai cits aizdevums, pat ja cilvēks reāli spētu to atmaksāt.
Reālā situācija
Valsts ieņēmumu dienests (VID) uzsver, ka sajūta par lielākiem ienākumiem ir mānīga – ilgtermiņā cilvēks zaudē būtiskas sociālās garantijas, bet nenomaksātie nodokļi vienlaikus kropļo godīgu konkurenci un bremzē valsts ekonomikas attīstību.
VID žurnālu “Likums un Taisnība” informēja, ka regulāri apkopo datus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) plaisu aplēsēm. Šīs plaisas atspoguļo nodokļu apjomu, kas netiek iekasēts darba devēju nedeklarētu vai daļēji deklarētu darba ienākumu dēļ, un tās raksturo ēnu ekonomikas apmēru darba samaksas jomā.
Nedeklarēto darba ienākumu jeb “aplokšņu algas” VID novērtēšanas metodoloģija balstās uz atalgojuma salīdzināšanu līdzīgās darbavietās, uz nozares atalgojuma statistikas datiem, nosakot konkrētai profesijai plānošanas reģionā un nozarē raksturīgus atalgojuma parametrus.
Nedeklarēto darba ienākumu īpatsvars komercsektorā 2024. gadā salīdzinājumā ar 2023. gadu ir samazinājies par 0,8 procentpunktiem (no 14,6% līdz 13,8%), VSAOI plaisa ir samazinājusies par 0,8 procentpunktiem (no 14,6% līdz 13,8%) un IIN plaisa ir samazinājusies par 1,3 procentpunktiem (no 17,1% līdz 15,8%). Šie skaitļi rāda pozitīvu tendenci, proti, situācija uzlabojas. (VID 2025. gada statistika vēl nav pieejama.)
Ko atklāj diskusijas
Pētot viedokļus par “aplokšņu algām” tīmeklī, jāteic, ka daudzi cilvēki labi apzinās, kā neoficiāla darba samaksa ilgtermiņā ietekmē dažādas jomas, un šādu praksi neatbalsta. Piemēram, diskusija, kurā darba meklētājs lūdz padomu: “Biju uz darba interviju. Gan man, gan viņiem viss ļoti patika, tikai beigās pajautāja vai man nav problēmu saņemt aploksnē algu, jo kompānija gribot ietaupīt. Teicu, ka it kā nav. Tad man paskaidroja, ka dotu daļu naudas kontā un daļu skaidrā katru mēnesi. Tagad man rodas jautājums, kā man personīgi ir labāk. Vai ir jēga ņemt daļu algas aploksnē, vai arī, man tos nodokļus maksājot, kaut kādi pensiju līmeņi baigi uzaugs un būs izdevīgi?” Lielākā daļa komentētāju autoram ieteica šādam piedāvājumam nepiekrist un meklēt darbavietu, kurā visa alga tiek izmaksāta oficiāli.
Citi diskusijas dalībnieki uzsvēra arī uzticības aspektu. Piemēram, kāds rakstīja: “Principā tu uzņemies saņemt katru mēnesi mazliet vairāk, bet, ja kas notiek, tu būsi zaudētājs (slimības lapa utt.). Manuprāt, šāds darba devēja piedāvājums ir “sarkanais karogs” un liecina par negodīgu attieksmi pret darbinieku.”
Savukārt vēl kāds komentētājs uzskatīja, ka par šādu darba devēja rīcību būtu jāinformē atbildīgās iestādes: “Ja godīgi, es VID uzrakstītu par šo kompāniju, lai uztaisa auditu. Ēnu ekonomika nav laba lieta. Nevienam tas nav izdevīgi, izņemot pašai kompānijai.”
Lielākie grēkotāji
Lai gan aizdomas par aplokšņu algām pārsvarā saistītas ar būvniecību, VID dati rāda, ka problēma eksistē vairākās tautsaimniecības nozarēs. Dienests regulāri analizē nedeklarēto darba ienākumu apjomu un nodokļu plaisu, kas ļauj noteikt nozares, kurās ēnu ekonomikas īpatsvars ir vislielākais. VID secinājis, ka vislielākais nedeklarēto darba ienākumu apjoms 2024. gadā bija mazumtirdzniecības (izņemot automobiļus un motociklus), sauszemes transporta un cauruļvadu transporta un vairumtirdzniecības, izņemot automobiļus un motociklus, nozarēs: attiecīgi – 161,45 miljoni eiro, 138,99 miljoni un 105,66 miljoni eiro.
Ko saka Darba inspekcija
Savukārt Valsts darba inspekcija (VDI) informēja, ka 2025. gadā veiktas 1976 pārbaudes (2024. gadā – 1793 pārbaudes) saistībā ar iespējamo nereģistrēto nodarbinātību un konstatētas 1169 nereģistrēti nodarbinātas personas, kas ir par 18% vairāk nekā 2024. gadā.
Analizējot atklātos nereģistrētās nodarbinātības gadījumus konkrētās tautsaimniecības nozarēs, jāsecina, ka joprojām vislielākais nereģistrēti nodarbinātu personu skaits tiek konstatēts būvniecībā, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē, tirdzniecības nozarē, apstrādes rūpniecībā un lauksaimniecībā, kurās konstatēti 73% no visām atklātajām nereģistrētajām personām. Salīdzinot ar 2024. gadu, 2025. gadā samazinājies būvniecībā, lauksaimniecībā un tirdzniecībā konstatētais nereģistrēti nodarbināto personu skaits, bet pieaudzis izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē un apstrādes rūpniecības nozarē. Atklāto nereģistrēti nodarbināto personu skaits izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē 2025. gadā veidoja ceturto daļu jeb 27% no kopējā konstatēto nereģistrēti nodarbināto personu skaita, informēja VDI.
Gadījumos, kad Darba inspekcija saņem iesniegumus vai cita veida informāciju par iespējamām aplokšņu algu izmaksām, informācija tiek pārsūtīta Valsts ieņēmumu dienestam. 2025. gadā Darba inspekcija ir saņēmusi 768 iesniegumus par iespējamiem pārkāpumiem, nodarbinot darbinieku bez rakstveidā noslēgta darba līguma vai nereģistrējot VID kā darba ņēmēju.
Pārbaudi pats!
Ja cilvēkam rodas aizdomas, ka darba devējs nav viņu reģistrējis vai neveic sociālās iemaksas pilnā apmērā, to nevajadzētu ignorēt. Regulāri ir vērts pārliecināties par savu sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaiti Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai portālā Latvija.gov.lv.
Ja tiek konstatētas neatbilstības, iespējams vērsties pie darba devēja ar prasību tās novērst, bet, ja tas netiek darīts, informēt Valsts ieņēmumu dienestu vai vērsties Valsts darba inspekcijā. Jo ātrāk problēma tiek atklāta, jo lielāka iespēja novērst sekas, pirms tās būtiski ietekmējušas cilvēka sociālās garantijas un nākotnes ienākumus.
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