Satiksmes ministrs RIhards Kozlovskis skaidro "Rail Baltica", "airBaltic" un reģionālo pārvadājumu situācijas
Jaunais satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) intervijā aģentūrai LETA stāsta, ka nevēlas spekulēt par topošās dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" izmaksām, jo skaitļi ir mainījušies teju pa nedēļām, bet septembra laikā vēlas reālu ciparu, cik tas varētu izmaksāt. Viņš arī piekrīt premjera teiktajam, ka ir jāskatās iespējas izmantot jau esošos dzelzceļa savienojumus, lai mazinātu izmaksas. Savukārt par "airBaltic" jauno biznesa plānu ministrs sola plašāk runāt vasaras beigās, bet atzīst, ka vairs nav akcenta "uz globālu augšanu". Viņš arī norāda, ka nav pamata cerēt uz lielākām budžeta dotācijām reģionālajiem pārvadājumiem, tādēļ, iespējams, būs jādomā par līdzmaksājumu ieviešanu pasažieru grupām, kuras tagad par braucieniem nemaksā.
Jūsu līdzšinējā darba un politiskā pieredze tomēr vairāk ir bijusi saistīta ar drošības jautājumiem, un daudziem bija pārsteigums, ka jūs nominēja satiksmes ministra amatam. Kā vērtējat padarīto pēc pirmā mēneša amatā?
Par padarīto būtu pāragri runāt, jo lietām, ko esam apņēmušies izdarīt, minimāli nepieciešamais laiks ir šai valdībai atvēlētais termiņš. Droši vien tas jau nav nekas jauns, ka kopumā satiksmes nozare vairs nav ienākumus ģenerējoša nozare, kā tas bija iepriekš. Ir pienācis laiks, kad lietas ir jāmaina, lai spētu noturēt kapacitāti. Vidējā termiņā skaidru finansējuma avotu mums neviens nav iedevis. Tādēļ, visticamāk, būs jāprioritizē tie pakalpojumi, kurus nodrošinām un sniedzam sabiedrībai.
Esmu iepazinies un apzinājis reālo situāciju kapitālsabiedrībās un nozarē - gan dzelzceļā, gan Ceļu satiksmes drošības direkcijā, sabiedrisko pārvadājumu jomā, ceļu jautājumā. Nevaru teikt, ka mani kaut kas būtu ļoti pārsteidzis vai ka es būtu gaidījis kaut ko citu. Drīzāk ir vairāk detalizācijas.
Stājoties amatā, nosaucāt trīs prioritātes - "airBaltic", "Rail Baltica" un reģionālie pārvadājumi. Viena no aktualitātēm "airBaltic" jautājumā ir tā, ka premjers nesen publiskoja informāciju, ka notiek sarunas ar "airBaltic" stratēģisko investoru, cik noprotams, kopumā ar trim. Vai varat šo informāciju apstiprināt?
Varu apstiprināt to, ka "airBaltic" pastāvēšanas vēsturē vienmēr ir bijis jautājums par investora piesaisti. Arī pašlaik tiek skatīti scenāriji. Vienmēr ir bijis mērķis šo kapitālsabiedrību padarīt pašpietiekamu. Tas nav nekāds jaunums. Es atturēšos saukt kaut ko konkrētu, bet pašlaik notiek rūpīgs izvērtējums, un, protams, skatāmies uz potenciāliem investoriem.
Viens no investoriem esot iesniedzis konkrētu piedāvājumu.
Ar visiem piedāvājumiem kopā ar piesaistīto konsultantu tiek nopietni strādāts. Neviens nopietns pretendents vai piedāvājums netiek palaists garām vai atraidīts. Par konkrētiem rezultātiem mēs varēsim runāt tad, kad potenciālo investoru varēsim virzīt tālāk.
Premjers iepriekš teica, ka ir runājis ar trim investoriem, un viņam bija jautājums, kāpēc konsultanti tos ir ignorējuši vai pat noraidījuši. Tā nav bijis?
Es negribētu tagad apgalvot, ka kāds ir noraidīts. Ir virkne jautājumu un kritēriju, kuriem jāizpildās. Ministru prezidentam ir iespējas, un domāju, ka arī ļoti daudzi cenšas viņu uzrunāt ar savu piedāvājumu, ne tikai aviācijas jomā. No savas puses varu apgalvot, ka gluži tā nav, ka kāds būtu nepamatoti aizmirsts vai noraidīts. Jautājums ir par reālu izpildījumu. Ir interese un piedāvājumi, bet, kā minēju, mums ir jābūt pārliecinātiem gan par skaidri definētu uzņēmuma stratēģisko redzējumu, gan, protams, par naudas izcelsmi, finansējuma pieejamību un īstenošanu.
