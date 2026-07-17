Somijas ziemeļu karstākais noslēpums: ejot meklēt nevis Ziemeļmeitu, bet saunu
Kas pirmais nāk prātā, iedomājoties par Somiju? Varētu teikt, ka ezeri — neba velti Somiju dēvē par “tūkstošu ezeru zemi”. Varētu teikt, ka laimīgi cilvēki — Somija jau devīto gadu pēc kārtas atzīta par pasaules laimīgāko valsti. Varbūt hokejs, jo īpaši tādēļ, ka Somija šogad kļuva par pasaules čempioni. Taču visticamāk tā būs sauna — vieta, kuras funkcija nebūt nav tikai padarīt cilvēku tīru.
Saunu nozīmi somu kultūrā un ikdienā ir grūti pārvērtēt. Pašlaik Somijas iedzīvotāju skaits ir vairāk nekā 5,6 miljoni, kamēr saunu skaits pārsniedz 3,3 miljonus. Salīdzinājumam saskaņā ar oficiālo statistiku 2025. gada beigās Somijā bija 3,8 miljoni reģistrēto pasažieru automašīnu, tātad tikai nedaudz vairāk nekā saunu! “Ēka bez saunas nav māja!” — tā saunu nozīmi raksturoja viena no mūsu namamātēm. Sauna ir būtiska somu nacionālās identitātes sastāvdaļa, kas 2020. gadā tika iekļauta UNESCO Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Valsts ziemeļos saunai ir īpaša nozīme, uzturot cilvēku saikni ar dabu.
Jūnijā sākumā man bija tas gods dažādu valstu pārstāvju grupā pabūt Ruka-Kūsamo tūristu asociācijas un Oulu 2026. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu rīkotājas “Oulu2026” un Oulu oficiālās reģionālā tūrisma organizācijas “VisitOulu” kopīgi rīkoto saunu kultūras iepazīšanas ceļojumā Somijas ziemeļos, kas bija ievads no 9. līdz 11. jūnijam Jiveskilē notikušajam Pasaules saunu forumam.
Pirmais iespaids rodas jau galvaspilsētā Helsinkos, kur viesnīcā “Laplands Hotels Bulevardi” notiek iepazīšanās ar brauciena organizētājiem un dalībniekiem. “Sauna from Finland” pārstāvji Bekija un Juho sagaida nelielu, taču internacionālu kolektīvu — ziemeļu saunas lūkoties brauks Amsterdamā dzīvojošā japāniete, vācietis, trīs amerikāņi un viens latvietis. Viesnīcas vadītāja Natālija mums laipni sarīko arī ekskursiju, un komfortablie numuriņi atstāj iespaidu. Kā jau Somijai pienākas, arī šīs viesnīcas klientiem ir pieejama kopēja sauna, taču privātas baudas cienītājiem ir pieejami vairāk nekā 100 numuriņi ir individuālām saunām!
Ceļā uz zemi, kur saule nenoriet
Pēc īsas iepazīšanās ar galvaspilsētu ceļš ved uz Somijas ziemeļiem, ar nakts vilcienu pēc vairāk nekā 12 stundu brauciena nokļūstot Kemijervi pilsētiņā Lapzemē. Vasaras sākumā braucot ziemeļu virzienā jārēķinās ar neierastu sajūtu, it kā saule kustētos palēninātā ātrumā, tādēļ pat nakts vidū ir gaišs. Gara auguma cilvēkam, tādam kā man, nedaudz apgrūtina vilciena kupejas miniatūrie izmēri, kur izdevies saspiest ne vien gultas divos stāvos, bet pat personiskas miniatūras labierīcības.
