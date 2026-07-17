Cenas Latvijā aug straujāk nekā vidēji Eiropas Savienībā
Latvijā jūnijā bijusi augstāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina piektdien publiskotie ES statistikas biroja "Eurostat" dati.
Gada inflācija Latvijā, tāpat kā Beļģijā, jūnijā bijusi 3,3%.
Patēriņa cenas jūnijā gada griezumā pieaugušas visās ES dalībvalstīs.
Zemākā inflācija pagājušajā mēnesī reģistrēta Zviedrijā (1%), Čehijā (1,1%), Dānijā (1,8%), kā arī Maltā, Francijā un Igaunijā (visās valstīs 2%).
Savukārt augstākā gada inflācija bijusi Rumānijā (9,2%), Lietuvā (5,4%), Bulgārijā (5,2%), Horvātijā (4,2%) un Kiprā (4,1%).
ES vidēji gada inflācija jūnijā bijusi 2,9%, bet eirozonā tā veidojusi 2,8%.
Savukārt salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi - maiju - patēriņa cenas jūnijā gan ES, gan eirozonā samazinājušās par 0,1%.
Latvijā salīdzinājumā ar maiju patēriņa cenas jūnijā, tāpat kā Itālijā un Ungārijā, saglabājušās nemainīgas. Mēneša inflācija reģistrēta 11 ES dalībvalstīs, un augstākā tā bijusi Maltā (+1,1%), bet augstākā mēneša deflācija reģistrēta Nīderlandē (-0,9%). Lietuvā, tāpat kā Slovēnijā, patēriņa cenas pieaugušas par 0,5%, bet Igaunijā, tāpat kā Somijā, tās samazinājušās par 0,4%.
"Eurostat" inflāciju aprēķina atbilstoši ES saskaņotajam patēriņa preču indeksam (HICP).