Paturpinot par investoriem, vai investoru loks pašlaik nav sašaurinājies līdz ar "Lufthansa" dalību uzņēmumā? Grūti iedomāties, ka "Lufthansa" kā jau esošs akcionārs piekristu, ka uzņēmumā ienāk kāds tā tiešais konkurents Eiropas aviācijā.
Ja mēs vienkāršoti runājam, tad nevienam nav aizliegts pārdot savas akcijas. Valsts ir kontrolpaketes turētājs. Ja redzam, ka ir nopietns investors ar dzīvotspējīgu plānu, ar svarīgu kritēriju kā bāzes vietu Latvijā, kas nodokļus maksā tepat uz vietas, tad valsts var pieņemt lēmumu arī atsavināt savas akcijas. Skaidrs, ka "Lufthansa" kā akcionāram ir pirmpirkuma tiesības, bet, vai viņi to gribēs izmanot vai nē, tas ir tā brīža jautājums, kurā jau detalizēti vērtē piedāvājumu.
Jautājums par aizdevumu "airBaltic". Kad bijāt jau pāris dienas amatā, bija ziņa, ka aizdevums ir atmaksāts sešu miljonu eiro apmērā. Cik pašlaik ir atmaksāts, un vai termiņš augusta beigas liekas sasniedzams?
Gala termiņš nav grozāms. Nevarēšu pateikt, cik šobrīd ir jau atmaksāts, bet līguma ietvaros tas tiek risināts. Ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājusi Saeima, to nevar tik vienkārši mainīt. Sagaidām, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis. Tagad tiek vērtēts arī attīstības redzējums un biznesa plāns, tādēļ augustā vajadzētu būt jau zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī ir arī zināms investors, tad valstij būs stratēģisks jautājums, vai saglabāt līdzdalību, ja saglabāt, tad cik lielu. Kā jau minēju, fundamentāls kritērijs būs Rīga kā bāzes vieta un nodokļu maksāšana Latvijā.
Vai varat atklāt, kādi ir aizdevuma procenti?
To diemžēl nevarēšu, tie ir komerclīguma nosacījumi.
Ļoti daudz kas apstājas pie "airBaltic" biznesa plāna. Kad plašāka sabiedrība beidzot uzzinās, kas tajā ir?
Šis jautājums no paša sākuma ir bijis mediju uzmanības lokā. Ja šis biznesa plāns tiek virzīts uz priekšu, tad vasaras beigās par to varēsim runāt plašāk.
Ir jāpiekrīt, ka ir grūti atrast vidusceļu, jo ir komercnoslēpums, jebkuri publiski paziņojumi un komentāri tiek vērtēti gan no investoru, gan līgumattiecībās esošu personu puses. Tāpēc es saglabāju piesardzību. Bet, kā jau minēju, termiņi ir noteikti, un tie ir diezgan tuvā nākotnē.
Finanšu ministrs kā "airBaltic" vienīgo iespēju ir minējis darbības sašaurināšanu. Vai jūs tam varētu piekrist? No vienas puses, tas mazinātu zaudējumus, bet, no otras puses, uzņēmums zaudētu tirgus daļu un potenciālos nākotnes ieņēmumus.
Negribētu komentēt biznesa plānu, bet akcenta uz globālu augšanu nav. Mēs kā ministrija sagaidām pamatotu ekspertīzi un izvērtējumu, bez cerībām, ka var būt tā vai tā. Ir svarīgi biznesa plānā saprast, kāda ir flote un kad tā pret izdevumiem ģenerē labākos ienākumus. Tas ir mērķis, jo mēs nerunājam tagad par skaidri jau definētu atkal nākamo valsts ieguldījumu. Tas ir investīciju un investoru piesaistes jautājums.
"airBaltic" finanšu pārskatā bija minēta nepieciešamība ziemas sezonā pēc valsts ieguldījuma 100-150 miljonu eiro apmērā. Vai šogad tas būs nepieciešams, un kā to varētu realizēt, jo arī Eiropas Savienības (ES) nosacījumi nepieļauj tiešos ieguldījumus?
