Elektrība Latvijā gandrīz divreiz dārgāka nekā Igaunijā
Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā palielinājās par 10% - līdz 85,92 eiro par megavatstundu (MWh), informēja AS "Latvenergo".
Lietuvā vidējā elektroenerģijas cena palielinājās par 7% un arī bija 85,92 eiro par MWh, bet Igaunijā elektroenerģijas cena samazinājās par 6% - līdz 44,79 eiro par MWh.
Elektroenerģijas vairumtirdzniecības cenas aizvadītajā nedēļā gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijā mainījās atšķirīgi. Latvijā un Lietuvā elektroenerģijas cenu pieaugumu galvenokārt veicināja saules elektrostaciju izstrādes kritums par 23%, kā arī elektroenerģijas importa samazinājums no Zviedrijas ceturtās tirdzniecības zonas (SE4) par 51%, ko izraisīja augstāks cenu līmenis šajā zonā.
Savukārt Igaunijā elektroenerģijas cenu samazinājuma galvenais faktors bija elektroenerģijas importa pieaugums no Somijas par 19%, ko veicināja būtisks cenu kritums Somijā. Vienlaikus nepietiekamā starpsavienojumu jauda starp Baltijas valstīm ierobežoja cenu izlīdzināšanos reģionā.
"Nord Pool" sistēmas cena palielinājās līdz 56,68 eiro par MWh, kas ir par 7% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.
Elektroenerģijas cenu atšķirības starp Baltijas valstīm veicināja ierobežotā starpsavienojumu jauda. To ietekmēja Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma remontdarbi, kas noslēdzās 10. jūlijā. Remontdarbu laikā pārvades jauda no Igaunijas uz Latviju tika samazināta par 122 megavatiem (MW). Cenu starpību papildus ietekmēja pārvades jaudas daļēja rezervēšana balansēšanas pakalpojumu nodrošināšanai frekvences stabilitātes uzturēšanai, tādējādi ierobežojot lētākas elektroenerģijas importu uz Latviju un Lietuvu nākamās dienas tirgū.
Vidējās elektroenerģijas cenas arī citās Eiropas valstīs aizvadītajā nedēļā mainījās nevienmērīgi. Piemēram, Vācijā elektroenerģijas cena saruka par 7% - līdz 98,33 eiro par MWh, salīdzinot ar 105,43 eiro par MWh nedēļu iepriekš. Savukārt Polijā cena palielinājās par 3%, sasniedzot 107,37 eiro par MWh (iepriekš 103,84 eiro par MWh).
Vēja elektrostaciju izstrāde "Nord Pool" reģionā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu samazinājās par 2%, bet Baltijā vēja elektrostaciju izstrāde palielinājās par 26%. Tikmēr saules elektrostaciju izstrāde "Nord Pool" reģionā palielinājās par 10%, savukārt Baltijā izstrāde samazinājās par 23%. Tajā pašā laikā Ziemeļvalstu atomelektrostaciju pieejamība pagājušajā nedēļā samazinājās par 1% un bija 63% līmenī.
"Nord Pool" reģionā elektroenerģijas patēriņš bija 6497 gigavatstundas (GWh), bet elektroenerģijas ražošanas apjomi - 6889 GWh.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš Baltijā samazinājās par 5% un bija 455 GWh. Latvijā patērētās elektroenerģijas apjoms bija par 4% zemāks nekā nedēļu iepriekš jeb 118 GWh. Igaunijā patēriņš samazinājās par 3% - līdz 122 GWh. Lietuvā patērētas 214 GWh elektroenerģijas, kas ir samazinājums par 7% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu.
Elektroenerģijas izstrāde Baltijas valstīs samazinājās par 5%, un kopā saražotas 379 GWh. Latvijā elektroenerģijas izstrāde bija par 11% zemāka salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu jeb 85 GWh. Tikmēr Igaunijā izstrāde pieauga par 12%, un tika saražota 81 GWh. Tajā pašā laikā Lietuvā elektroenerģijas ražošana samazinājās par 7% - līdz 213 GWh.
Aizvadītajā nedēļā izstrādes apjoms pret patēriņu Latvijā bija 72%, Igaunijā - 66%, bet Lietuvā - 100%. Baltijas valstīs saražoti 83% no reģionā patērētās elektroenerģijas apjoma.