FOTO: "Ryanair" reisā lidmašīnai izsprāgst logs; pa to neticamā veidā izdodas glābt pasažieri
Foto: Despoina Papapavlou via REUTERS
Tūrisms

FOTO: "Ryanair" reisā lidmašīnai izsprāgst logs; pa to neticamā veidā izdodas glābt pasažieri

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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"Ryanair" reiss no Salonikiem Grieķijā uz Memmingenu Vācijā piektdien bija spiests atgriezties sākotnējā lidostā pēc tam, kad izsprāga logs. Citiem pasažieriem, kā ziņots, izdevās ievilkt vīrieti atpakaļ lidmašīnā.

Kāds pasažieris ziņu aģentūrai dpa pastāstīja, ka lidojuma laikā dzirdēts skaļš blīkšķis, un izsprādzis viens no logiem. Pasažieris, kas sēdēja vistuvāk lidmašīnai, guva traumas, savukārt cits aculiecinieks Grieķijas raidorganizācijai ERT pastāstīja, ka "viņa galva un pleci bija ārā pa izsprāgušo logu".

Foto: Despoina Papapavlou via REUTERS

Citiem pasažieriem, kā ziņots, izdevās ievilkt vīrieti atpakaļ lidmašīnā. Sociālajos tīklos ievietotajos video bija redzamas no salona krītošas ​​skābekļa maskas, un aculiecinieki stāstīja, ka panikā esošie pasažieri kliedza.

Foto: Despoina Papapavlou via REUTERS

Pilots neturpināja lidojumu uz Memmingenu Vācijas dienvidos un atgriezās Saloniku lidostā. Tiek ziņots, ka atpakaļceļā pēc incidenta lidmašīna devās pēc aptuveni 20 minūtēm.

Foto: Despoina Papapavlou via REUTERS

Grieķijas raidorganizācija ERT ziņoja, ka ievainoto pasažieri neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nogādājis slimnīcā Salonikos.

Ne Ryanair, ne attiecīgās iestādes nav sniegušas oficiālu paziņojumu par incidentu. Ir uzsākta izmeklēšana, ziņo ERT.

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