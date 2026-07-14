"Latvijas valsts meži" apbalvo 2025. gada labākos kokmateriālu pārvadātājus
AS "Latvijas valsts meži" (LVM) paziņojusi 2025. gada labākos kokmateriālu pārvadātājus, izceļot sadarbības partneru profesionalitāti un ieguldījumu piegādes ķēžu nodrošināšanā.
LVM jau devīto gadu pasniedz atzinības balvas, vērtējot pakalpojuma kvalitāti, kokvedēju vadītāju profesionalitāti un līguma prasību ievērošanu ilgtermiņa un īstermiņa līgumu grupās.
Kategorijā "Stabilitāte", kas vērtē sadarbību ilgtermiņa līgumu ietvaros, galveno balvu saņēma LSEZ SIA "Laskana", bet nominantu atzinības izpelnījās SIA "Marko K" un SIA "Sandis un partneri". Kategorijā "Iespējas" par sadarbību vispārīgās vienošanās līgumu ietvaros galveno balvu ieguva SIA "Marko K", aiz sevis atstājot nominantus SIA "Pata" un Daudzeses pagasta ZS "Vairogi".
Par ieguldījumu konstruktīvā komunikācijā balva "Par sadarbību" piešķirta SIA "Skaida PV". Savukārt par 2025. gada labāko kokvedēja vadītāju atzīts Ilgmārs Černiševs no SIA "Pata".
LVM transporta pakalpojuma vadītājs Jānis Vipulis norāda, ka pārvadātāji arvien vairāk investē tehnikas atjaunošanā un digitalizācijā, kas veicina visas nozares attīstību. Vienlaikus nozares uzņēmumi atzīst, ka nākotnē darbaspēka pieejamība un pieaugošās resursu izmaksas būs galvenie nozares izaicinājumi, kas prasīs efektivitātes paaugstināšanu.