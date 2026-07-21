"Samsung" prezentē jaunos salokāmos telefonus un viedpulksteņus
FOTO: ietilpīgi akumulatori un uzlabota veiktspēja - "Samsung" prezentē jaunus salokāmos telefonus un viedpulksteņus
22. jūlijā elektronikas ražotājs “Samsung” ikgadējā vasaras prezentācijā “Galaxy Unpacked” atklāja savu jaunāko ierīču klāstu - salokāmos viedtālruņus “Galaxy Fold8 Ultra”, “Galaxy Flip8” un pavisam jaunas formas “Galaxy Fold8”, kā arī uzlabotus viedpulksteņus - “Galaxy Watch9” un “Galaxy Watch Ultra2”.
Aplūkot un izmēģināt jaunās "Samsung" ierīces "Ozo Golf Club" ieradās arī virkne sabiedrībā zināmu personu, tostarp bijušais Latvijas valstsvienības spēlētājs un kapteinis Dairis Bertāns, grupas "Prāta Vētra" taustiņinstrumentālists Māris Mihelsons, sertificēta fitnesa un uztura trenere Madara Meiere un uzņēmuma "Avenei" dibinātājs un vadītājs Dāvis Dudelis. Savukārt viesus sirsnīgi uzņēma namatēvs Sandis Ozoliņš.
Šogad lielākais uzsvars ierīču izstrādē tika likts uz plānāku un vieglāku dizainu, pilnveidotu lietošanas pieredzi un veselības uzraudzības iespējām, vienlaikus turpinot attīstīt arī mākslīgā intelekta funkcijas.
“Samsung Electronics Baltics” mobilo ierīču kategorijas vadītājs Baltijā Māris Ķikāns uzsvēra, ka uzņēmuma mērķis ir radīt inovācijas ar reālu pielietojumu cilvēku ikdienā. Viņš atklāja, ka jau aptuveni 60% lietotāju izmanto mākslīgā intelekta funkcijas, lai ietaupītu laiku un vienkāršotu ikdienas uzdevumus.
Runājot par salokāmajiem viedtālruņiem, M. Ķikāns norādīja, ka tie maina ne tikai ierīces formu, bet arī veidu, kā lietotāji patērē saturu, komunicē un strādā. Pēc viņa teiktā, tehnoloģiju attīstība virzās uz arvien gudrākiem risinājumiem, kas palīdzēs ne tikai ikdienas darbos, bet arī veselības uzraudzībā un citās jomās.
“Galaxy Fold8 Ultra” - produktivitātei un darbam
Kā pirmo no jaunajiem viedtālruņiem “Samsung” prezentēja “Galaxy Fold8 Ultra”, ko raksturo kā līdz šim elegantāko un jaudīgāko “Fold” sērijas modeli. Ierīce kļuvusi plānāka un vieglāka nekā iepriekšējie modeļi, tajā pašā laikā saglabājot lielo salokāmo ekrānu, kas nodrošina gan produktivitāti darbā, gan ļauj ērti patērēt video saturu.
Viens no būtiskākajiem jaunumiem saistīts ar displeju. “Samsung” skaidro, ka tas sasniedz līdz pat 3000 nitu spilgtumu, nodrošinot labāku redzamību arī spilgtā saules gaismā. 8 collu iekšējais ekrāns ļauj vienlaikus izmantot vairākas lietotnes, izvietojot tās blakus vienu otrai. Tas atvieglo dokumentu rediģēšanu, informācijas salīdzināšanu un ikdienas saziņu.
Uzlabotas arī foto un video uzņemšanas iespējas. “Galaxy Fold8 Ultra” aprīkots ar līdz šim jaudīgāko kameru sistēmu “Fold” sērijā – 200 MP galveno kameru, 50 MP īpaši platleņķa kameru un 10 MP telefoto kameru. Praktiski tas nozīmē iespēju uzņemt vēl detalizētākus, skaidrākus un krāsām bagātākus attēlus dažādos apgaismojuma apstākļos.
Par ierīces veiktspēju rūpējas īpaši šim modelim pielāgots “Snapdragon 8 Elite Gen 5” procesors, kas nodrošina ātru un vienmērīgu darbību gan ikdienas lietošanā, gan, izmantojot mākslīgā intelekta funkcijas. “Galaxy Fold8 Ultra” pieejams ēnaini zaļā, ēnaini violetā, grafīta un krēmkrāsas tonī 256 GB, 512 GB un 1 TB atmiņas versijās.
