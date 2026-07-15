Tallinā noslēgts dārgākais nekustamā īpašuma darījums Igaunijas vēsturē
Tallinā noslēgts, visticamāk, dārgākais nekustamā īpašuma darījums Igaunijas vēsturē – kāds dzīvoklis pārdots par četriem miljoniem eiro, vēsta err.ee.
Rekordvērtības īpašums atrodas Ziemeļtallinā topošajā dzīvojamajā kompleksā "Volta Skai". Dzīvokļa platība ir aptuveni 340 kvadrātmetri, un tas aizņem visu ēkas stāvu.
Īpašuma ekskluzivitāti papildina gandrīz 300 kvadrātmetru plaša terase ar panorāmas skatu uz Tallinas vecpilsētu un līci. Attīstītājs norāda, ka interjers veidots atbilstoši pircēja individuālajām vēlmēm.
Projekta attīstītājs "Endover" uzsver, ka šis darījums apliecina – arī ekonomiski sarežģītākos apstākļos Igaunijas premium klases nekustamā īpašuma tirgus saglabā aktivitāti.
Komplekss "Volta Skai" sastāv no diviem torņiem, un pirmie dzīvokļi tajā pircējiem būs pieejami jau šoruden.
Tikmēr nekustamā īpašuma portāla "Citify" dati liecina, ka šā gada pirmajā pusē Tallinas jauno projektu tirgus bijis aktīvāks nekā pērn. No janvāra līdz jūnijam galvaspilsētā noslēgti 825 darījumi ar jaunajiem mājokļiem, kamēr attiecīgajā periodā gadu iepriekš to bija 724.
Šogad Igaunijā reģistrēti jau 14 nekustamā īpašuma darījumi, kuru vērtība sasniegusi vismaz vienu miljonu eiro.