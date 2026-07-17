Brīdina par jaunām kriptovalūtu krāpšanas shēmām
Latvijā izplatās arvien jaunas kriptovalūtu krāpšanas shēmas. Nupat atklāta tā dēvētā "pig butchering" shēma, kas pievilina cilvēkus ar solījumiem saņemt bezmaksas "Bitcoin" un "Satoshi" kriptovalūtu.
Par šo shēmu brīdinājis mobilo sakaru operators "Bite Latvija", kura drošības risinājums "Antivīruss Plus" fiksējis krāpnieciskas kriptovalūtu atlīdzību mājaslapas, kurās cilvēki no Latvijas nonāk, klikšķinot uz maldinošām reklāmām sociālajos medijos. Reklāmās tiek solīta atlīdzība digitālajā valūtā par vienkāršu uzdevumu veikšanu, taču, aizejot uz norādīto vietni un pieslēdzot digitālo maku atlīdzības saņemšanai, tas acumirklī tiek iztukšots un tiek iegūta piekļuve sensitīvai informācijai.
Patlaban arvien populārākas kļūst tā dēvētās "pig butchering" shēmas, kurās krāpnieki nedēļām vai pat mēnešiem veido uzticību sociālajos medijos un iepazīšanās platformās, soli pa solim pārliecinot cilvēkus investēt it kā drošos kriptovalūtu projektos, min uzņēmumā.
"Bite Latvija" iekšējās drošības procesu vadītājs Hermanis Eriņš norāda, ka mūsdienās investīciju krāpšana sen vairs nav primitīvas reklāmas vai nejauši e-pasti. Krāpnieki veido profesionāli izstrādātas mājaslapas, izmanto mākslīgā intelekta radītus attēlus un video, kā arī aktīvi reklamējas sociālajos medijos, radot "bailes palaist garām lielo iespēju" jeb FOMO efektu un iespaidu, ka cilvēks sazinās ar licencētu investīciju konsultantu. Patiesībā aiz šīm platformām bieži slēpjas organizētās noziedzības grupas, kuru vienīgais mērķis ir iegūt piekļuvi digitālajiem makiem un izkrāpt naudu.
Jūnijā uzņēmums identificējis krāpniecisku vietni "BitcoClaim", kas imitē kriptovalūtu platformu. Tajā cilvēkiem tiek solīta bezmaksas kriptovalūta "Bitcoin" un "Satoshi" par vienkāršu uzdevumu izpildi un digitālā maka pieslēgšanu, taču, izveidojot lietotāja kontu un pieslēdzot kriptovalūtu makus, tie acumirklī tiek iztukšoti.
Līdzīgi šai shēmai krāpnieki sociālajos medijos reklamē un piedāvā investēt akcijās, zeltā, enerģētikā vai citos finanšu instrumentos, solot augstu peļņu ar minimālu risku. Turklāt, iesaistoties šajās shēmās, sākotnēji bieži vien cilvēkam tiek arī demonstrēta šķietama peļņa, tā mudinot ieguldīt arvien lielākas summas.
Eriņš informē, ka gadījumos, kad investīciju piedāvājums sola ātru un garantētu peļņu bez riska, tas pats par sevi ir nopietns brīdinājuma signāls. Līdzās tam šāda veida platformas ir īpaši bīstamas, jo tās neizskatās pēc klasiskas krāpniecības. Dizains, funkcionalitāte un komunikācija rada iespaidu, ka cilvēks atrodas profesionālā finanšu pakalpojumu vietnē. Dažkārt cilvēki vairākas dienas vai nedēļas seko līdzi šķietamai peļņai, līdz tiek aicināti pieslēgt digitālo maku vai pārskaitīt pirmos līdzekļus. Tieši tajā brīdī krāpnieki iegūst piekļuvi naudai.
Vienlaikus Eriņš norāda, ka pirms jebkādu līdzekļu ieguldīšanas vienmēr jāpārbauda, vai platformai ir licence, vai uzņēmums ir reģistrēts un vai par to pieejama uzticama informācija. Tāpat nekad nevajadzētu pievienot digitālo maku vietnēs, uz kurām aizved reklāmas sociālajos medijos, dažādās "WhatsApp" un citu saziņas lietotņu grupās izplatītas vai svešu cilvēku atsūtītas saites.