“Galaxy Flip8” - kabatas izmēra telefons izklaidei un stilam
Līdzās “Galaxy Fold8” “Samsung” prezentēja arī pūdernīcas tipa salokāmo viedtālruni “Galaxy Flip8”. Tajā saglabāts kompaktais dizains, ko papildina vairāki uzlabojumi, kas ikdienas lietošanu padara vēl ērtāku.
Viens no redzamākajiem jaunumiem ir gandrīz visu telefona priekšpusi aizņemošais ārējais jeb “FlexWindow” ekrāns. Salīdzinājumā ar iepriekšjo paaudzi “Galaxy Flip8” samazinātas ekrāna malas, kas ļauj ērtāk izmantot ierīci aizvērtā veidā. Uz ārējā ekrāna iespējams apskatīt paziņojumus, izmantot iecienītākās lietotnes, pārvaldīt logrīkus.
“Samsung” uzlabojis arī “Galaxy Flip8” konstrukciju, optimizējot salocīšanas mehānismu jeb eņģi. Tas ļāvis padarīt ierīci plānāku un vieglāku, saglabājot tās izturību. Savukārt “Flex Mode” režīms ļauj telefonu novietot uz virsmas un izmantot to brīvroku režīmā, kas noder videozvaniem, satura skatīšanai vai fotografēšanai.
Uzlabotas arī foto un video uzņemšanas iespējas. “Galaxy Flip8” aprīkots ar 50 MP galveno kameru un 12 MP īpaši platleņķa kameru. Video uzņemšanā pieejama “Super Steady” stabilizācijas funkcija ar horizonta fiksāciju, kas palīdz iegūt vienmērīgākus un stabilākus ierakstus, arī atrodoties kustībā.
“Galaxy Flip8” pieejams rozā, krēmkrāsas, grafīta pelēkā un piparmētru zaļā krāsā ar 256 GB un 512 GB atmiņas versijām.
“Galaxy Fold8” - satura radīšanai un patērēšanai
Viens no lielākajiem “Samsung” jaunumiem šajā vasaras prezentācijā bija jaunas formas “Galaxy Fold8”, kas izceļas ar īpaši plānu un vieglu korpusu. Sverot 201 gramu, tas ir līdz šim vieglākais “Fold” sērijas viedtālrunis. “Samsung” uzsver, ka, pateicoties kompaktajam dizainam, ierīci var ērti pārnēsāt kabatā un lietot ar vienu roku.
Uzņēmums īpašu uzmanību pievērsis jaunajai tālruņa formai, kas pielāgota cilvēkiem, kuri ikdienā daudz skatās un veido saturu sociālajiem tīkliem. Aizvērtā veidā viedtālrunim ir 5,5 collu ekrāns, bet atverot tas pārvēršas par 7,6 collu displeju, kas ļauj ērti skatīties video, rediģēt saturu un darboties ar vairākām lietotnēm vienlaikus. “Samsung” norāda, ka teju nemanāmā locījuma vieta un līdz 3000 nitu spilgtums uzlabo skatīšanās pieredzi gan telpās, gan spilgtā saules gaismā.
Jaunais modelis īpaši piemērots satura veidotājiem. Telefonu iespējams ērti izmantot gan atvērtā, gan aizvērtā veidā un uzņemt saturu. Ierīce aprīkota ar 50 MP dubulto kameru sistēmu, ko veido galvenā un īpaši platleņķa kamera, kas ļauj uzņemt detalizētus, košus attēlus dažādos apgaismojuma apstākļos.
Par ierīces veiktspēju rūpējas “Snapdragon 8 Elite Gen 5” procesors, kas nodrošina ātru darbību arī, spēlējot spēles. “Galaxy Fold8” pieejams lavandas, grafīta, krēmkrāsas un pistāciju zaļā krāsā 256 GB, 512 GB un 1 TB atmiņas versijās.