Mēs gaidām dzīvotspējīgu biznesa plānu, lai uzņēmums ar zināmiem priekšnoteikumiem spēj sevi nodrošināt. Biznesa modelis vairs nevar būt tāds, ka, nonākot strupceļā, ir atkal summa "x", ko valsts kaut kādā veidā mēģina ieguldīt. Tas vairs nebūs šāds stāsts. Par summām es atturētos runāt. Ir jāizpildās virknei priekšnosacījumu. Ja ir stratēģiskais investors, kas nāk kopā ar reālu finansējumu, reālu kapitālu un piedāvājumu ieguldīties, tad ir jautājums, vai valsts piedalās. Ir virkne jautājumu. Bet vienkārši 150-200 miljonus zaudējumu nodzēst un būs labi - nē, tas tik vienkārši nav.
Pāriesim pie reģionālā sabiedriskā transporta. Iepriekš sacījāt, ka jūlijā varētu būt risinājumi un ar tiem varētu augustā iet uz valdību. Kādus risinājumus saredzat reģionālā sabiedriskā transporta sakārtošanai, un kādi būs finansējuma avoti?
Es to sadalītu divās daļās. Viens ir tas, kas ir noticis līdz šim. Esmu ticies ar pārvadātāju asociāciju, un vienojāmies, ka augustā liekam kopā savu redzējumu. Skaidrs, ka viņi kā nozares pārstāvji vēlas pilnu zaudējumu kompensāciju. Ir spēkā valdības decembrī apstiprinātais deviņu miljonu eiro finansējums tīkla saglabāšanai. Vēl ir jautājums par zaudējumiem. Ar Autotransporta direkciju (ATD) tas ir izrunāts, bet sarunas turpinās. Ir vēlme par vēl 20 miljoniem eiro, ko likt klāt decembrī piešķirtajiem deviņiem miljoniem eiro. Visticamāk, tas tā nevarēs būt. Tādēļ par to vēl notiek sarunas. Protams, sarunas būs arī ar Finanšu ministriju (FM). Es domāju, ka FM grib redzēt, kas būs tālāk.
Kāds ir mūsu redzējums? To izrunājām ar ATD. Pirmais ir digitalizācijas risinājums, kas pašlaik ir procesā. Skaidrs, ka tas vēl prasīs laiku, bet vienotā kases sistēma provizoriski varētu dot arī diezgan labu budžeta līdzekļu ietaupījumu. Tas palielinātu ieņēmumus.
Otrs risinājums ir maršrutu plānošanas rīks. Maršruta tīkla lielums objektīvi ir sāpīgs jautājums. Skaidrs, ka pašvaldības iestājas par to, ka tīkls ir jāsaglabā pilnībā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi objektīvi paskatīties tomēr, kur mums ir tā, ka transports brauc, mēs maksājam par kilometriem, bet atdeves no šī pakalpojuma nav.
Mums valstī ir arī izteikti plašs atvieglojumu loks. Ministru kabinets tikko ir arī paplašinājis "Goda ģimeņu" saņēmēju loku. Tas mums rada nepilna miljona eiro papildu finansējuma nepieciešamību. Avots finansējumam nav noteikts, un to atrast nozarē nevarēsim. Mums finansējumu neviens nav gatavs palielināt, tādēļ, visticamāk, būs jāskatās uz daļēja līdzmaksājuma iekļaušanu.
Līdzmaksājumu no kā?
Mums ir daudz un dažādas kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Ja tā vienkāršoti runā, ja biļete maksā 2 eiro, tad līdzfinansējums no personas būtu 20 centi.
Vienmēr ir jautājums, kas būs finansējuma avots. Es jau varu teikt, ka "budžets", bet tad tas būtu populistiski. Skaidrs, ka mērķis ir saglabāt maršrutu tīklu, bet diemžēl realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug, un mēs varētu nebūt gatavi visu nosegt. Tad ir jautājums, ko mums darīt. Tas ir tas lielākais izaicinājums.
Uzstādījums ir maksimāli saglabāt maršrutu tīklu? Piemēram, no 1. jūlija Limbažu un Siguldas reģionālo autopārvadājumu lotēs reisu skaitu samazināja. Ja gribam, lai cilvēki no privātajām mašīnām pārsēžas sabiedriskajā transportā, tad reisu skaita samazināšana to galīgi neveicina.
Protams, jautājums ir jāvērtē arī plašāk, tostarp jāskatās uz "Pasažieru vilcienu". Ceru, ka 2029.-2030. gadā mums parādīsies bateriju vilcieni, kas nozīmē, ka varēs aizbraukt tālāk, nekā pašlaik ir elektrifikācija. Arī caur šo prizmu ir jāskatās.
