Latvija un Lietuva vienojas par ciešāku sadarbību inovāciju un divējāda lietojuma tehnoloģiju attīstībā
Viļņā, atklājot Latvijas–Lietuvas Aizsardzības un drošības biznesa forumu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Lietuvas Inovāciju aģentūra parakstīja sadarbības ...
FOTO: Latvija un Lietuva vienojas par ciešāku sadarbību inovāciju un divējāda lietojuma tehnoloģiju attīstībā
Viļņā, atklājot Latvijas–Lietuvas Aizsardzības un drošības biznesa forumu, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Lietuvas Inovāciju aģentūra parakstīja sadarbības memorandu, kas stiprinās abu valstu sadarbību inovāciju, eksporta un uzņēmumu internacionalizācijas jomā.
Memorands paredz veicināt ciešāku sadarbību starp uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un citām inovāciju ekosistēmas institūcijām, attīstot kopīgus projektus un radot jaunas izaugsmes iespējas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, divējāda lietojuma tehnoloģiju, resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgas enerģētikas jomās.
Latvijas–Lietuvas Aizsardzības un drošības biznesa forumu atklāja Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Lietuvas Republikas prezidents Gitans Nausēda (Gitanas Nausėda), Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Lietuvas Inovāciju aģentūras direktore Monika Paule (Monika Paulė). Forumā pulcējušies abu valstu uzņēmēji, valsts institūciju pārstāvji un eksperti, lai veicinātu Latvijas un Lietuvas sadarbību aizsardzības, drošības un augsto tehnoloģiju jomā.
Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, runājot par Latvijas un Lietuvas uzņēmumu sadarbības nozīmi, uzsvēra: “Latvija un Lietuva ir viena otras tuvi partneri, draugi un sabiedrotie. Mūsu aktuālākais izaicinājums ir mūsu valstu drošība. Ir svarīgi, lai mēs pārvērstu savus ieguldījumus aizsardzībā ekonomiskās iespējās. Mēs tērējam milzīgas summas aizsardzībai. Naudai ir maza vērtība, ja vien rūpnieciskā jauda netiek mobilizēta vietējā, reģionālā un globālā līmenī. Mūsu pašu nozaru stiprināšana veicina NATO kolektīvās aizsardzības spējas. Eiropas Aizsardzības fonda projekti parāda, ka Latvijas un Lietuvas uzņēmumi var efektīvi strādāt līdzās. Pagājušajā gadā mēs pierādījām, ka kopā mēs varam nodrošināt savu enerģētisko neatkarību. 2025. gadā mēs atstājām Krievijas un Baltkrievijas elektrotīklu un pievienojāmies Eiropas tīklam. Mēs turpinām ieguldīt galvenajos reģionālajos aktīvos, kas stiprina mūsu enerģētisko drošību. No Inčukalna gāzes krātuves līdz Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes terminālim.”
Foruma laikā LIAA direktore Ieva Jāgere un Lietuvas Inovāciju aģentūras direktore Monika Paule (Monika Paulė) parakstīja sadarbības memorandu, kas apliecina abu aģentūru kopīgu apņemšanos stiprināt Latvijas un Lietuvas ekonomisko izaugsmi, tehnoloģisko attīstību un starptautisko konkurētspēju. Memorands paredz veicināt ciešāku sadarbību starp uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un citām inovāciju ekosistēmas institūcijām, sekmējot zināšanu apmaiņu, kopīgu iniciatīvu īstenošanu un jaunu starptautisku projektu attīstību.
Īpaša uzmanība sadarbībā tiks pievērsta informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, divējāda lietojuma tehnoloģijām, resursu efektīvai izmantošanai un ilgtspējīgai enerģētikai, vienlaikus paplašinot abu valstu uzņēmumu iespējas iesaistīties kopīgos pētniecības, inovāciju un eksporta projektos.
Komentējot abu valstu sadarbību, Ekonomikas ministrs Viktors Valainis akcentēja: “Latvijas un Lietuvas ekonomiskā sadarbība kļūst arvien ciešāka, un inovācijām ir izšķiroša nozīme abu valstu konkurētspējas stiprināšanā. Parakstītais memorands radīs vēl labākus priekšnoteikumus uzņēmumu, pētniecības organizāciju un inovāciju ekosistēmu sadarbībai, palīdzot attīstīt jaunus produktus, tehnoloģijas un eksporta iespējas. Jo ciešāk sadarbojamies Baltijā, jo spēcīgāki esam starptautiskajā konkurencē.”
Foruma programmā paredzētas augsta līmeņa diskusijas par Baltijas aizsardzības ekonomikas attīstību, kritiskās infrastruktūras noturību, aizsardzības industrijas attīstību, iepirkumu plāniem un uzņēmumu sadarbības iespējām. LIAA direktore Ieva Jāgere piedalās vadītāju diskusijā par Baltijas aizsardzības ekonomikas izaugsmi kopā ar Lietuvas Inovāciju aģentūras direktori Moniku Pauli (Monika Paulė), pārrunājot inovāciju, uzņēmējdarbības un eksporta nozīmi abu valstu drošības un konkurētspējas stiprināšanā.
LIAA direktore Ieva Jāgere, diskutējot par inovāciju attīstību kaimiņvalstīs, norādīja: “Latvijas un Lietuvas uzņēmumi jau šodien veiksmīgi sadarbojas inovāciju un divējāda lietojuma tehnoloģiju jomā. Parakstītais memorands palīdzēs šo sadarbību padarīt vēl mērķtiecīgāku, ātrāk savienojot uzņēmumus ar partneriem, pētniecības organizācijām un investoriem, attīstot kopīgus projektus un paplašinot eksporta iespējas starptautiskajos tirgos. Mūsu mērķis ir veidot vienotu inovāciju telpu, kurā uzņēmumiem ir vieglāk īstenot kopīgas iniciatīvas un izmantot abu valstu stiprās puses, radot augstas pievienotās vērtības risinājumus Baltijas un pasaules tirgiem.”
Forumā piedalās 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvji, kuri pārstāv aizsardzības un drošības tehnoloģiju, enerģētikas, bezpilota sistēmu, fotonikas, mākslīgā intelekta, mašīnbūves, metālapstrādes, programmatūras, pētniecības un citus augsto tehnoloģiju sektorus. Delegācijā pārstāvēti AS "Rīgas siltums", "Redwire Defense Tech Riga", DATI Group, Engycell, VIC TEC, AS "Latvenergo", DarkRay, Origin Robotics, EMJ Metāls, Patria Latvia, AdvanGrid, LIRA 7, AS "Latvijas Finieris", DK Unity, Baltic Photonics, AMMUNITY, Modul, Ascent Lumina, EcoHeat Technologies, Tilde, bonusukarte.lv, Jāņa sēta, AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca", Uberhint, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.
Vizītes otrajā dienā, 16. jūlijā, Latvijas uzņēmēju delegācija apmeklēs Visoru Informācijas tehnoloģiju parku, kā arī uzņēmumus Kongsberg NanoAvionics, RSI Europe, Granta Autonomy un Unmanned Defence Systems. Vizīšu laikā Latvijas uzņēmēji iepazīs Lietuvas pieredzi kosmosa tehnoloģiju, bezpilota sistēmu un citu aizsardzības tehnoloģiju izstrādē, pārrunās sadarbības iespējas pētniecībā un attīstībā, uzņēmumu iesaisti starptautiskajās piegādes ķēdēs, kā arī jaunus eksporta projektus.
Latvijas uzņēmēju dalību forumā un uzņēmumu vizītēs organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.