Izkāpjot no vilciena, uzreiz jūtams, ka šī ir ziemeļu teritorija. Mūs sagaida drēgns lietus un pie dzelzceļa stacijas klīstošie ziemeļbrieži, kurus turpmāk nereti būs iespēja redzēt, lielākā vai mazākā bariņā klīstot pa vietējiem ceļiem. Jāpiebilst, ka ceļus, arī vietējas nozīmes ceļus, Somijas ziemeļaustrumos daudzviet šobrīd cītīgi remontē, par ko varēju pārliecināties pats. Vietējie stāstīja, ka ilgus gadus tam nebija pievērsta īpaša nozīme, taču pēc Krievijas invāzijas Ukrainā, kas kļuva par efektīvāko iespējamo “reklāmu” līdz šim vairāk vai mazāk neitrālu politiku piekopušās valsts iedzīvotājiem atbalstīt iestāšanos NATO, jaunais valsts statuss liek pievērst lielāku uzmanību pierobežas infrastruktūras, tostarp ceļu, savešanai kārtībā.
Pēc vairāku stundu brauciena iebraucam savā ziemeļu galamērķī Rukas ciemā netālu no Kūsamo, kur mūs sagaida šarmantā Tesa, kas būs mūsu grupas labā feja visā ziemeļu ceļojuma laikā, nepagurusi izvadājot uz visiem galamērķiem.
Reģions ir slavens ziemas atpūtas veidu cienītājiem, tādēļ esam ieradušies salīdzinoši klusā periodā. Tomēr jāsaka, ka arī jūnija sākums ir brīnišķīgs laiks visdažādākajām aktivitātēm: apkārtnē ir ierīkoti parocīgi veloceliņi, mežos var doties pārgājienos un nereti sastapt visdažādākos savvaļas dzīvniekus, turklāt vēl nav parādījušies tracinošie moskītu mākoņi. Apmetamies vienā no skaistajām un ļoti komfortablajām “Rukan Salonki” guļbaļķu mājām, apkārt miers, tikai jāpierod pie fakta, ka pat dziļā naktī ir gaišs — ja nenāk miegs, var pavadīt laiku lasot, bet pacietīgāki cilvēki var pamanīt, kā gar logu paskrien kāds zvēriņš. Runājot par tiem, no lielajiem visbiežāk var redzēt ziemeļbriežus, un tieši uz to audzēšanas saimniecību pēc savas mantības izsaiņošanas dodamies vispirms.
Ieskats ziemeļbriežu audzētavā un šamanisms
Kaut gan ferma atrodas nieka dažu kilometru attālumā no Kūsamo, pirmais iespaids ir tāds, it kā tuvākajā apkārtnē nekāda pilsēta nemaz nebūtu — tikai meži, lauki un kalnu kontūras tālumā, ogu un sēņu pārpilnība, svaigs gaiss un miers. Un, protams, ziemeļbrieži. Mūs sagaida ziemeļbriežu audzētavas “Palosaaren porotila” saimniece Satu Palosāri, kura jau sestajā paaudzē nodarbojas ar ziemeļbriežu audzēšanu, vairāk nekā 20 gadus iesaistīta vietējā tūrisma nozarē un, jo interesantāk, ir šamane.
Mūsu uzmanību arī aktīvi izpelnās ruds, 12 gadus vecs runcis Kili, kurš ne tikai alkst glāstu, bet izmanto izdevību ielekt klēpī. Diemžēl nākas viņu sarūgtināt, jo grupa jau dodas pie ziemeļbriežiem, tādēļ manāmi sapīkušais minka spiests pamest ērto vietu un doties savās gaitās.
Pamanījuši saimnieci, ziemeļbrieži jau skrien klāt pie aploka žoga, jo zina, ka saņems kārotos ķērpjus. Viņus nesatrauc, ja šos ķērpjus pasniedz arī pirmo reizi redzēti ļaudis no svešām zemēm, tā kā mēs nebūt neesam pirmie viesi. Kaut gan dažu eksemplāru ragi izskatās bīstami, viņi noskaņoti labsirdīgi, tā ka cilvēku un ziemeļbriežu tikšanās noslēdzas bez jebkādiem konfliktiem.