Tāpat ir jāskatās uz tām vietām, kurās zūd jēga turēt dotētu regulāru maršrutu, bet ir iespējas transportam pēc pieprasījuma. Tas ir vērtēšanas stadijā. Droši vien sabiedriskā transporta jomā turpmāk bez neērtībām mēs neiztiksim.
Ir jārēķinās, ka depopulācija notiek. Arī runājot par valsts ceļu atjaunošanas plāniem. Ja tie apstiprināti pirms pieciem sešiem gadiem, tad šobrīd varam nonākt pie tā, ka kādā posmā reāli vairs nav nevienas dzīvojamās mājas.
Kā jūs vērtējat ATD darbu? Notika konkursi par autobusu pārvadājumiem jaunajās lotēs, un tagad mēs redzam, ka ir lotes, kur konkursa uzvarētājam ir regulāras problēmas ar šoferiem, ir lotes, kur uzvarētājs divus gadus nevarēja sākt strādāt, jo viņam nav autobusu. Lai gan tas viss ir bijis sasolīts, acīmredzami nav notikusi pārbaude par reālo situāciju.
Šobrīd es gaidu konkrētu risinājumu, kā šo problēmu novērst. Skaidrs, ka jāskatās, kāpēc mēs līdz tam nonācām. Pašlaik galvenais ir jautājums, kā to novērst. Būs nereāli rīkot jaunu iepirkumu, jo būs atkal pārsūdzības, un šajā valdībā tad līdz tam nenonāksim. Jautājums, kā to novērst. Es arī esmu prasījis skaidrojumu par konkrētajiem gadījumiem - kā tas bija paredzēts, un ir jābūt profesionālam izvērtējumam par pakalpojuma sniedzēja kapacitāti. Nosakot konkursa uzvarētājus, bija jābūt pārliecībai, ka viņi var ienākt tirgū un pakalpojumu īstenot.
Atgriežoties pie finansējuma avotiem, teicāt, ka viens no variantiem varētu būt pasažieru līdzmaksājums. Iepriekš esat teicis, ka šogad biļešu cenas necelsies. Tas nozīmē, ka biļešu cenas būs jāceļ nākamgad?
Es negribu populistiski, neskatoties uz vēlēšanu ciklu, kaut ko sasolīt, ka viss ir un būs. Mēs runājam par ekonomiku un satiksmes nozari, kas balstās uz pašu ieņēmumiem, un valsts dotācijām, kurās piešķir summu "x". Ja šī summa "x" nepalielinās, tad ir jāskatās uz iekšējiem risinājumiem. Ja politiski tiek pieņemts lēmums palielināt izdevumu bāzi, tad tas ir jāplāno vidējā termiņā. Tas nav vienreizējs pasākums.
Pašlaik mēs varam nodzēst šā brīža problēmu, bet nozarei uz priekšu ir vajadzīgs skaidrs modelis. Soli pa solim, bet ir jābūt izejai. Pretējā gadījumā mēs katru gadu palielināsim dotāciju apjomu un segsim iztrūkumu, bet tā tālu nekur netiksim.
Ja nerunājam tikai par reģionālajiem pārvadājumiem, bet skatāmies plašāk uz valsts finansējumu, tad vidējā termiņā neredzu tādu izrāvienu, ka varam ekonomiski strauji izaugt un segt visu.
Par "Rail Baltica" - ko jūs savā ministra pilnvaru laikā varat izdarīt, ja nav ne būvniecības grafika, ne finansēšanas plāna, daudzi uzdevumi nav izpildīti, un izskan arī runas par termiņa pagarināšanu? Kāds ir jūsu mērķis un ko gribat drīzumā nest uz valdību?
Septembra laikā mēs gribētu "aiznest" reālu ciparu, cik tas varētu izmaksāt. Es nespekulēšu par izmaksām, bet tās ir mainījušās ja ne pa dienām, tad nedēļām. Pietiek cilvēkiem jaukt galvu. Mēs paļaujamies uz mūsu piesaistītajiem konsultantiem, kuriem viens no uzdevumiem ir pārvaldības modeļa izstrāde.
