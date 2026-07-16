VIDEO: "CUPRA Raval" - mazs izmēros, liels raksturā
Elektroautomobiļu pasaule kļūst arvien interesantāka.izceļas ne tikai ar dizainu, bet arī ar emocijām, tad Raval šis uzdevums ir izdevies pārsteidzošiautomobiļiem jāspēj radīt emocijas un likt smaidīt ikreiz, kad apsēžamies pie stūres.
CUPRA Raval ir līdz šim mazākais zīmola modelis. Tas radīts Eiropā un pielāgots Eiropas autobraucēju gaumei, taču ar vienu būtisku nosacījumu – tas nedrīkst pazust pelēkajā satiksmes plūsmā. Tam jāizceļas ar dizainu, raksturu un vadāmību. Jautājums tikai viens – vai tās ir vien skaistas frāzes reklāmas materiālos, vai arī CUPRA izdevies tās pārvērst realitātē?
Pie stūres – Ozols
Par CUPRA Raval raksturu palīdzēja pārliecināties mūziķis, kura vārds Latvijas hiphopa vēsturē komentārus neprasa. Ozols muzikālo karjeru sāka pirms 30 gadiem grupā Fact kā basģitārists, bet kopš 2000. gada veiksmīgi darbojas solo. Šajā laikā viņš izdevis desmit albumus, saņēmis vairākas Mūzikas ierakstu gada balvas, veidojis dažādus hiphopa projektus un attīstījis uzņēmējdarbību, atverot apavu un apģērbu veikalu HoodShop.
Šobrīd mākslinieks gatavojas decembra lielkoncertam "Cieņa un mīlestība", atzīmējot 30 gadus uz skatuves. Simboliski, ka arī CUPRA Raval cenšas nepakļauties standartiem un nesaplūst ar masu – gluži kā pats Ozols.
Barselonas iedvesma
Raval nosaukums aizgūts no Barselonas rajona El Raval – vietas, kas pazīstama ar savu radošo, dinamisko un nedaudz dumpiniecisko raksturu. Šī ideja skaidri atspoguļojas automobiļa dizainā.
Jau pirmajā acu uzmetienā kļūst skaidrs, ka CUPRA negrasās atteikties no savas sportiski agresīvās dizaina valodas. Ventilācijas atveres, spoileris, lukturu grafika un dažādas virsbūves detaļas piešķir automobilim izteiksmīgu raksturu. Tieši šādi šķietami nelieli elementi piesaista skatienu un palīdz automobilim izcelties konkurentu vidū.
Praktiskāks, nekā šķiet
Lai arī Raval garums tikai nedaudz pārsniedz četrus metrus, bagāžnieka tilpums sasniedz 441 litru. Tas ir vairāk nekā daudziem lielākiem hečbekiem.
Atverot bagāžnieku, sākotnēji rodas jautājums – kur tad slēpjas visi šie litri? Atbilde rodama zem dubultās grīdas. Šāds risinājums ļauj efektīvāk izmantot pieejamo telpu, vienlaikus nodrošinot vietu uzlādes kabelim vai citām ikdienā nepieciešamām lietām. Rezultātā bagāžas nodalījums ir ne tikai ietilpīgs, bet arī pārdomāti organizēts.
Sportiskums arī elektroauto laikmetā
Tehniski Raval veidots uz Volkswagen grupas jaunās paaudzes MEB+ platformas, kuru izmantos arī vairāki nākamie koncerna elektriskie modeļi. Tomēr CUPRA uzsver, ka šis nebūs vienkārši vēl viens grupas elektroauto.
Piekare, stūres iekārta un vadāmība ir īpaši pielāgota, lai saglabātu zīmolam raksturīgo sportisko sajūtu. Un tas kļūst jūtams jau pēc pirmajiem kilometriem. Stūres reakcijas ir precīzas, savukārt piekares regulējums veiksmīgi balansē starp sportiskumu un ikdienas komfortu.
Jauda un sniedzamība
Atkarībā no versijas CUPRA Raval būs pieejams ar 116, 135 vai 211 zirgspēku jaudu, bet sportiskākajā VZ versijā – ar 226 zirgspēkiem.
Akumulatora ietilpība svārstās no 38,5 līdz 55 kWh, kas pēc WLTP datiem ļauj ar vienu uzlādi veikt līdz pat 440–446 kilometriem. Bāzes versijas cena, neņemot vērā valsts atbalstu elektroauto iegādei, sākas no 26 500 eiro, savukārt VZ versijas cena – no 34 900 eiro.
Solis uz priekšu salona kvalitātē
Salona kvalitātes un kopējā izpildījuma ziņā Raval atstāj ļoti pārliecinošu iespaidu. Daudzos aspektos tas šķiet pat pārāks par šobrīd pārdošanā esošo CUPRA Born modeli, lai gan jāatgādina, ka jau drīzumā Latvijā gaidāma arī Born modernizētā versija.
Kā jau ierasts CUPRA modeļos, arī šeit pieejami sportiski sēdekļi un stūre ar fiziskām vadības pogām – risinājums, ko novērtēs daudzi autovadītāji. Materiālu kvalitāte ir augstā līmenī, bet papildaprīkojumā iespējams izvēlēties arī Sennheiser audio sistēmu.
Interesants jaunievedums ir digitālā salona apgaismojuma sistēma, kas uz durvju apšuvumiem projicē gaismas rakstus, radot īpašu atmosfēru. Vislabāk šis efekts novērtējams diennakts tumšajā laikā, kad savu darbu pilnvērtīgi demonstrē arī Matrix LED lukturi.
Secinājumi
CUPRA Raval ir viens no tiem automobiļiem, kas, to ieraugot, liek pasmaidīt – un nevis pasmīnēt. Neskatoties uz kompaktajiem izmēriem, tas pilnībā spēj pildīt ikdienas automobiļa lomu pilsētā, vienlaikus nezaudējot raksturu.
Turklāt tas neapjūk arī garākos pārbraucienos. Testa laikā pārliecinājāmies, ka ar pilnu uzlādi iespējams nobraukt gandrīz 400 kilometrus, bet akumulatora uzlāde no 20 līdz 80 procentiem aizņem aptuveni 24 minūtes. Ja CUPRA mērķis bija radīt kompaktu elektroauto, kas izceļas ne tikai ar dizainu, bet arī ar emocijām, tad Raval šis uzdevums ir izdevies pārsteidzoši labi.