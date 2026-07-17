Latvijas uzņēmēji Lietuvā veido jaunas partnerības aizsardzības un augsto tehnoloģiju jomā
Pēc Latvijas–Lietuvas Aizsardzības un drošības biznesa foruma 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvji turpināja darba vizīti Lietuvā, iepazīstot valsts aizsardzības un augsto tehnoloģiju ekosistēmu. Vizītes laikā uzņēmēji tikās ar kosmosa tehnoloģiju, bezpilota sistēmu, militārās elektronikas un autonomo risinājumu izstrādātājiem, lai attīstītu jaunus sadarbības projektus, veicinātu pētniecību un paplašinātu eksporta iespējas starptautiskajos tirgos.
"Aizsardzības un drošības tehnoloģiju nozare šobrīd ir viena no straujāk augošajām augstas pievienotās vērtības nozarēm Eiropā. Latvijas uzņēmumiem ir kompetence un potenciāls kļūt par nozīmīgu daļu no starptautiskajām piegādes ķēdēm. Valsts uzdevums ir palīdzēt uzņēmumiem izmantot šīs iespējas, attīstīt eksportu un veicināt investīcijas tehnoloģijās, kas vienlaikus stiprina gan Latvijas ekonomiku, gan mūsu drošību," uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Praktiska sadarbība inovāciju un aizsardzības tehnoloģiju attīstībai
Vizīte sākās Visoru Informācijas tehnoloģiju parkā (Visoriai Information Technology Park – VITP), kur Latvijas uzņēmēju delegācija iepazinās ar inovāciju infrastruktūru un sadarbības modeli starp uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un jaunuzņēmumiem. Tikšanās laikā īpaša uzmanība tika pievērsta iespējām attīstīt kopīgus projektus kosmosa tehnoloģiju, fotonikas, informācijas tehnoloģiju un citu augstas pievienotās vērtības nozaru attīstībā, kā arī veicināt ciešāku sadarbību starp uzņēmējdarbību un zinātni.
Turpinājumā Latvijas uzņēmēji apmeklēja uzņēmumus Kongsberg NanoAvionics, RSI Europe, Granta Autonomy un Unmanned Defence Systems, iepazīstot to kompetenci kosmosa tehnoloģiju, bezpilota sistēmu, militārās elektronikas un autonomo risinājumu izstrādē. Vizīšu laikā īpaša uzmanība tika pievērsta uzņēmumu sadarbībai ar bruņotajiem spēkiem, pētniecības organizācijām un starptautiskajiem partneriem, attīstot divējāda lietojuma tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus drošības vajadzībām.
Latvijas uzņēmēji ar Lietuvas partneriem pārrunāja sadarbības iespējas pētniecības un attīstības jomā, kopīgu produktu izstrādi, dalību Eiropas Savienības un NATO programmās, uzņēmumu iesaisti starptautiskajās piegādes ķēdēs, kā arī jaunas eksporta un investīciju iespējas.
Šajās jomās arvien aktīvāk attīstās arī Latvijas uzņēmumi, kas specializējas bezpilota sistēmās, fotonikā, mākslīgajā intelektā, elektronikas risinājumos, enerģētikas tehnoloģijās un citās augstas pievienotās vērtības nozarēs. Vizīte bija vērsta uz praktisku sadarbības iespēju identificēšanu, lai abu valstu uzņēmumi kopīgi attīstītu jaunus produktus, īstenotu pētniecības un attīstības projektus, sekmīgāk iesaistītos starptautiskajās piegādes ķēdēs un paplašinātu eksporta iespējas.
LIAA direktore Ieva Jāgere uzsver, ka šādas uzņēmumu vizītes ir viens no efektīvākajiem instrumentiem ilgtermiņa starptautiskās sadarbības veidošanai: “Visvērtīgākās partnerības rodas, kad uzņēmumi satiekas klātienē, redz tehnoloģijas darbībā un var atklāti pārrunāt kopīgus attīstības projektus. Latvijas un Lietuvas uzņēmumiem ir savstarpēji papildinošas kompetences daudzās augsto tehnoloģiju jomās, un šādas vizītes palīdz daudz ātrāk atrast sadarbības partnerus, attīstīt kopīgus risinājumus un stiprināt uzņēmumu konkurētspēju starptautiskajos tirgos. LIAA uzdevums ir radīt iespējas šādai sadarbībai un palīdzēt uzņēmumiem pārvērst pirmās sarunas ilgtermiņa biznesa projektos. Šādas vizītes apliecina, ka Baltijas valstu uzņēmumiem ir visas iespējas kopīgi radīt augstas pievienotās vērtības risinājumus un veiksmīgi konkurēt Eiropas un pasaules tirgos.”
Latvijas uzņēmēju delegācijā – plašs augsto tehnoloģiju uzņēmumu loks
Latvijas uzņēmēju delegācijā piedalījās 40 uzņēmumu pārstāvji, kuri pārstāv aizsardzības un drošības tehnoloģiju, enerģētikas, bezpilota sistēmu, fotonikas, mākslīgā intelekta, mašīnbūves, metālapstrādes, programmatūras, pētniecības un citus augsto tehnoloģiju sektorus.
"Uzņēmējiem vislielākā vērtība ir iespēja vienas vizītes laikā satikt gan potenciālos sadarbības partnerus, gan inovāciju centrus, gan uzņēmumus, kas ikdienā strādā līdzīgās tehnoloģiju jomās. Tieši šāda praktiska pieredzes apmaiņa palīdz daudz ātrāk pieņemt lēmumus par kopīgiem projektiem un investīcijām nekā attālinātas tikšanās vai prezentācijas," uzsver Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidente Katrīna Zariņa.
Delegācijā pārstāvēti AS "Rīgas siltums", Redwire Defense Tech Riga, DATI Group, Engycell, VIC TEC, AS "Latvenergo", DarkRay, Origin Robotics, EMJ Metāls, Patria Latvia, AdvanGrid, LIRA 7, AS "Latvijas Finieris", DK Unity, Baltic Photonics, AMMUNITY, Modul, Ascent Lumina, EcoHeat Technologies, bonusukarte.lv, Jāņa sēta, AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca", Uberhint, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.
Divu dienu programma bija veidota, lai Latvijas uzņēmumiem radītu praktiskas iespējas veidot jaunas partnerības, identificēt kopīgus pētniecības un attīstības projektus, iesaistīties starptautiskajās piegādes ķēdēs un paplašināt eksporta iespējas strauji augošajā aizsardzības un augsto tehnoloģiju nozarē.
Latvijas–Lietuvas Aizsardzības un drošības biznesa foruma divu dienu programma apvienoja politiskā līmeņa dialogu, institucionālās sadarbības stiprināšanu un praktisku uzņēmumu sadarbības attīstību. Foruma laikā notika augsta līmeņa diskusijas, biznesa kontaktbirža un divpusējās tikšanās, savukārt uzņēmumu vizītes ļāva iepazīt tehnoloģiju izstrādes un komercializācijas pieredzi, pārrunāt sadarbības iespējas ar potenciālajiem partneriem un identificēt konkrētus virzienus kopīgiem pētniecības, attīstības un eksporta projektiem.
Latvijas uzņēmēju dalību Latvijas–Lietuvas Aizsardzības un drošības biznesa forumā un uzņēmumu vizītēs organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.