Diemžēl jāatzīst, ka pēc iepirkumu realizācijas iepriekš uzņemtās saistības un vīzijas par to, kā projekts izskatīsies, nesakrīt ar reālo situāciju. Tādēļ ir ļoti izaicinoši saprast, kā esošo situāciju ar jau uzņemtajām saistībām amortizēt jeb panākt kādu lietu pārskatīšanu no tehniskā viedokļa jau notiekošajos darbos.
Runājot par projekta termiņiem, pašlaik, pēc tikšanās ar kolēģiem, kopēja nostāja ir, ka ejam uz priekšu. Es neredzu iespējas šo projektu finansēt no budžeta, tādēļ ir jāpaliek pie Eiropas finansējuma. Tas tiek komunicēts ar Eiropas Komisiju.
Ja mēs septembrī zinām, cik tas maksās, tad pretī ir Eiropas finansējums. Tie ir tempi, kādos varam iet uz priekšu.
Iepriekš intervijā LETA Ministru prezidents Andris Kulbergs teica, ka runās ar Eiropas Komisiju par iespējamu uzstādījumu maiņu, piemēram, izmantot esošos dzelzceļa uzbērumus, lai kardināli samazinātu izmaksas. Runājot ar kolēģiem pārējās Baltijas valstīs, vai jūs redzat, ka tas ir iespējams? Tas jau nav tikai Latvijas jautājums.
Ir jāskatās iespējas izmantot esošos savienojumus, jo skaidrs, ka tikšana līdz brīdim, kad var likt jaunas sliedes, ir dārgākais projektā. Ceru, ka izdosies savienojums starp Rīgas Centrālo staciju un lidostu caur Imantu.
Skatoties uz priekšu, skaidrs, ka finansējums, kāds projektam ir piešķirts, nav ne tuvu tam, kādam būtu jābūt. Arī nākamajā ES fondu plānošanas periodā nebūs vienkārši iegūt finansējumu, jo valstīm vajadzību ir daudz. Bet atteikties, pateikt, ka mēs to vairs neīstenojam, nevaram. Skaidrs, ka šo projektu nevaram finansēt no budžeta, savukārt Eiropas finansējums nebūs pieejams visam, ko gribam izdarīt.
Vai no Latvijas budžeta varam pabeigt kaut vai Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju? "Pasažieru vilciens" saka, ka nevar ieviest daudz piesaukto intervāla satiksmi, jo Rīgas stacijā puse sliežu ceļu ir slēgti, kamēr tiek pārbūvēta stacija.
Es jums piekrītu, uz to jāskatās ļoti nopietni. Ir paredzēts palaist satiksmi stacijas dienvidu pusē, un tieši "Pasažieru vilciena" kontekstā tas ir ļoti svarīgi. Es ceru, ka augustā vai septembrī mums izdosies to funkcionalitāti palaist.
Ja naudas nebūs pietiekami visam, no kā mēs potenciāli esam gatavi atteikties? Vai esam gatavi atteikties no savienojuma ar Rīgas lidostu?
No praktiskā viedokļa tik vienkārši tas nav. Ja mēs esam strādājuši ar Eiropas Komisiju un saņēmuši finansējumu konkrētam savienojumam, tad, to vienā brīdī mainot, pastāv risks šo naudu zaudēt.
Šogad februārī Satiksmes ministrija (SM) bija iesniegusi saskaņošanai ziņojumu ar plānu līdz 30. septembrim mainīt un koriģēt ceļa zīmju norādes uz Krieviju un Baltkrieviju. Vai, jūsuprāt, šādām norādēm nevajadzētu būt, un kad šis jautājums tiks virzīts uz valdību?
Tas tā ir. SM jau labu laiku atpakaļ ir iesniegusi valdībā ziņojumu. To pirms divām nedēļām atgādinājām arī jaunajam Ministru prezidenta birojam. Šis ziņojums ir sagatavots, un tas ir atkarīgs no Ministru prezidenta biroja, kad to ieliks Valsts kancelejas dienaskārtībā. Skaidrs, ka tur ir arī izmaksas, bet mēs esam gatavi to izdarīt. Mans redzējums ir tāds, ka pašlaik neredzu nepieciešamību norādēm šajā virzienā. Tas nav vajadzīgs. Varbūt kādā tālā, tālā nākotnē.
Vēl viens liels uzņēmums satiksmes nozarē ir "Latvijas dzelzceļš". Kopš problēmām ar lielo kaimiņu arī tā ieņēmumu struktūra ir būtiski mainījusies. Kādu jūs pašlaik redzat "Latvijas dzelzceļa" nākotni?
