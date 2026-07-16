Stājušās spēkā izmaiņas, kas skars ikvienu jauna auto pircēju Latvijā
Kopš 7. jūlija visiem jaunajiem automobiļiem Eiropas Savienībā jābūt aprīkotiem ar sistēmu, kas uzrauga autovadītāja nogurumu un uzmanības zudumu. Jaunā tehnoloģija raisījusi gan atzinību drošības ekspertu vidū, gan bažas pašu šoferu starpā.
Sistēmā iestrādātā kamera reāllaikā analizē šofera galvas pozīciju, sejas izteiksmi un skatiena virzienu. Ja vadītājs pārāk ilgi novērš uzmanību no ceļa, automašīna sāk raidīt brīdinājuma signālu, vēsta vācu izdevums "Bild".
Eiropas Komisija šo prasību skaidro ar rūpēm par ceļu satiksmes drošību. "Eiropas Komisija lēš, ka 10 līdz 30 % ceļu satiksmes negadījumu Eiropā izraisa satiksmes dalībnieku uzmanības novēršana," teikts pieņemtajā tiesību aktā.
Eksperti un šoferi brīdina par "blaknēm"
Tajā pašā laikā daļa autovadītāju un nozares ekspertu jau tagad pauž bažas, ka jaunā uzraudzības sistēma realitātē izrādīsies ārkārtīgi traucējoša un radīs vairāk stresa nekā labuma. Piemēram, lai pārvaldītu spēkrata visvienkāršākās pamatfunkcijas, piemēram, noregulētu klimata kontroli vai ieslēgtu sēdekļu apsildi, šoferis fizisku pogu vietā bieži vien ir spiests lūkoties mašīnas skārienjutīgajā ekrānā. Līdz ar to vadītājam neizbēgami, kaut uz mirkli, ir jānovērš skatiens no ceļa.
Iegūtie dati netikšot izmantoti ļaunprātīgi
Ražotāji sola, ka kameras neveiks sejas atpazīšanu un iegūtie dati netiks nekur sūtīti. Tomēr kritiķi vienalga brīdina par riskiem. Piemēram, ASV nesen izcēlās skandāls, kad kāds autoražotājs apdrošināšanas kompānijām pa kluso bija nodevis miljoniem klientu datus par viņu braukšanas stilu, kuras šo informāciju pēc tam izmantoja polišu cenu aprēķināšanai. Eiropas Savienībā par šādiem gadījumiem pagaidām gan nav ziņots.