PTAC secina, ka “DelfinGroup” nepienācīgi izvērtēja klientu maksātspēju; uzņēmumam piemēro pamatīgu sodu
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 285 000 eiro sodu nebanku kreditētājam AS "DelfinGroup", liecina PTAC publiskotā informācija.
PTAC secinājis, ka kompānija ilgstošā laika periodā ir īstenojusi profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, būtiski negatīvi ietekmējot patērētāja ekonomisko rīcību.
Pēc PTAC skaidrotā, kompānija pieļāvusi būtisku pārkāpumu, neievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto pienākumu, proti, veicot patērētāja spējas atmaksāt kredītu izvērtēšanu, kompānija neieguva informāciju par patērētāja esošajām saistībām un ikmēneša maksājumiem no visiem kredītinformācijas birojiem, tādējādi nesaņemot pilnu informāciju un nepienācīgi izvērtējot patērētāju spēju atmaksāt kredītu, radot situāciju, kad kredīti izsniegti daļai tādu patērētāju, kuriem tos nedrīkstēja izsniegt, un ļaujot daļai no patērētāju uzņemties pārmērīgas kredītsaistības.
PTAC lēmumā arī norādīts, ka, konstatējot atkārtotu pārkāpumu, PTAC ir tiesīgs lemt par kompānijai izsniegtās licences darbības apturēšanu.
Lēmumu "DelfinGroup" var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums stājies spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
PTAC skaidro, ka centrs, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, kā arī ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības, vērtēja "DelfinGroup" īstenotās komercprakses, veicot patērētāju spēju atmaksāt kredītu izvērtēšanu, atbilstību regulējuma prasībām.
Vienlaikus PTAC atzīmē, ka "DelfinGroup" ir apliecinājusi, ka no 2025. gada 30. septembra izmanto visus kredītinformācijas birojus, tādējādi PTAC samazinājis piemērojamās soda naudas apmēru par 5%.
Procentos soda naudas apmērs veido 0,46% no kompānijas 2025. gada apgrozījuma un 4,16% no 2025. gada peļņas pēc nodokļiem, kas uzskatāms par samērīgu soda naudas apmēru, ņemot vērā izdarīto pārkāpumu un tā ietekmi, piebilsts PTAC lēmumā.
Savukārt "DelfinGroup" norādīja, ka, neskatoties uz to, ka jau vairāku gadu garumā nozare aicinājusi PTAC virzīt nepieciešamās izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, sakārtojot kredītinformācijas biroju datu izmantošanas kārtību attiecībā uz patērētāju kredītsaistību informācijas iegūšanu, PTAC izvēlas sodīšanas, nevis dialoga taktiku. Tādējādi "DelfinGroup" sodīts par sešus gadus senu lietu.
"Mums ir žēl un nav pieņemams, ka PTAC kredītvēstures vērtēšanas pilnveidošanu organizē tikai ar atsevišķu komersantu sodīšanu šķietamās paraugprāvās, nevis plašāku izmaiņu ieviešanu, " pauž "DelfinGroup" Juridiskās un atbilstības nodaļas vadītājs Edgars Turlajs.
Kompānijā norāda, ka 2020. gadā uzņēmums rakstveidā informēja PTAC par to, ka tā ieskatā Patērētāju tiesību aizsardzības likums neuzliek par pienākumu kreditoriem iegūt informāciju no pilnīgi visiem kredītinformācijas birojiem, taču PTAC uz šo skaidrojumu nereaģēja aptuveni piecus gadus, 2025. gada martā ierosinot lietu pret uzņēmumu.
Kompānijā arī min, ka "DelfinGroup" vairāku gadu garumā ir aktīvi rosinājis PTAC, kā arī piedalījies sarunās ar Ekonomikas ministriju un citām ieinteresētajām pusēm, pilnveidot regulējumu, ieviešot nepieciešamās izmaiņas, sakārtojot kredītinformācijas biroju datu izmantošanas kārtību visiem tirgus dalībniekiem.
"DelfinGroup" norāda, ka uzņēmums pirms aizdevuma izsniegšanas atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam pārbauda personas kredītvēsturi un ienākumus. Klienta norādītie ienākumi tiek pārbaudīti, iegūstot informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vai patērētāja konta izraksta. Savukārt klienta norādītās ikmēneša kredītsaistības tiek salīdzinātas ar datiem no AS "Crefo birojs", kas apkopo informāciju no kredītu sniedzējiem. Tāpat "DelfinGroup" kopš 2025. gada septembra beigām iegūst informāciju par patērētāja kredītsaistībām arī no AS "Kredītinformācijas birojs".
Uzņēmuma ieskatā ir svarīgi, lai kredīvestures pilnveidošana tiktu veikta jēgpilni, vienlīdzīgi, korekti un taisnīgi. "DelfinGroup" uzskata, ka šobrīd ir būtiskas atšķirības, kā kredītdevēji nodot kredītinformācijas birojiem datus. Piemēram, "DelfinGroup" nodod un atjauno datus diviem birojiem, kamēr citi - tikai vienam. Tāpat uzņēmums datus nodod un atjauno vienas darbadienas laikā pēc kredīta, papildu kredīta izsniegšanas vai kredīta atmaksas, kamēr citi - trīs darbadienu laikā, mēneša laikā vai vēl vēlāk.
"Līdz ar to PTAC savā sodā pārmet uzņēmumam par to, ko uzņēmums jau īsteno uz brīvprātības pamata," piebilst kompānijā.
Raugoties uz sistēmas sakārtošanu, uzņēmums uzskata, ka būtu jāizvēlas starp diviem iespējamajiem risinājumiem - nosakot pienākumu visiem kredītu devējiem nodot kredītsaistību informāciju visiem Latvijā strādājošajiem kredītinformācijas birojiem vai sākt strukturālas izmaiņas, ieviešot vienotu datubāzi Latvijas Bankas pakļautībā, kas apkopotu informāciju par personu kredītvēsturi gan no bankām, gan citiem patērētāju kreditētājiem. Kamēr netiks pārskatītas un labotas izgaismotās nepilnības, sodi atsevišķiem komersantiem būs vien kosmētisks remonts, pauž kompānijā.
Tāpat uzņēmumā norāda, ka "DelfinGroup" ir ieinteresēts, lai patērētāji sniegtu precīzu un pilnīgu informāciju par kredītvēsturi, jo uzņēmuma interesēs nav izsniegt kredītus klientiem, kuri nespēs izpildīt saistības, kas likumsakarīgi varētu radīt zaudējumus uzņēmumam.
Jau ziņots, ka "DelfinGroup" koncerns 2025. gadā strādāja ar 78,2 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 24,1% vairāk nekā 2024. gadā, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 31,5%, sasniedzot 9,6 miljonus eiro.
"DelfinGroup" kredītportfelis pagājušā gada beigās sasniedza 144,4 miljonus eiro, pieaugot par 27% un plānu pārsniedzot par 5%.
Kompānija "DelfinGroup" reģistrēta 2009. gadā. Līdz 2012. gada jūnija beigām kompānija strādāja ar nosaukumu "Lombards24.lv", bet pēc tam mainīja nosaukumu uz "ExpressCredit". Savukārt par "DelfinGroup" kompānija pārtapa 2020. gada februāra sākumā. Uzņēmums strādā ar zīmoliem "Banknote" un "Vizia".
"DelfinGroup" lielākais īpašnieks ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība "Indexo", kurai pieder 72,07% akciju.
2025. gada beigās "Indexo" kapitālā lielākie akcionāri bija Aigaram Kesenfeldam piederošais investīciju uzņēmums AS "Alppes Capital" (29,68%) un Agrim Evertovskim piederošā SIA "EC Finance" (6,61%).