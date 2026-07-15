Vai tuvojas fizisko maksājumu karšu noriets? Latvijas bankas atklāj, kā mainās klientu paradumi
Gudrās tehnoloģijas ar joni ienāk arī finanšu nozarē. Ļoti spilgti tas izpaužas norēķinos - strauji pieaug digitālo maksājumu apjoms, izmantojot telefonu, viedpulksteni un biometrijas risinājumus. Vienlaikus Latvijas lielākās bankas portālam Jauns.lv atklāj, ka fiziskās norēķinu kartes vēl tik drīz nepazudīs no mūsu ikdienas un maciņiem.
Jaunieši īpaši iecienījuši digitālos norēķinus
Norēķinu apjoms ar skaidru naudu turpina samazināties. Bankas “Luminor” aprīlī veiktās aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka vien 9% iedzīvotāju izvēlas skaidru naudu kā galveno norēķinu līdzekli. Vienlaikus turpina samazināties arī fizisku norēķinu karšu izmantošana. Noskaidrots, ka 28% aptaujāto ikdienas tēriņu apmaksai lieto digitālās maksājumu kartes, kas pievienotas viedtālrunim, viedpulkstenim vai gudrajam gredzenam. Jauniešu vidū šī tendence ir krietni vien izteiktāka – ap 60% aptaujāto atzinuši, ka ikdienā galvenokārt izmanto digitālo norēķinu karti. Tikmēr fiziskai maksājumu kartei palikuši uzticīgi 35% iedzīvotāju.
Ērti, ātri un droši maksājumi
Bankas veiktajā aptaujā arī noskaidroti galvenie iemesli, kāpēc cilvēki dod priekšroku digitālajiem maksājumiem. Biežāk minētie ieguvumi ir iespēja veikt ikdienas norēķinus bez papildu maksas, ātra piekļuve bankas kartei, piemēram, telefonā, kā arī kopumā ērtāka izmantošana un norēķināšanās.
“Luminor” biznesa attīstības vadītāja Jekaterina Ziniča norāda, ka līdz ar skaidrās naudas samazināšanos ikdienas apritē digitālās kartes kļūst par arvien ierastāku maksājumu veidu. Tās ļauj norēķināties ātri, ērti un droši, pat ja ārā no mājas esi devies tikai ar pulksteni vai telefonu. Katrs trešais iedzīvotājs atzīst, ka viena no vērtīgākajām digitālās bankas kartes priekšrocībām līdzās bezmaksas maksājumiem ir iespēja to saņemt un izmantot uzreiz pēc izveides.
Vienlaikus šie aptaujas rezultāti rosina aizdomāties par fizisko maksājumu karšu nākotni. Vai digitālo norēķinu ērā plastikāta kartēm vēl būs loma pircēju ikdienas maksājumu rutīnā? Par to plašāku viedokli portālam Jauns.lv sniedz trīs Latvijas lielākās bankas - “Swedbank”, SEB un “Citadele”.
Arvien vairāk cilvēku izvēlas maksāt ar viedierīcēm
Bankas ir vienisprātis, ka klienti arvien biežāk ikdienas pirkumus apmaksā ar telefonu, viedpulksteni vai citām viedierīcēm. Šo tendenci veicina ērtums, ātrums un drošība. Lai gan digitālos maksājumus visaktīvāk izmanto jaunākās paaudzes klienti, bankas novēro, ka to popularitāte pieaug visās vecuma grupās.
Līdz ar digitālo maksājumu popularitāti arvien biežāk tiek izmantoti arī biometriskie risinājumi. Darījumu apstiprināšanai klienti izvēlas pirkstu nospiedumu, sejas atpazīšanu vai citas autentifikācijas metodes, kas ļauj norēķinus veikt gan ātrāk, gan drošāk. Kā norāda “Swedbank”, aizvien vairāk klientu izvēlas pievienot savas maksājumu kartes digitālajiem makiem telefonos un viedpulksteņos. Tāpat pieaug tendence apstiprināt darījumus ar biometriju.
Bankas novēro arī interesi par jauniem bezkontakta norēķinu veidiem. “Citadele” dati liecina, ka 97% bankas klientu ikdienā izmanto bezkontakta maksājumus, taču pakāpeniski pieaug arī maksājumu gredzenu popularitāte. Tos cilvēki visbiežāk izmanto ikdienas pirkumiem veikalos, degvielas uzpildes stacijās. Tas ir iecienīts norēķinu veids, kad telefona vai maka nav līdzi vai tos nav ērti izmantot.
Fiziskas kartes biežāk kļūst par rezerves opciju
Lai gan norēķini ar telefonu un viedpulksteni kļūst arvien populārāki, bankas neprognozē strauju atteikšanos no fiziskajām maksājumu kartēm. Novērots, ka pieprasījums pēc kartēm kā maksājumu līdzekļa saglabājas stabils, taču mainās cilvēku paradumi. Arvien biežāk par ikdienas pirkumiem klienti norēķinās digitāli, savukārt plastikāta karte kalpo vairāk par rezerves opciju. “Swedbank” norāda, ka klienti arvien biežāk interesējas par virtuālajām kartēm, kuras var izmantot, piemēram, vienreizējiem pirkumiem internetā.
Bankas novēro arī pieaugošu interesi par pilnībā digitāliem risinājumiem. Virtuālās kartes ļauj norēķināties uzreiz pēc to izveides. Plastikāta karšu gadījumā jāgaida tās piegāde pa pastu. Šādas iespējas īpaši iecienījuši klienti, kuri ikdienā norēķiniem izmanto tikai telefonu vai citas viedierīces.
