Par sajūgu vari aizmirst. Motocikls Honda Transalp ticis pie e clutch sistēmas
Honda Transalp ir vidēja izmēra ceļojumu/piedzīvojumu motocikls, kas pārmet tiltiņu no lielajiem Adventure modeļiem uz Honda ielas močiem. Tagad ar to arī ir vieglāk braukt, jo, sākot ar šo modeļu gadu, braucot ar Honda Transalp, vairs nav nepieciešams izspiest sajūgu.
755 ccm motocikls aprīkots ar e clutch elektroniski vadāmo sajūgu. “Lielākais e-clutch pluss ir tāds, ka motociklu nav iespējams nejauši noslāpēt,” stāsta Honda moto dīlera H-33 pārdevējs - konsultants Ivo Ābeltiņš.
Savukārt pilsētas satiksmē braucējs ir pasargāts no nemitīgas sajūga spaidīšanas.Vai e-clutch dēļ pieaugusi Honda Transalp cena? “Motocikla cena pieaugusi par 500 eiro, bet aizsargpanna ietilpst cenā,” saka Ivo. Par 11 690 eiro pircējs saņem iespaidīgas jaudas 91 ZS piedzīvojumu motociklu ar 21 collas ratu priekšā, 18 aizmugurē, pilnu Showa amortizāciju un plašām iestatījumu regulēšanas iespējām.
“Motociklam ir četri braukšanas režīmi - lietus un grants, plus ir divi programmējamiem režīmi,” saka Ivo. Bet Vai motocikls ar e-clutch kļūst smagāks? “Svars pieaug par 2 kg un patēriņš nemainās,” apgalvo Ābeltiņš. Honda Transalp XL750 sver 216 kilogramus, un tam ir 17 litru bāka.
Oriģinālo un pēcpārdošanas aksesuāru klāsts ir gana plašs, lai sameklētu piemērotus aizsargstieņus, ceļojuma kastes un pat komforta sēdekli, kas ir augstāks un mīkstāks par oriģinālo. Motociklu ražo 3 krāsās, un pieprasītākā, protams, ir balta ar ziliem un sarkaniem akcentiem.