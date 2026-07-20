Pēc e-paraksta zaudēšanas eID lietotājiem iesaka Smart-ID
2026. gada decembra sākumā eID kartēm, kas Latvijā izdotas laikā no 2019. līdz 2022. gadam, tiks anulēts esošais kvalificētā elektroniskā paraksta sertifikāts. Tas attiecināms uz aptuveni 400 000 eID karšu lietotāju. Digitālā autentifikācijas rīka Smart-ID izstrādātājs SK ID Solutions aicina šos Latvijas iedzīvotājus ikdienas digitālajām vajadzībām izmantot Smart-ID.
Smart-ID paredzēts drošai un ērtai identitātes apliecināšanai un pieslēgšanās apstiprināšanai digitālajā vidē, izmantojot PIN1, kā arī maksājumu, parakstu un citu darbību apstiprināšanai, izmantojot PIN2. Šīs funkcijas lietotājiem ir pieejamas bez maksas. Smart-ID ļauj arī parakstīt dokumentus ar starptautiski atzītu drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu citās dokumentu parakstīšanas platformās.
Šobrīd Smart-ID ir Latvijā un visā Baltijā visplašāk izmantotais digitālās identifikācijas un parakstīšanās rīks. Latvijā to lieto 1,2 miljoni cilvēku, kuri katru dienu veic gandrīz vienu miljonu darbību - no pieslēgšanās e-pakalpojumiem un maksājumu apstiprināšanas līdz dokumentu parakstīšanai un citām tiešsaistes darbībām. Turklāt Latvijas iedzīvotāji Smart-ID ir atzinuši par 5. mīlētāko zīmolu.
SK ID Solutions ir saņēmis eIDAS 2.0 sertifikāciju Eiropas Savienībā, kas apliecina, ka Smart-ID infrastruktūra un tās pārvaldības procesi atbilst jaunākajām ES prasībām un kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem. Uzņēmums ir viens no pirmajiem pakalpojumu sniedzējiem Eiropā, kas saņēmis šādu atbilstības apliecinājumu. Lietotājiem un pakalpojumu sniedzējiem tas nozīmē, ka Smart-ID ir drošs un juridiski uzticams risinājums arī turpmākai lietošanai Eiropas digitālās identitātes un elektroniskās parakstīšanās vidē.
SK ID Solutions aicina tos iedzīvotājus, kuriem vēl nav Smart-ID konta, izveidot to savlaicīgi, kamēr eID kartes kvalificētā elektroniskā paraksta sertifikāts vēl ir derīgs. Tas ļaus bez liekām problēmām izveidot Smart-ID kontu, izmantojot esošo eID karti identitātes apliecināšanai.
Tāpat uzņēmums atgādina, ka Smart-ID konti, kas izveidoti, apliecinot identitāti ar skartajām eID kartēm, arī turpmāk darbosies bez izmaiņām, un to lietotājiem nav jāveic nekādas papildu darbības. Smart-ID sertifikāta derīgums nav saistīts ar eID kartes sertifikāta derīgumu - sava Smart-ID konta derīgumu var pārbaudīt Smart-ID portālā un lietotnē.
Par SK ID Solutions
SK ID Solutions ir viens no vadošajiem digitālās uzticamības un digitālās identifikācijas pakalpojumu sniedzējiem Baltijā. Uzņēmums izstrādā un nodrošina drošus digitālās identifikācijas risinājumus, kas ļauj lietotājiem pieslēgties e-pakalpojumiem, parakstīt dokumentus un apstiprināt darījumus tiešsaistē. Uzņēmuma izstrādātie rīki - Smart-ID un Mobile-ID – atbilst augstākajiem Eiropas drošības standartiem un ir kļuvuši par vienu no svarīgākajiem digitālās identifikācijas instrumentiem Baltijā.