Vai arī tu tā dari? Servisa speciālisti brīdina par bīstamu veidu, kā atdzesēt saulē pārkarsušu telefonu
Karstajās vasaras dienās svelme var nodarīt pāri ne tikai mums pašiem, bet arī viedierīcēm. Internetā netrūkst padomu, kā ātri atdzesēt sakarsušu viedtālruni. Viens no populārākajiem ieteikumiem ir ielikt to ledusskapī vai saldētavā, kas patiesībā var nodarīt ierīcei vairāk ļauna nekā laba.
Turi sakarsušu telefonu ledusskapī? Tas var dārgi beigties!
Lielbritānijā esošā mobilo telefonu servisa "Shropshire Phone Repairs" vadītājs Džeimijs Fārnels stāsta, ka karstuma viļņu laikā ierīču remonta pakalpojumi esot ļoti pieprasīti. Viņš novērojis, ka lielai daļai viedtālruņu galvenā vaina ir mitruma radīti iekšēji bojājumi, jo telefonu mēģināts atdzesēt ledusskapī vai pat saldētavā. Speciālists skaidro, ka, strauji mainoties temperatūrai, ierīces iekšpusē veidojas kondensāts. Mitrums var nokļūt pie ekrāna, mātesplates un citām svarīgām detaļām, radot bojājumus, kas nereti nozīmē dārgu remontu vai pat padarīt telefonu nelietojamu.
Fārnels stāsta, ka sociālajos tīklos regulāri parādās šķietami pārliecinoši padomi, kā glābt ierīces, taču ne visi no tiem palīdzēs. Ja gadījies telefonu saslapināt, agrāk bija populāri to ielikt rīsos, kas uzsūc mitrumu. Šī brīža trends karstā laikā ir sakarsušu telefonu likt vēsumā, piemēram, ledusskapī. Pēc eksperta teiktā, abi šie padomi ir maldinoši un drīzāk nodarīs lielāku kaitējumu nekā labumu.
Kā pareizi atdzesēt sakarsušu telefonu?
Ja telefons ir ļoti sakarsis, visdrošāk to ir izslēgt un novietot ēnainā vietā istabas temperatūrā. Tāpat ieteicams noņemt aizsargvāciņu, samazināt ekrāna spilgtumu un kādu laiku nemocīt telefonu ar enerģiju prasošām darbībām, kā video straumēšana un spēļu spēlēšana. Ierīcei noteikti nāks par labu arī tas, ja ieslēgsi lidmašīnas režīmu, kā arī izslēgsi GPS un Bluetooth, kas mazinās procesora noslodzi. "Shropshire Phone Repairs" vadītājs arī iesaka neatstāt ierīci tiešos saules staros un izvairīties no sakarsuša telefona uzlādes.
Kāpēc sakaršana ir bīstama?
Lielākajā daļā viedtālruņu, planšetdatoru un portatīvo datoru tiek izmantotas litija jonu baterijas. Tās sastopamas arī elektriskajos skrejriteņos, velosipēdos un elektroautomobiļos. Organizācija "Electrical Safety First" skaidro, ka pārkaršanas gadījumā baterijas iekšējā struktūra var sākt sadalīties. Nopietnākos gadījumos tas var izraisīt tā saukto termisko reakciju (thermal runaway), kad bojājums strauji izplatās pa baterijas elementiem un var izraisīt ierīces aizdegšanos. Tieši tāpēc eksperti iesaka sakarsušas ierīces atdzesēt pakāpeniski, nevis pakļaut tās krasām temperatūras svārstībām.