Jāatceras, ka tieši šajā laikā aiztikt viņu ragus nav laba doma — augšanas fāzē tie ir ļoti jutīgi, un dzīvniekam tas nepatīk. Turklāt šajā laikā tie ir maigi, tur pilns ar asinsvadiem, tādēļ traumu gadījumā dzīvnieki var pat noasiņot. Ja ievēro elementāru piesardzību un respektu pret dzīvniekiem, sadzīvot var tīri labi. Satu pastāsta, ka savā saimniecībā ziemeļbriežus audzē ne tikai gaļai, bet arī, piemēram, kamanu vilkšanai, bet agrāk visa vietējo iedzīvotāju dzīve nebija iedomājama bez ziemeļbriežiem, kas nodrošināja ne tikai pārtiku, transportu, bet to kažoki kalpoja apģērbam un kā siltinājuma un apdares materiāls mitekļos.
Papildus ziemeļbriežu audzēšanai Satu nodarbojas ar profesiju, kas pie mums varētu šķist samērā eksotiska, proti, šamanismu. Kamēr pulcējamies pie ugunskura sāmu tradicionālajā ēkā (kammi), ko pirms 27 gadiem uzcēla viņas tēvs, Satu pastāsta, ka ar šamanismu sākusi nodarboties, tēva iedvesmota, kaut gan šamanisma tradīcijām apkaimē ir ļoti senas tradīcijas, šamaņiem darbojoties kā dziedniekiem, kā arī vietējo iedzīvotāju aizstāvjiem pret ļaunajiem spēkiem un vispār starpniekiem ar garīgo pasauli. Tiesa, izplatoties kristīgajai ticībai, šamanismu par varītēm centās izskaust, un, kā stāstīja Satu, pat viņas tēva laikos ar šamanismu nevarēja brīvi nodarboties un faktiski tikai saskarē ar tūristiem viņš varēja demonstrēt savas prasmes, bet mūsdienās attieksme ir krietni brīvāka. Nu viņa pati turpina senās tradīcijas, tostarp piedāvājot relaksāciju un laika ziņā ilgāku meditāciju ar šamaņu bungām, dziesmām, buramvārdiem un citiem rituāliem gan brīvā dabā, gan pie ugunskura tradicionālajā kammi ēkā.
Protams, šāda veida sarunas Somijā nebūtu pilnvērtīgas bez saunu pieminēšanas. Satu pastāsta, ka viņas bērnībā ģimene tradicionāli devās saunā trešdienās un sestdienās. Trešdienā kā jau darba nedēļas vidū saunošanās bija vairāk domāts kā attīrīšanās pasākums, toties sestdienās varēja pilnībā atslābt pirms svētdienas, kas parasti ietvēra iešanu uz baznīcu, un saunā pavadīt ilgāku laiku ģimenes lokā. Sauna vispār ir bezmaz vai svarīgākā mājas daļa — tik svarīga, ka, atrodot mājas celšanai piemērotu vietu, somu ģimene pirmo uzbūvē tieši saunu un sākotnēji tur dzīvo, kamēr tiek “piebūvētas” pārējās mājas daļas. Vēl izrādās, ka somi ļoti iecienījuši pēc saunas mieloties ar saldējumu. Šī tradīcija izskaidro, kādēļ Somija ir viena no pasaules līderēm saldējuma patēriņā, ja pārrēķina uz vienu iedzīvotāju, uzreiz pēc pirmā trijnieka, kurā ir absolūtā čempione Jaunzēlande, kā arī ASV un Austrālija. Vēl viena neatņemams saunā došanās elements ir ugunskurā ceptas desiņas, taču ar tām ģimenes tradicionāli mielojas tieši pēc sestdienas saunas. Vispār, par ko varējām paši pārliecināties, somi ir lieli ugunskuru cienītāji — gan vienkārši pasēdēt pie uguns, baudot mieru un skatoties liesmās, vai arī uz šīs liesmas cepot gardumus.
Tā interesantā sarunā par sāmiem, saunām, Somijas vēsturi un to, kas tad īsti somus padara par "laimīgākajiem pasaulē" stundas paiet nemanot, taču laiks doties uz pirmo saunas piedzīvojumu. Par to turpinājumā — ne tikai ieskats Somijas ziemeļu saunu pārpilnībā, bet uzzināsim arī kādu vārdu, bez kura somu ieskatā pilnvērtīga sauna vispār nav iedomājama!