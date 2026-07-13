Dubults panākums Latvijai: divas ekipāžas uz Pasaules ekorallija pjedestāla
Svētdien Latvijā notiekošā Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) Pasaules ekorallija posmā otroun trešo vietu ieņēma Latvijas autosportistu ekipāžas - Krišjānis Caune/Edgars Svencis un Elmārs Tikums/Arnis Modris, pirmdien ziņoja sacensību organizatori.
Tiek ziņots, ka par uzvarētājiem kļuva čehi Mihals Ždārskis/Jakubs Nābeleks, kuri spēja sabalansēt precizitāti ar efektivitāti. Aiz Pasaules kausa līderiem vietas uz goda pjedestāla ieņēma divas latviešu autosportistu ekipāžas - Caune/Svencis ("Hyundai Kona") un Tikums/Modris ("Cupra Born").
Šo sacensību rezultātu nosaka divas komponentes - regularitātes sacensību režīmā gūtie soda punkti un sacensību gaitā elektroauto patērētā enerģija.
Rallija noslēgumā pirmajā komponentē precīzākā izrādījās latviešu autosportistu ekipāža Caune/Svencis (Hyundai Kona), aiz kuriem ierindojās čehu ekipāža, kā arī Tikums/Modris.
Pēc patērētās elektroenerģijas koeficienta 255 kilometru garo sportisko distanci vistaupīgāk bija veikuši Ždārskis/Nābeleks ("Hyundai Inster"), otrs labākais efektivitātes rādītājs bija Franko Špacapans/Sebastjans Kobals no Slovēnijas ("Hyundai Kona"), bet trešais - Kalins Dedikovs/Antoaneta Dedikova no Bulgārijas (Kia EV4).
"Šie ceļi bija vienreizēji. Esmu pilnīgi drošs, ka vēl ļoti, ļoti ilgi tie man rādīsies sapņos," pēc finiša teica Ždārskis.
Rallija dalībnieki no piektdienas līdz svētdienai ar elektroautomašīnām veica 260 kilometrus garu distanci, braucot gan pa Biķernieku trasi, gan pa Ogres, Ropažu un Ķekavas novadu ceļiem. Ieskaitot pārbraucienus, ekipāžām no starta līdz finišam pa Latvijas ceļiem bija jāveic 585 kilometrus gara distance.
No sacensībām 22 pieteiktajām ekipāžām desmit bija no Latvijas. Sacensībās piedalījās arī autobraucēji no Sanmarīno, Francijas, Čehijas, Lietuvas, Bulgārijas, Portugāles un Šveices.
"FIA Eco Rally Cup" 2026. gada sezonas kalendārā iekļauti 12 posmi. Sacensības jau ir notikušas Spānijā, Portugālē, Čehijā, Slovēnijā, Lietuvā un Latvijā, Latvijai debitējot Pasaules kausa sacensību apritē. Pēc "Neste MY Renewable Charge EV Rally Latvia" norises notiks vēl sešas sacensības Lielbritānijā, Ķīnā, Spānijā, Portugālē, Monako un Itālijā.
Sacensības, kurās ekipāžas startē ar automašīnām, kas savai darbībai izmanto alternatīvus enerģijas avotus, tika izveidotas 2006. gadā FIA paspārnē. Laika gaitā, mainoties sportiskajām prioritātēm un tehniskajiem risinājumiem, pielāgojušās arī pašas sacensības, un no 2022. gada tās ir pazīstamas kā FIA Pasaules ekorallija kauss - regularitātes rallija sacensības, kuru dalībnieki drīkst izmantot tehniski nepielāgotus elektroauto, tādus pašus, ar kādiem ikdienā piedalās satiksmē. Vienīgās pieļaujamās izmaiņas ir saistītas ar atsevišķi uzstādītām distances un laika sistēmām.