Latvija izvirzīta divām starptautiskām tūrisma balvām Apvienotajā Karalistē un Somijā
Latvija šogad izvirzīta divām starptautiskām tūrisma balvām divos Latvijas prioritārajos ienākošā tūrisma tirgos – Apvienotajā Karalistē un Somijā. Latvija iekļauta starptautiskā ceļojumu medija Wanderlust rīkotās Lasītāju ceļojumu balvas 2026 finālistu sarakstā. Savukārt Somijas Tūrisma gala balvā nominēta kategorijā “Gada starptautiskais tūrisma galamērķis”.
Šīs nominācijas ir neatkarīgs starptautisks novērtējums Latvijas tūrisma piedāvājumam un apliecina, ka mūsu valsts ir pamanīta divos Latvijas stratēģiski nozīmīgos ienākošā tūrisma tirgos. Apvienotā Karaliste un Somija ir vieni no tirgiem, kuros Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopā ar nozares partneriem mērķtiecīgi īsteno Latvijas tūrisma popularizēšanas aktivitātes.
LIAA direktore Ieva Jāgere norāda: “Starptautisku ceļotāju un tūrisma profesionāļu uzmanību nevar iegūt vienā dienā – tā ir konsekventa darba rezultāts, ko kopā ar tūrisma nozari īstenojam Latvijas prioritārajos ārvalstu tirgos. Šādas nominācijas palīdz Latvijai kļūt pamanāmākai, stiprina mūsu reputāciju kā ceļojumu galamērķim un dod papildu impulsu Latvijas tūrisma nozarei.”
Starptautiskas tūrisma balvas palīdz palielināt galamērķa atpazīstamību ārvalstu auditorijās, kuras ikdienā meklē idejas nākamajiem ceļojumiem. Nominācijas šādās balvās papildina Latvijas starptautiskā tūrisma mārketinga aktivitātes, palīdz uzrunāt potenciālos ceļotājus un stiprina Latvijas pozīcijas konkurencē par ārvalstu viesiem.
Atzinība Apvienotajā Karalistē
Starptautiskais ceļojumu medijs "Wanderlust" Latviju izvirzījis Lasītāju ceļojumu balvas 2026 (Reader Travel Awards 2026) finālam kategorijā “Iekārojamākais ceļojumu galamērķis Eiropā” (The Most Desirable Country in Europe).
Lasītāju ceļojumu balva ir viena no Apvienotās Karalistes lielākajām ceļotāju balvām, kuras laureātus nosaka pašu ceļotāju balsojums. Balvu organizē "Wanderlust" – viens no Apvienotās Karalistes vadošajiem neatkarīgajiem ceļojumu medijiem, kas jau vairāk nekā 30 gadus iedvesmo cilvēkus ceļot un iepazīt pasauli. Žurnāla auditētā tirāža pārsniedz 320 tūkstošus eksemplāru, tam ir vairāk nekā 400 tūkstoši e-pasta jaunumu abonentu, bet balsojumā ik gadu piedalās vairāk nekā 200 tūkstoši ceļotāju.
Atzinība Somijā
Latvija nominēta arī Somijas Tūrisma gala balvas (Finnish Travel Gala) kategorijā “Gada starptautiskais tūrisma galamērķis” (International Travel Destination of the Year).
Kopš 2017. gada šajā balvā tiek godināti izcilākie tūrisma nozares uzņēmumi, galamērķi un sadarbības partneri, novērtējot sasniegumus tūrisma attīstībā un starptautiskajā konkurētspējā. Balvu organizē Somijas tūrisma nozare, un tā ik gadu pulcē aptuveni 440 tūrisma profesionāļu, starptautisko partneru un nozares pārstāvju.
Somija ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem ienākošā tūrisma tirgiem, tādēļ nominācija šajā balvā ir būtisks apliecinājums Latvijas pievilcībai Somijas ceļotāju vidū.