Papildus viedtālruņiem “Samsung” prezentēja arī divus jaunus viedpulksteņus – “Galaxy Watch9” un “Galaxy Watch Ultra2”. Kamēr pirmais paredzēts ikdienas lietotājiem, kuriem svarīga ērta veselības un fizisko aktivitāšu uzraudzība, “Galaxy Ultra2” radīts aktīva dzīvesveida piekritējiem, piedāvājot izturīgāku korpusu un ietilpīgāku akumulatoru.
“Galaxy Watch9” koncentrējas uz veselības uzraudzību un komfortu
“Samsung” saglabājis “Galaxy Watch” pulksteņiem raksturīgo apaļo dizainu, tajā pašā laikā padarot “Galaxy Watch9” plānāku un ērtāku ikdienas valkāšanai. Pateicoties mīkstākai silikona siksniņai un plānākam korpusam, pulkstenis ērtāk pieguļ plaukstas locītavai, kas uzlabo arī veselības datu precizitāti.
Viens no būtiskākajiem jaunumiem ir ilgāks darbības laiks. “Samsung” uzsver, ka ar vienu uzlādi “Galaxy Watch9” spēj darboties līdz 30 stundām, ko nodrošina lielāks akumulators un jaunais “Snapdragon Wear Elite” procesors.
Pilnveidotas arī veselības uzraudzības iespējas. Pulkstenis spēj noteikt miega apnojas pazīmes, sekot līdzi skābekļa līmenim asinīs, ķermeņa temperatūrai un sirds veselības rādītājiem. Tāpat pievienota dzirdes aizsardzības funkcija, kas palīdz sekot trokšņu ietekmei uz lietotāja dzirdi. “Samsung” uzsver, ka mākslīgais intelekts sniedz personalizētākus ieteikumus, palīdzot labāk izprast miega kvalitāti, fizisko slodzi un ikdienas pašsajūtu.
“Galaxy Watch Ultra2” radīts aktīva dzīvesveida piekritējiem
Savukārt “Galaxy Watch Ultra2” paredzēts lietotājiem, kuri aktīvi sporto. “Samsung” uzlabojis pulksteņa konstrukciju, padarot korpusu par 11% plānāku. Vienlaikus uzņēmums saglabājis titāna rāmi, kas nodrošina augstu izturību.
Viens no lielākajiem uzlabojumiem šajā ierīcē ir akumulators. Tā ietilpība sasniedz 800 mAh, kas ir par 35% vairāk nekā iepriekšējā modelī, nodrošinot līdz pat 60 stundu darbības laiku ar vienu uzlādi. Ierīci darbina “Qualcomm Snapdragon Wear Elite” procesors.
“Galaxy Watch Ultra 2” aprīkots ar 1,52 collu displeju, kura spilgtums sasniedz līdz 5000 nitiem, nodrošinot labu redzamību arī spilgtā saules gaismā. “Samsung” īpaši izceļ, ka šis pulkstenis piemērots riteņbraucējiem, taku skrējējiem, triatlonistiem un nirējiem. “Galaxy Watch Ultra2” piedāvā arī tādas funkcijas kā fitnesa indekss, ikdienas kardio slodzes novērtējums, kompass, kritiena noteikšana un SOS signāls ārkārtas situācijām.
Līdztekus jaunajām ierīcēm “Samsung” turpina attīstīt arī “Galaxy AI” iespējas. Uzņēmums norāda, ka mākslīgais intelekts arvien vairāk tiek integrēts ikdienas funkcijās – sākot no fotoattēlu un video rediģēšanas līdz satura apkopošanai, tulkošanai un personalizētiem ieteikumiem. Savukārt viedpulksteņos “Galaxy AI” palīdz analizēt veselības un fizisko aktivitāšu datus, sniedzot lietotājam personalizētus ieteikumus.
Pēc jauno ierīču prezentācijas norisinājās vakara pasākuma daļa, kurā piedalījās mediji, satura veidotāji un sabiedrībā zināmas personības. Viesiem bija iespēja nepiespiestā gaisotnē izmēģināt jaunās ierīces. Tikmēr “Ozo Golf Club” saimnieks Sandis Ozoliņš aicināja pasākuma dalībniekus izmēģināt roku golfa spēlē un vienlaicīgi notestēt jaunos “Galaxy Watch” pulksteņus, kas ļāva novērtēt sporta un veselības uzraudzības funkcijas reālos apstākļos.