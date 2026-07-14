FOTO: "Ryanair" reisā lidmašīnai izsprāgst logs; pa to neticamā veidā izdodas glābt pasažieri
"Ryanair" reiss no Salonikiem Grieķijā uz Memmingenu Vācijā piektdien bija spiests atgriezties sākotnējā lidostā pēc tam, kad izsprāga logs. Citiem pasažieriem, kā ziņots, izdevās ievilkt vīrieti atpakaļ lidmašīnā.
Kāds pasažieris ziņu aģentūrai dpa pastāstīja, ka lidojuma laikā dzirdēts skaļš blīkšķis, un izsprādzis viens no logiem. Pasažieris, kas sēdēja vistuvāk lidmašīnai, guva traumas, savukārt cits aculiecinieks Grieķijas raidorganizācijai ERT pastāstīja, ka "viņa galva un pleci bija ārā pa izsprāgušo logu".
Citiem pasažieriem, kā ziņots, izdevās ievilkt vīrieti atpakaļ lidmašīnā. Sociālajos tīklos ievietotajos video bija redzamas no salona krītošas skābekļa maskas, un aculiecinieki stāstīja, ka panikā esošie pasažieri kliedza.
Pilots neturpināja lidojumu uz Memmingenu Vācijas dienvidos un atgriezās Saloniku lidostā. Tiek ziņots, ka atpakaļceļā pēc incidenta lidmašīna devās pēc aptuveni 20 minūtēm.
Grieķijas raidorganizācija ERT ziņoja, ka ievainoto pasažieri neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests nogādājis slimnīcā Salonikos.
Ne Ryanair, ne attiecīgās iestādes nav sniegušas oficiālu paziņojumu par incidentu. Ir uzsākta izmeklēšana, ziņo ERT.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp