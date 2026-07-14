Latvijas uzņēmumi prezidenta vizītes laikā Viļņā attīstīs sadarbību aizsardzības tehnoloģiju jomā
Četrdesmit Latvijas uzņēmumu pārstāvji 15. un 16. jūlijā dosies uz Viļņu, lai veidotu jaunus biznesa kontaktus, attīstītu kopīgus projektus un paplašinātu eksporta iespējas aizsardzības, drošības un augsto tehnoloģiju nozarēs. Vizīte norisināsies Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča un ekonomikas ministra Viktora Valaiņa darba vizītes Lietuvā ietvaros, un tās centrālais notikums būs Latvijas–Lietuvas Aizsardzības un drošības biznesa forums.
Baltijas sadarbība uzņēmumu izaugsmei
Forumā piedalīsies Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Lietuvas Republikas prezidents Gitans Nausēda (Gitanas Nausėda), Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrs Edvinas Grikšas, uzņēmēji un aizsardzības, drošības, enerģētikas un inovāciju jomas eksperti. Pasākuma mērķis ir veicināt Latvijas un Lietuvas ekonomisko sadarbību, paplašināt uzņēmumu iesaisti starptautiskajās piegādes ķēdēs un radīt jaunas biznesa iespējas aizsardzības, drošības un augsto tehnoloģiju nozarēs.
“Latvijas un Lietuvas ekonomiskā sadarbība kļūst arvien ciešāka, un aizsardzības industrija ir viena no nozarēm ar lielāko attīstības potenciālu. Tas, ka prezidenta vizītes ietvaros Lietuvā dodas 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvji, apliecina uzņēmēju interesi veidot jaunas partnerības un attīstīt kopīgus projektus. Valsts uzdevums ir radīt vidi, kas palīdz uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos un stiprina Baltijas reģiona konkurētspēju,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Jauni sadarbības līgumi Baltijas drošībai
Viens no centrālajiem foruma notikumiem būs trīs Latvijas un Lietuvas sadarbības dokumentu parakstīšana, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas.
LIAA direktore Ieva Jāgere un Lietuvas Inovāciju aģentūras direktore Monika Paule (Monika Paulė) parakstīs sadarbības memorandu par inovāciju, pētniecības un attīstības, kā arī eksporta veicināšanu. Memorands paredz stiprināt abu valstu sadarbību inovāciju ekosistēmu attīstībā, uzņēmumu internacionalizācijā, kopīgu pētniecības un attīstības projektu īstenošanā, kā arī eksporta veicināšanā.
Savukārt Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija un Lietuvas Aizsardzības un drošības industrijas asociācija parakstīs sadarbības memorandu par divpusējās sadarbības attīstību aizsardzības, drošības un ar tām saistīto augsto tehnoloģiju jomā. Dokumentu parakstīs Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle-Ločmele un Lietuvas Aizsardzības un drošības industrijas asociācijas direktors Vaids Sabaļausks (Vaidas Sabaliauskas).
Savukārt AS "Sadales tīkls" un Lietuvas elektroenerģijas sadales sistēmas operators "Energijos skirstymo operatorius" parakstīs nodomu vēstuli par sadarbību elektroapgādes sistēmu darbības noturības un elektrotīklu atjaunošanas spēju stiprināšanā. Dokumentu parakstīs AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētājs Sandis Jansons un "Energijos skirstymo operatorius" vadītājs Renalds Radvila (Renaldas Radvila).
Diskusijas par Baltijas aizsardzības ekonomikas attīstību
Foruma programmā paredzēta arī augsta līmeņa saruna par Baltijas aizsardzības ekonomikas attīstību, kurā piedalīsies Ieva Jāgere un Monika Paule. Diskusijā tiks apspriesta inovāciju, uzņēmējdarbības un eksporta nozīme Baltijas valstu drošības un aizsardzības spēju stiprināšanā.
