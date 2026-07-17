Elektroauto ražotājs "Tesla" beidzot ienāk Latvijā
Elektroautomobiļu ražotājs "Tesla" paziņojis, ka oficiāli uzsāk darbību Latvijā, augustā Rīgā atverot savu pirmo tirdzniecības vietu. Līdz ar to uzņēmums būs pārstāvēts visās trīs Baltijas valstīs.
Uzņēmums paziņojis, ka 21. augustā tirdzniecības centrā "Spice" durvis vērs pirmais "Tesla" pop-up veikals Latvijā. Jau pirms tā atklāšanas Latvijas klientiem būs pieejams uzņēmuma tiešsaistes konfigurators, kas ļaus izvēlēties vēlamo automobiļa modeli un noformēt pasūtījumu.
Par godu darbības sākšanai Latvijā 21. augustā no plkst. 10 līdz 20 notiks atklāšanas pasākums, uz kuru aicināts ikviens interesents. Tā laikā būs iespēja tuvāk iepazīt "Tesla" populārākos elektroauto, uzzināt vairāk par to tehnoloģijām, uzlādes iespējām un ikdienas ekspluatāciju, kā arī konsultēties ar produktu speciālistiem par automobiļu iegādi.
Līdz šim "Tesla" Latvijā nebija savas oficiālas pārstāvniecības, un interesentiem automobiļi bija jāiegādājas, izmantojot citu valstu tirgus. Ar veikala atklāšanu Rīgā "Tesla" noslēdz paplašināšanos Baltijas valstīs. Uzņēmums darbību Lietuvā sāka 2024. gadā, bet Igaunijā – 2026. gada pavasarī.