Vienlaikus fiziskās kartes joprojām nezaudē savu nozīmi. Tās kalpo kā drošības risinājums gadījumos, kad nav iespējams norēķināties ar telefonu, kā arī bieži vien ir nepieciešamas ceļojumos, apmaksājot dažādus pakalpojumus. Tas liecina, ka tuvākajā nākotnē digitālie un tradicionālie norēķinu veidi, visticamāk, pastāvēs līdzās, nevis viens otru pilnībā aizstās.
Bankas neprognozē fizisko maksājumu karšu izzušanu tuvākajā nākotnē
Bankas pieļauj, ka nākotnē daļa klientu no fiziskajām maksājumu kartēm varētu atteikties pavisam, taču tas, visticamāk, attieksies uz cilvēkiem, kuri ikdienā jau tagad norēķinās tikai ar telefonu vai citām viedierīcēm. Vienlaikus neviena no bankām neprognozē, ka plastikāta kartes tuvākajos gados pilnībā izzudīs.
Fiziskās kartes joprojām ir svarīgas situācijās, kad tehnoloģijas pieviļ. Piemēram, izlādējas telefons, rodas tehniskas ķibeles vai nepieciešams norēķināties vietās, kur digitālie maksājumi nav pieejami. Tās bieži noder arī ceļojumos, piemēram, auto nomai vai naktsmītnes apmaksai, kur joprojām lielākoties ļauj norēķināties ar fizisko maksājumu karti. “Citadele” Baltijas klientu apkalpošanas daļas vadītājs Toms Stārosts uzsver: "Pilnīga fizisko karšu izzušana tuvākajā laikā nav gaidāma, jo joprojām pastāv situācijas un klientu grupas, kurām fiziskā karte ir nepieciešama vai ērtāka."
Bankas uzsver, ka fiziskās kartes joprojām kalpo kā uzticams rezerves maksāšanas līdzeklis. Turklāt daudzi klienti tās joprojām novērtē ne tikai praktisku apsvērumu dēļ, bet arī ieraduma un drošības sajūtas dēļ. Līdztekus tam karšu ražotāji turpina attīstīt to dizainu un izmantotos materiālus, padarot maksājumu kartes videi draudzīgākas.
Ir situācijas, kad fiziskā karte joprojām ir neaizstājama
Lai gan digitālie maksājumi kļūst arvien populārāki, bankas uzsver, ka fiziskā maksājumu karte joprojām daudzās situācijās ir neaizstājama. Tā noder gadījumos, kad izlādējies telefons, radušās tehniskas problēmas vai nav iespējams izmantot digitālos maksājumus. Fiziskā karte joprojām ir svarīga arī tiem cilvēkiem, kuri ikdienā nelieto viedierīces vai nejūtas droši digitālo maksājumu pasaulē.
Īpaši nozīmīga fiziskā karte ir ceļojumos. Dažviet pasaulē joprojām ne visur ir pieejami mobilie maksājumi. Fiziska karte var kļūt par svarīgu rezerves opciju arī tad, ja nav pieejams internets vai rodas citi neparedzēti traucējumi.
SEB uzsver, ka fiziskās kartes saglabā būtisku lomu arī ārkārtas situācijās. "Ilgstošu elektrības vai telekomunikāciju traucējumu gadījumā būtiska loma ir iespējai veikt bezsaistes jeb offline karšu maksājumus," norāda bankas Privātpersonu komunikācijas vadītāja Jeļena Novaka, piebilstot, ka banku sistēmās ir izveidoti rezerves risinājumi, lai klienti varētu norēķināties arī šādos apstākļos.
Maksājumu nākotni primāri noteiks digitālie risinājumi un mākslīgais intelekts
Domājot maksājumu attīstību nākotnē, bankas prognozē, ka tuvāko piecu gadu laikā norēķini kļūs vēl ātrāki, ērtāki un arvien lielāka daļa no tiem tiks veikti digitāli. Tāpat turpinās pieaugt mobilo maksājumu, digitālo maku un virtuālo karšu popularitāte, savukārt biometriskā autentifikācija, piemēram, pirksta nospiedums vai sejas atpazīšana, kļūs par vēl ierastāku ikdienas sastāvdaļu.
Vienlaikus arvien lielāka uzmanība tiks pievērsta drošībai. Bankas prognozē, ka krāpšanas apkarošanā aizvien plašāk izmantos modernās tehnoloģijas un analītiku, kas palīdzēs ātrāk pamanīt aizdomīgus darījumus un novērst finanšu noziegumus. “Citadele” Baltijas klientu apkalpošanas daļas vadītājs Toms Stārosts prognozē: “Drošība kļūs par vienu no galvenajām prioritātēm – krāpšanas novēršanā arvien plašāk tiks izmantots mākslīgais intelekts un uzvedības analīze."
Bankas arī paredz, ka norēķinu iespēju kļūs vairāk. Skaidrā nauda, visticamāk, saglabāsies kā rezerves risinājums, savukārt nākotnē līdzās esošajiem maksāšanas veidiem varētu parādīties arī centrālo banku digitālās valūtas, piemēram, attīstības stadijā esošais digitālais eiro. Tās gan, pēc banku vērtējuma, neaizstās ne skaidro naudu, ne tradicionālās maksājumu kartes, bet papildinās jau esošo norēķinu ekosistēmu.