Programmā paredzēta arī paneļdiskusija par industrijas un robežu drošības kopīgo atbildību, prezentācijas par kritiskās enerģētikas infrastruktūras aizsardzību, Lietuvas aizsardzības industrijas attīstību un Latvijas aizsardzības iepirkumu plāniem, kā arī iepriekš saskaņotas individuālās Latvijas un Lietuvas uzņēmumu biznesa tikšanās.
“Latvijas delegācijā apvienota plaša kompetence – no aizsardzības tehnoloģijām un bezpilota sistēmām līdz fotonikai, enerģētikai, programmatūrai, mākslīgajam intelektam un mašīnbūvei. Šādas starpnozaru zināšanas ir būtiskas, lai radītu mūsdienīgus drošības risinājumus un veiksmīgi iesaistītos starptautiskajos projektos. LIAA uzdevums ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem atrast jaunus partnerus, attīstīt kopīgus projektus un paplašināt eksportu strauji augošajā aizsardzības un drošības tehnoloģiju tirgū,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Plaša Latvijas uzņēmumu pārstāvniecība
Latvijas uzņēmēju delegācijā piedalīsies 40 uzņēmumu pārstāvji, kuri pārstāv aizsardzības un drošības tehnoloģiju, enerģētikas, bezpilota sistēmu, fotonikas, mākslīgā intelekta, mašīnbūves, metālapstrādes, programmatūras, pētniecības un citus augsto tehnoloģiju sektorus.
Delegācijā pārstāvēti tādi uzņēmumi un organizācijas kā AS "Rīgas siltums", Redwire Defense Tech Riga, DATI Group, Engycell, VIC TEC, AS "Latvenergo", DarkRay, Origin Robotics, EMJ Metāls, Patria Latvia, AdvanGrid, LIRA 7, AS "Latvijas Finieris", DK Unity, Baltic Photonics, AMMUNITY, Modul, Ascent Lumina, EcoHeat Technologies, Tilde, bonusukarte.lv, Jāņa sēta, AS "Jelgavas mašīnbūves rūpnīca", Uberhint, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.
Pieredzes apmaiņa Lietuvas augsto tehnoloģiju uzņēmumos
16. jūlijā Latvijas uzņēmēju delegācija turpinās vizīti Lietuvā, apmeklējot Visoru Informācijas tehnoloģiju parku, kā arī uzņēmumus Kongsberg NanoAvionics, RSI Europe, Granta Autonomy un Unmanned Defence Systems.
Vizīšu laikā Latvijas uzņēmēji iepazīs Lietuvas pieredzi kosmosa tehnoloģiju, bezpilota sistēmu, autonomo risinājumu un citu aizsardzības tehnoloģiju izstrādē, pārrunās iespējamo sadarbību pētniecības un attīstības jomā, kopīgu produktu izstrādi, uzņēmumu iesaisti starptautiskajās piegādes ķēdēs, kā arī jaunas eksporta iespējas.
Lietuva pēdējos gados mērķtiecīgi attīstījusi aizsardzības un augsto tehnoloģiju ekosistēmu, savukārt Latvijā arvien straujāk attīstās uzņēmumi, kas specializējas bezpilota sistēmās, fotonikā, mākslīgajā intelektā, elektronikas risinājumos, enerģētikas tehnoloģijās un citās augstas pievienotās vērtības jomās. Abu valstu ciešāka sadarbība paver iespējas uzņēmumiem kopīgi izstrādāt jaunus produktus, īstenot pētniecības projektus un stiprināt konkurētspēju Eiropas un pasaules tirgos.
Latvijas uzņēmēju dalību forumā un uzņēmumu vizītēs organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas palīdz Latvijas uzņēmumiem augt starptautiskajos tirgos, piesaistīt investīcijas un attīstīt inovācijas. LIAA atbalsta uzņēmumu eksportu, jaunu tirgu apguvi, investīciju projektu īstenošanu un Latvijas konkurētspējas stiprināšanu pasaules ekonomikā.