Izdzīvošana. Mums ir jāizdzīvo. Infrastruktūra ir jāuztur, un te es velku paralēles ne tikai ar ienākumiem no kravu pārvadājumiem, bet arī ar pasažieru pārvadājumiem. Notiek darbs ar "Latvijas dzelzceļa" vadību, un nav tā, ka viņi skatītos tikai uz valdības pusi un dotācijām. Tuvākajā laikā būs jārisina jautājumi koncerna ietvaros, jo kravu kritums ir liels. Uzņēmuma tehniskā kapacitāte daudzas reizes pārsniedz reālo pārvadājumu apjomu. Tajā pašā laikā mēs nevaram kapacitāti samazināt atbilstoši esošajai situācijai, jo ritošo sastāvu, lokomotīves, esošo bāzi nākotnē atjaunot būtu ļoti dārgi.
Dzelzceļam ir cieša sasaiste ar pasažieru pārvadājumiem. Ja pazūd pilnībā ieņēmumi no kravu pozīcijas, tad ir pasažieru pārvadājumi. Mēs jau tagad apzināmies, ka pasažieru vilciena biļete nesedz izmaksas, tā faktiski tiek dotēta. Skaidrs, ka līdzsvara maksājums nākamgad neizbēgami būs lielāks, bet precīza ietekme vēl jāvērtē. Tas būs vasaras otrajā pusē, rudenī skatāms jautājums.
Daudz tiek runāts par importu un eksportu no Krievijas un Baltkrievijas, bet satiksmes jomā lielākais apjoms ir tranzīta kravām. No Krievijas tranzīta kravām īsti nevaram atteikties?
Mēs varam atteikties no daudz kā... Ja gribam uzturēt Rīgas staciju, aizbraukt līdz lidostai ar pasažieru vilcieniem un saglabāt kapacitāti, mums ir vajadzīga infrastruktūra. Tā kaut kā ir jāuztur. Karš kaut kad beigsies, un svarīgi ir, lai tajā brīdī neesam tik tālu samazinājuši sistēmu, ka vairs nespējam atgriezties. Tāpēc resursi jāsaglabā, bet vienlaikus jādomā, kā dzelzceļu noturēt vismaz minimālā līmenī.
Jūs teicāt, ka nākamgad līdzsvara maksājums būs lielāks. No kurienes to naudu ņemt?
Tas jau ir budžeta jautājums. Protams, mēs darām un darīsim visu, lai izmaksas mazinātu. Tāpēc jāmeklē risinājumi, lai ieņēmumi samazinātos pēc iespējas mazāk. Viens virziens varētu būt graudu pārvadājumi, arī iespēja atslogot autoceļus, daļu kravu pārliekot uz dzelzceļu. Pie tā pašlaik jāstrādā.
Jūs minējāt, ka arī ostas ir teikušas - tās grib līdzfinansējumu.
Jā, jo ir skaidra korelācija starp kravu pārvadājumu un ieņēmumu kritumu. Arī ostām, kas ir stratēģiski svarīgas, ir jāuztur infrastruktūra, akvatorijs un virkne citu lietu. Tur arī ir valsts atbalsta jautājumi, kas jāvērtē kopumā. Mēs šajā virzienā strādājam.
Vai vispār ir potenciāls ostām piešķirt līdzfinansējumu?
Es nesteigtos ar vienu verdiktu. Vidējā termiņā jāskatās uz mobilitāti un to, kur mēs esam. Ir jādara viss, lai šī mobilitāte notiktu caur mūsu ostām un dzelzceļu. Tas pats Sēlijas poligons - sabiedrotajiem būs vajadzīga spēku pārvietošana, un tas var dot kādu pienesumu dzelzceļam un ostām. Protams, tas nenosegs visas vajadzības. Šeit būs jārunā arī ar Aizsardzības ministriju un jāskatās, kā infrastruktūru noturēt vismaz minimālā līmenī.
Patlaban jūsu birojā strādā divi padomnieki - Katrīna Laura Tkačenko un Ints Dālderis, kā arī viens ārštata padomnieks - Gatis Liepiņš. Vai šo sastāvu plānots paplašināt? Ar ko un kādās jomās?
Visticamāk, būs nepieciešams padomnieks juridiskajos jautājumos. Ir virkne uzņemto saistību un juridisku jautājumu, tāpēc juridiskais vērtējums ir vajadzīgs. Bet kopumā biroja sastāvs ir tāds, kāds ir, un šobrīd neredzu nepieciešamību to būtiski mainīt.