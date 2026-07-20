Operdziedātāja Sabīne Krilova-Šmite lauž mītus: ir lietas par elektroauto, kuras tev tiešām būtu jāņem vērā
Tas klusais zumzinātājs, kas gandrīz nedzirdami paslīd garām pa ielu, neatstājot gaisā izplūdes gāzu smaku, ir elektroauto. To norāda zilie burti uz numurzīmes. Pamanot tādu auto, iespējams, nodomāsi, ka ar to brauc vasarnieki, kam naudas daudz un kuri par praktiskumu nemaz nedomā. Tā nebūt nav! Skaidrojam, kā ir patiesībā.
Operdziedātāja Sabīne Krilova-Šmite jau divus gadus ikdienā pārvietojas ar elektroauto, turklāt viņa mēro garus gabalus – no mājām Pierīgā uz koncertu vietām visā Latvijā, kā arī vairākas reizes mēnesī dodas uz 150 kilometru attālo Gulbeni, kur vada kori un vairākus ansambļus.
“Man tik ļoti patīk braukt! Tad jūtos neatkarīga un brīva, turklāt pati kontrolēju situāciju. Ikdienā ir sarunas, cilvēki un mūzika darbā, savukārt mājās nepārtraukta kņada, ko rada manas abas meitiņas, bet elektroauto ir tik kluss! Tāpēc lielākoties brauciena laikā neklausos mūziku, bet gan izbaudu klusumu – tad labi raisās domas un idejas”
Sabīnes ģimene elektroauto iegādājās pēc vīra Kaspara iniciatīvas. Viņam bija skaidri kritēriji – liela baterija, kas ļautu nobraukt maksimāli daudz kilometru, jauda un komforts. Šādu auto arī nopirkuši un nevienu mirkli nav savu izvēli nožēlojuši.
Mīts Nr. 1 Elektroauto nav īsta mašīna
Šis ir viens no biežāk dzirdētajiem mītiem. Daudzi joprojām uzskata, ka īstai mašīnai jābūt ar skaļu motoru, benzīna smaržu un tradicionālu pārnesumkārbu. Tāds auto ir saprotamāks, jo to var salabot garāžā, kamēr elektroauto vairāk atgādina datoru uz riteņiem. Taču šāds priekšstats vairāk balstās pieradumā un stereotipos, nevis faktos.
“Es pilnībā apgāžu šo mītu. Elektroauto ir jaudīgs, un tas var būt arī liels, piemēram, mūsu ģimenē otra mašīna ir liels hibrīdžips. Tam ir benzīna un elektromotorus, kas nodrošina elastību dažādās situācijās.”
Mīts Nr. 2 Elektroauto ir pilsētas mašīna vasarai
Daudzi joprojām uzskata, ka elektroauto ir piemērots tikai īsiem braucieniem pilsētā un tikai siltā laikā, jo ziemā akumulators ātri izlādējas, uzlāde kļūst sarežģīta, tāpēc garākos maršrutos ar šādu auto pārvietoties nav iespējams.
“Dienas vidū nesatraucos par auto uzlādi – varu visu dienu būt Rīgā un ar mierīgu sirdi vakarā atgriezties mājās, kas ir 30 kilometru attālumā no galvaspilsētas,” saka Sabīne. Viņa ar savu auto veic dažādus attālumus pa visu Latviju, tostarp regulāri dodas 150 kilometru garajā braucienā uz Gulbeni.
Operdziedātāja uzsver, ka gadalaiku maiņa braukšanu neietekmē un auto ziemā izturas tāpat kā vasarā. Jārēķinās tikai, ka aukstā laikā ar elektroauto var nobraukt par 70–100 kilometriem mazāk, līdz pilnībā uzlādēts akumulators izlādējas.
“Neuzskatu, ka tas ir apgrūtinājums, vienkārši rūpīgāk jāsagatavo maršruts un jāieplāno, ka, iespējams, akumulatoru vajadzēs pa ceļam uzlādēt. Lai gan viss ir atkarīgs no tā, kāds mašīnai ir akumulators – jo lielāks, jo garāku ceļu varēs mērot bez uzlādes. Tie būtu 400–500 kilometru ar lielu akumulatoru un 200–250 ar mazu,” skaidro Sabīne. Viņa ar savu auto vasarā bez rūpēm var nobraukt aptuveni 450, bet ziemā 300–350 kilometru.
Mīts Nr. 3 Nav uzlādes vietu
Joprojām pastāv mīts, ka Latvijā ir ļoti maz vietu, kur elektroauto var uzlādēt. Ja uzlāde ir nepieciešama pārdesmit kilometru ārpus Rīgas, to vispār nav iespējams izdarīt, tāpēc elektroauto ir domāts tikai rīdziniekiem.
Sabīne atzīst, ka pirms kāda laika ar uzlādes infrastruktūru ārpus galvaspilsētas bijis grūtāk, tomēr situācija strauji mainās. “Tagad nav problēmu uzlādēt auto, lai arī uz kuru pusi dotos. Piemēram, Gulbenē pirms kāda laika bija diezgan pašvaki ar elektroauto uzlādēšanu, bet nu jau tur ir pat vairākas uzlādes stacijas. Es gan ierosinātu izveidot vēl kādu ātrās uzlādes staciju, jo tās ļoti taupa laiku.”
Viņas teikto apstiprina arī elektroauto uzlādes staciju kartes, kas pieejamas internetā. Uzticami avoti vēsta, ka Latvijā pašlaik ir vairāk nekā 1300 publiski pieejamu elektroauto uzlādes staciju, tajā skaitā gan lieljaudas, līdz pat 350 kW, gan vidēji ātrās uzlādes stacijas. Sabīne pārbaudījusi, ka vidēji ātrās uzlādes stacijās elektroauto akumulatoru var pilnībā uzlādēt nedaudz vairāk kā stundas laikā.
Mīts Nr. 4 Finansiāli neizdevīgi
Augstā sākotnējā cena, lielās akumulatoru nomaiņas izmaksas un nepieciešamība pēc speciālas uzlādes infrastruktūras padara elektroauto par finansiāli neizdevīgu izvēli, turklāt, pieaugot elektrības cenai, ietaupījums ir minimāls. Arī elektroauto remonts un tehniskā apkope ir sarežģītāka un dārgāka nekā parastajām automašīnām. Tā joprojām uzskata visai daudz cilvēku.
Sabīne norāda, ka tagad, salīdzinot ar benzīna un dīzeļdegvielas cenu, vēl labāk var novērtēt elektroauto izdevīgumu. “Mēs tiešam to izjūtam. Elektrība tomēr iznāk krietni izdevīgāk.” Sabīnes un Kasparam darbavieta ir Latvijas Nacionālā opera un balets, kas atrodas Rīgas centrā, tāpēc elektroauto izmantošana ir praktiska un ērta arī no finansiālā viedokļa pilsētvidē, jo “Rīgas satiksmes” autostāvvietās elektroauto pagaidām var novietot bez maksas.
Savukārt tie, kas seko elektrības cenām biržā, var izvēlēties visizdevīgāko brīdi auto uzlādēšanai un arī tā krietni vien ietaupīt. “Mēs auto mājās lādējam no rozetes garāžā, bet tieši pašlaik pētām un domājam, kā šo procesu padarīt vēl ērtāku un izdevīgāku, un esam nolēmuši uzstādīt saules paneļus.”
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